Эксперт: дороги в Латвии превратились в ванны(4)

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Тимур Пушкарев
12:51 15.01.2018
Экономика / Транспорт

Состояние дорог в Латвии продолжает ухудшаться, заявил в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ председатель правления общества «Латвияс целю буветайс» Андрис Берзиньш.

Он отметил, что финансирование, которое за последние пять лет было выделено на содержание дорог, не останавливает их разрушения, а лишь замедляет это процесс.

 

Также Берзиньш считает, что правительство Латвии привыкло бороться с последствиями, тогда как нужно ликвидировать причины проблем.

 

«Отношение правительства к дорогам за последние 12 лет — либо поразительное пренебрежение, либо удивительное равнодушие. Если по главным дорогам благодаря европейским деньгам мы можем ездить более-менее спокойно и безопасно, то региональные и местные дороги — сплошная беда. 50-60% этих дорог не видели вообще никакого ремонта, дороги местами превратились в ванны, а предприятие ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс», будучи монополистом вот уже пять лет, фактически ничего не сделало, чтобы ситуация улучшилась», — сказал Берзиньш.

 

Он считает, что монополию на содержание дорог в Латвии нужно ликвидировать, передав эту сферу частным компаниям.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Позор, 13:08 15:01:2018

дорогие хуже чем в России , а налог платим !!!

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монополию нужно ликвидировать, передав частным компаниям. 13:12 15:01:2018

Позвольте, а как-же распилы?

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Зато 13:33 15:01:2018

Мы больше всех тратим на оборону и должны гордиться этим.))))

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Парко 14:02 15:01:2018

Latviešu patriots 11:36 15:01:2018

100% atbalstu
.......................................
Я тоже. Ну зачем Латвии советские дороги?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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