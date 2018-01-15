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Состояние дорог в Латвии продолжает ухудшаться, заявил в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ председатель правления общества «Латвияс целю буветайс» Андрис Берзиньш.

Он отметил, что финансирование, которое за последние пять лет было выделено на содержание дорог, не останавливает их разрушения, а лишь замедляет это процесс.

Также Берзиньш считает, что правительство Латвии привыкло бороться с последствиями, тогда как нужно ликвидировать причины проблем.

«Отношение правительства к дорогам за последние 12 лет — либо поразительное пренебрежение, либо удивительное равнодушие. Если по главным дорогам благодаря европейским деньгам мы можем ездить более-менее спокойно и безопасно, то региональные и местные дороги — сплошная беда. 50-60% этих дорог не видели вообще никакого ремонта, дороги местами превратились в ванны, а предприятие ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс», будучи монополистом вот уже пять лет, фактически ничего не сделало, чтобы ситуация улучшилась», — сказал Берзиньш.

Он считает, что монополию на содержание дорог в Латвии нужно ликвидировать, передав эту сферу частным компаниям.