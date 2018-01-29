Эксперт: брак между мужчинами в России был оформлен по закону!(10)

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Герман Бергер
18:10 28.01.2018
В мире / Россия

«Не нужно увольнять чиновницу, поставившую штампы в российские паспорта мужиков, зарегистрировавших в Копенгагене однополый брак. Она действовала по инструкции. И дурой выглядит в полном соответствии правилам», — считает российский экономический аналитик, колумнист Forbes и востоковед Михаил Крутихин.

«Когда мой сын зарегистрировал брак с норвежкой на Кипре, мы честно доставили запечатанные конверты с констатацией этого факта из мэрии Лимасола в консульские отделы российского и норвежского посольств. А пару лет спустя, когда мы в отсутствие сына в Москве получили (по знакомству) на руки его новый внутрироссийский паспорт, то обнаружили штамп о браке. И смешной в нём текст: чиновники назвали его супругу по имени вместо фамилии, а двойную фамилию обозначили инициалами. Если пользоваться этим документом, то женился он черт знает на ком. Нет такого человека. Храним этот его паспорт как курьёз», — сообщил Михаил Крутихин у себя в Facebook. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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цук 18:23 28:01:2018

Соросовский прихвостень

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Janka 23:27 28:01:2018

мы в отсутствие сына в Москве получили (по знакомству) на руки его новый внутрироссийский паспорт
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poddelka dokumentov v Rossii karaetsa zakonom. shodi s etim pasportom zasvetis gde nibudj i razmataet vsju vashu cepocku "po znakomstvu" i posadjat.

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Ваня 18:25 28:01:2018

долой пидерастов

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СМЕРШ 18:54 28:01:2018

Смерть ПИДОРАМ!

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Вот ведь как 18:48 28:01:2018

Чтобы запел этот дятелЭксперт, если бы его сынок, приволок к нему в дом бородатую кончиту?

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re 20:48 28:01:2018

он не дятел,он петушара.

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на фотке, 19:32 28:01:2018

латышский патриот -с?

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По какому закону 20:16 28:01:2018

Что вы свои права качаете в России Нет закона где вступали в брак пускай там и живут уроды

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12

Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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