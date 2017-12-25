Эксперт: цены на серийки не растут, приблизившись к стоимости новых проектов(4)

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Тимур Пушкарев
16:09 25.12.2017
Экономика / Недвижимость

Член правления Arco Real Estate Марис Лаукалейс, комментируя ситуацию на рынке недвижимости латвийской столицы, раскрывает наблюдавшиеся в этом году тенденции в различных сегментах недвижимости и высказывает свои прогнозы по поводу дальнейшего развития.

«Рынок серийных квартир в этом году был достаточно активным. С начала 2017 года цены на серийные квартиры в целом выросли на 8,1%. — говорит эксперт. — Декабрь, скорее всего, не внесет существенных изменений, и нынешняя средняя цена за один квадратный метр – 762 EUR/м² – останется на прежнем уровне.

 

Прогнозы на основе анализа рынка недвижимости в первом полугодии этого года, когда рост средней цены серийных квартир превысил один процент, свидетельствовали о том, что рост в этом году может достигнуть десяти процентов. Однако ожидания не оправдались, поскольку во втором полугодии темпы роста существенно уменьшились, что в целом говорит о стабилизации цен на серийные квартиры».

 

По прогнозам эксперта, в будущем году средняя цена существенно не вырастет. Несмотря на то, что 1 декабря 2017 года средняя цена на серийные квартиры достигла 762 евро за один квадратный метр жилья (в январе – 711 EUR/м²), большая часть квартир этого сегмента в хорошем состоянии была продана примерно за 1000 EUR/м², что можно считать достаточно высокой ценой, учитывая, что на рынке доступны квартиры в новых проектах по цене начиная от 1300 EUR/м². «Этот факт также может считать причиной сокращения темпов роста цен», — считает он.

 

Если говорить о сегменте новых проектов, следует отметить, что он в 2017 году развивался достаточно успешно. В этом сегменте не наблюдалось столь значительного роста цен, как на рынке серийного жилья. Средняя цена в наиболее активных сегментах в целом колебалась в пределах от 1300 до 1500 EUR/м².

 

«Объем рынка новых квартир в Риге особо не растет, поэтому можно прогнозировать, что тенденции роста цен останутся на прежнем уровне. — считает Лаукалейс. — Наибольшая активность наблюдалась на периферии центра Риги и в микрорайонах, а не в центре Риги, где цены намного выше.

 

Большинство сделок совершалось именно с квартирами по цене от 1300 до 1500 EUR/м². Следует добавить, что доля сегмента квартир элитного и среднего класса в общем числе сделок сравнительно мала. В основном преобладает жилье в новых проектах экономического класса, что и определяет уровень средней цены. В свою очередь, если оценивать среднюю цену квартир в центре Риги, можно сделать вывод, что она изменилась незначительно.

 

Если подразделять сделки по ценовым категориям, можно увидеть, что в сегменте элитного класса активность сделок уменьшилась, но выросло число сделок в сегменте дешевых квартир в центре Риги. В сегменте элитного класса предложение значительно превышает объем спроса, чего нельзя сказать о квартирах экономического класса – в Риге на них сохраняется стабильный спрос. Как я уже говорил, наивысшая цена серийных квартир, зарегистрированная в сделках, приблизилась к цене новых проектов экономического класса».

rus.db.lv / Фото LETA
Комментарии (4)
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Марис Лаукалейс, комментируя ситуацию 16:22 25:12:2017

Что-бы ещё распилить из остатков Советского Союза?

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Печалька 16:22 25:12:2017

Ну вот пиши или не пиши проплаченную рекламную статейку,а мифиче кие покупатели не появятся. Печаль,однако

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Апис 16:56 25:12:2017

Ну, если запеть последнюю песню Дали, то, возможно, приедут из России и Белоруссии пенсионеры средней руки за квартирами у моря. Возможно. .. Но, блин, они говорят только по-русски. И что делать?
Есть другой вариант : арабы и негры. Но отдать недвижимость бесплатно. Правда тоже на валоде не заговорят. Беда. ..

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:06 25:12:2017

В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНЫ В НОВОСТРОЙКЕ НАЧИНАЮТСЯ
ОТ
500 ЕВРО/КВ.М....КАК и ВО ПСКОВЕ....

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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