Экшен с Уиллом Смитом удачно стартовал на Netflix

Для сравнения, второй сезон «Очень странных дел» за тот же период посмотрели 15,8 миллиона зрителей, а финал 7 сезона «Игры престолов» (за первый день трансляции на HBO) ‒ 12 миллионов. Если проводить аналогию с кинопрокатом, то за минувший уик-энд на восьмой эпизод «Звёздных войн» жители США купили 11 миллионов билетов, и больше 6 миллионов ‒ на «Джуманджи: Зов джунглей».
Разработка сиквела «Яркости» была анонсирована ещё за день до релиза картины. Известно, что Уилл Смит снова исполнит главную роль, однако возвращение Дэвида Эйера в режиссёрское кресло пока официально не подтверждается.
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