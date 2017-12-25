«Рынок серийных квартир в этом году был достаточно активным. С начала 2017 года цены на серийные квартиры в целом выросли на 8,1%. — говорит эксперт. — Декабрь, скорее всего, не внесет существенных изменений, и нынешняя средняя цена за один квадратный метр – 762 EUR/м² – останется на прежнем уровне.
Прогнозы на основе анализа рынка недвижимости в первом полугодии этого года, когда рост средней цены серийных квартир превысил один процент, свидетельствовали о том, что рост в этом году может достигнуть десяти процентов. Однако ожидания не оправдались, поскольку во втором полугодии темпы роста существенно уменьшились, что в целом говорит о стабилизации цен на серийные квартиры».
По прогнозам эксперта, в будущем году средняя цена существенно не вырастет. Несмотря на то, что 1 декабря 2017 года средняя цена на серийные квартиры достигла 762 евро за один квадратный метр жилья (в январе – 711 EUR/м²), большая часть квартир этого сегмента в хорошем состоянии была продана примерно за 1000 EUR/м², что можно считать достаточно высокой ценой, учитывая, что на рынке доступны квартиры в новых проектах по цене начиная от 1300 EUR/м². «Этот факт также может считать причиной сокращения темпов роста цен», — считает он.
Если говорить о сегменте новых проектов, следует отметить, что он в 2017 году развивался достаточно успешно. В этом сегменте не наблюдалось столь значительного роста цен, как на рынке серийного жилья. Средняя цена в наиболее активных сегментах в целом колебалась в пределах от 1300 до 1500 EUR/м².
«Объем рынка новых квартир в Риге особо не растет, поэтому можно прогнозировать, что тенденции роста цен останутся на прежнем уровне. — считает Лаукалейс. — Наибольшая активность наблюдалась на периферии центра Риги и в микрорайонах, а не в центре Риги, где цены намного выше.
Большинство сделок совершалось именно с квартирами по цене от 1300 до 1500 EUR/м². Следует добавить, что доля сегмента квартир элитного и среднего класса в общем числе сделок сравнительно мала. В основном преобладает жилье в новых проектах экономического класса, что и определяет уровень средней цены. В свою очередь, если оценивать среднюю цену квартир в центре Риги, можно сделать вывод, что она изменилась незначительно.
Если подразделять сделки по ценовым категориям, можно увидеть, что в сегменте элитного класса активность сделок уменьшилась, но выросло число сделок в сегменте дешевых квартир в центре Риги. В сегменте элитного класса предложение значительно превышает объем спроса, чего нельзя сказать о квартирах экономического класса – в Риге на них сохраняется стабильный спрос. Как я уже говорил, наивысшая цена серийных квартир, зарегистрированная в сделках, приблизилась к цене новых проектов экономического класса».
Что-бы ещё распилить из остатков Советского Союза?« ответить
Ну вот пиши или не пиши проплаченную рекламную статейку,а мифиче кие покупатели не появятся. Печаль,однако« ответить
Ну, если запеть последнюю песню Дали, то, возможно, приедут из России и Белоруссии пенсионеры средней руки за квартирами у моря. Возможно. .. Но, блин, они говорят только по-русски. И что делать?« ответить
Есть другой вариант : арабы и негры. Но отдать недвижимость бесплатно. Правда тоже на валоде не заговорят. Беда. ..
В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНЫ В НОВОСТРОЙКЕ НАЧИНАЮТСЯ« ответить
ОТ
500 ЕВРО/КВ.М....КАК и ВО ПСКОВЕ....