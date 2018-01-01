Экшен с Уиллом Смитом удачно стартовал на Netflix

Несмотря на разгромные рецензии, фэнтези-боевик «Яркость» неплохо стартовал на Netflix и, по данным аналитиков компании Nielsen, собрал в течение первых трёх дней после премьеры больше 11 миллионов просмотров (без учёта просмотров на мобильных устройствах и персональных компьютерах).

Для сравнения, второй сезон «Очень странных дел» за тот же период посмотрели 15,8 миллиона зрителей, а финал 7 сезона «Игры престолов» (за первый день трансляции на HBO) ‒ 12 миллионов. Если проводить аналогию с кинопрокатом, то за минувший уик-энд на восьмой эпизод «Звёздных войн» жители США купили 11 миллионов билетов, и больше 6 миллионов ‒ на «Джуманджи: Зов джунглей».

Разработка сиквела «Яркости» была анонсирована ещё за день до релиза картины. Известно, что Уилл Смит снова исполнит главную роль, однако возвращение Дэвида Эйера в режиссёрское кресло пока официально не подтверждается.