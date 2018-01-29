«Когда мой сын зарегистрировал брак с норвежкой на Кипре, мы честно доставили запечатанные конверты с констатацией этого факта из мэрии Лимасола в консульские отделы российского и норвежского посольств. А пару лет спустя, когда мы в отсутствие сына в Москве получили (по знакомству) на руки его новый внутрироссийский паспорт, то обнаружили штамп о браке. И смешной в нём текст: чиновники назвали его супругу по имени вместо фамилии, а двойную фамилию обозначили инициалами. Если пользоваться этим документом, то женился он черт знает на ком. Нет такого человека. Храним этот его паспорт как курьёз», — сообщил Михаил Крутихин у себя в Facebook.
Эксперт: брак между мужчинами в России был оформлен по закону!(10)
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«Не нужно увольнять чиновницу, поставившую штампы в российские паспорта мужиков, зарегистрировавших в Копенгагене однополый брак. Она действовала по инструкции. И дурой выглядит в полном соответствии правилам», — считает российский экономический аналитик, колумнист Forbes и востоковед Михаил Крутихин.
Vesti.lv / Фото
Соросовский прихвостень« ответить
мы в отсутствие сына в Москве получили (по знакомству) на руки его новый внутрироссийский паспорт« ответить
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poddelka dokumentov v Rossii karaetsa zakonom. shodi s etim pasportom zasvetis gde nibudj i razmataet vsju vashu cepocku "po znakomstvu" i posadjat.
долой пидерастов« ответить
Смерть ПИДОРАМ!« ответить
Чтобы запел этот дятелЭксперт, если бы его сынок, приволок к нему в дом бородатую кончиту?« ответить
он не дятел,он петушара.« ответить
латышский патриот -с?« ответить
Что вы свои права качаете в России Нет закона где вступали в брак пускай там и живут уроды« ответить