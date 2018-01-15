Он отметил, что финансирование, которое за последние пять лет было выделено на содержание дорог, не останавливает их разрушения, а лишь замедляет это процесс.
Также Берзиньш считает, что правительство Латвии привыкло бороться с последствиями, тогда как нужно ликвидировать причины проблем.
«Отношение правительства к дорогам за последние 12 лет — либо поразительное пренебрежение, либо удивительное равнодушие. Если по главным дорогам благодаря европейским деньгам мы можем ездить более-менее спокойно и безопасно, то региональные и местные дороги — сплошная беда. 50-60% этих дорог не видели вообще никакого ремонта, дороги местами превратились в ванны, а предприятие ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс», будучи монополистом вот уже пять лет, фактически ничего не сделало, чтобы ситуация улучшилась», — сказал Берзиньш.
Он считает, что монополию на содержание дорог в Латвии нужно ликвидировать, передав эту сферу частным компаниям.
дорогие хуже чем в России , а налог платим !!!« ответить
Позвольте, а как-же распилы?« ответить
Мы больше всех тратим на оборону и должны гордиться этим.))))« ответить
Latviešu patriots 11:36 15:01:2018« ответить
100% atbalstu
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Я тоже. Ну зачем Латвии советские дороги?