Михаил Крутихин, российский эксперт нефтегазового рынка пишет:
«То и дело читаю в ленте «наемники погибли за нефть для Пригожина». Какая к чертям нефть? В нынешнем состоянии сирийских промыслов на серьезную прибыль рассчитывать не приходится. Добывать в бардаке и экспортировать из бардака? Да и нефти там с гулькин хрен. Вы это серьезно?
Как вам такая схема: захватывается некоторое число нефтяных объектов, объявляется, что они теперь под контролем «законного правительства Дамаска», а потом из российского бюджета через «Роснефть» или в виде помощи Асаду выделяются миллионы и миллиарды на фиктивное «восстановление отрасли». Дальше — распил бабла.
Других вариантов не вижу.»
Комментарии:
— «Есть другое мнение. Что Пу методом тыка решил прощупать американцев, — насколько на самом деле они мощны в военном деле. Он предполагал, что они тоже врут, как он. Вот и проверил.»
— «Совершенно привычный вариант распила бюджета. Неоднократно апробированный в Венесуэле и Иране. Я думаю, что и все путинские списания долгов нефте— и золото-добывающим странам точно такой же финал распила.»
— «Сирия нефть начала импортировать еще до войны, насколько помню. Но кому-то есть разве до этого дело? Людям нужен очевидный, легко обьяснимый и понятный повод.»
Vārdu sakot kārtējā Putina finanšu afēra! Untermenšs un zaglis!« ответить
Опять личное мнение или был суд?« ответить
_выделяются миллионы и миллиарды на фиктивное «восстановление отрасли». Дальше — распил бабла.« ответить
Других вариантов не вижу_
Именно так. Пенсионеры рукоплещут
А вот версия про проверку кажется весьма правдоподобной. Хорошо, что пожгли тварей. Может у части ордынцев гипноз кончится.« ответить
…подопытные кролики или мыши , которых не жалко тому кто ставит опыты : таких в РФ достаточное ещё кол-во … на практике решили проверили точность и убойность амерского оружия – проверили : получили результат , который важнее, чем жизнь подопытного кролика , да и кролика не жалко : вагнеровцы- они ж не ваши , не на своих« ответить
же проверять …россиянах
…охренеть можно от многоходовок постановщика таких опытов , а кроликов ,что их жалеть ,если сами согласны
Главная суть того, что произошло в Сирии: российские вооружённые силы напали на американцев. Атаковали их сознательно. Зная, что атакуют американцев. Российские медиа сейчас все время стараются отвлечь внимание от этой главной сути происходящего. Суть не в том, что россияне "попали под обстрел", и не в том, "что американцы убили российских наемников". А главное то, что российские вооружённые силы напали на американцев. И именно поэтому они и попали под обстрел, и именно поэтому были убиты. А совсем самый главный вопрос: кто отдал приказ? Или это сделал верховный главнокомандующий, то есть Путин. Или это сделал кто-то из российских командиров в Сирии. Неважно, числится он по линии ЧВК, или по линии регулярных российских сил. Это всё одно и тоже. И то и другое - армия Российской Федерации. Если этот приказ отдал Путин, то получается, что он авантюрист, сознательно поставивший Россию в состояние войны с Америкой. Причём авантюрист неадекватный, неадекватно представляющий состояние сил.« ответить
Если это сделал кто-то из командиров в Сирии без санкции Путина, то получается, что Путин не контролирует даже свою армию. И какой-то непонятный офицер может отдать приказ о начале войны между Россией и Америкой, о начале 3 мировой войны. Это главный вопрос сейчас
Амеры за бесплатно помогают,что за коменты лоховские!!!! Везде только бабло« ответить