«Не нужно увольнять чиновницу, поставившую штампы в российские паспорта мужиков, зарегистрировавших в Копенгагене однополый брак. Она действовала по инструкции. И дурой выглядит в полном соответствии правилам», — считает российский экономический аналитик, колумнист Forbes и востоковед Михаил Крутихин.

«Когда мой сын зарегистрировал брак с норвежкой на Кипре, мы честно доставили запечатанные конверты с констатацией этого факта из мэрии Лимасола в консульские отделы российского и норвежского посольств. А пару лет спустя, когда мы в отсутствие сына в Москве получили (по знакомству) на руки его новый внутрироссийский паспорт, то обнаружили штамп о браке. И смешной в нём текст: чиновники назвали его супругу по имени вместо фамилии, а двойную фамилию обозначили инициалами. Если пользоваться этим документом, то женился он черт знает на ком. Нет такого человека. Храним этот его паспорт как курьёз», — сообщил Михаил Крутихин у себя в Facebook.