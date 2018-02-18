«То и дело читаю в ленте «наемники погибли за нефть для Пригожина». Какая к чертям нефть? В нынешнем состоянии сирийских промыслов на серьезную прибыль рассчитывать не приходится. Добывать в бардаке и экспортировать из бардака? Да и нефти там с гулькин хрен. Вы это серьезно?», — пишет Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового рынка, партнёр RusEnergy.

Михаил Крутихин, российский эксперт нефтегазового рынка пишет:

«То и дело читаю в ленте «наемники погибли за нефть для Пригожина». Какая к чертям нефть? В нынешнем состоянии сирийских промыслов на серьезную прибыль рассчитывать не приходится. Добывать в бардаке и экспортировать из бардака? Да и нефти там с гулькин хрен. Вы это серьезно?

Как вам такая схема: захватывается некоторое число нефтяных объектов, объявляется, что они теперь под контролем «законного правительства Дамаска», а потом из российского бюджета через «Роснефть» или в виде помощи Асаду выделяются миллионы и миллиарды на фиктивное «восстановление отрасли». Дальше — распил бабла.

Других вариантов не вижу.»

Комментарии:

— «Есть другое мнение. Что Пу методом тыка решил прощупать американцев, — насколько на самом деле они мощны в военном деле. Он предполагал, что они тоже врут, как он. Вот и проверил.»

— «Совершенно привычный вариант распила бюджета. Неоднократно апробированный в Венесуэле и Иране. Я думаю, что и все путинские списания долгов нефте— и золото-добывающим странам точно такой же финал распила.»

— «Сирия нефть начала импортировать еще до войны, насколько помню. Но кому-то есть разве до этого дело? Людям нужен очевидный, легко обьяснимый и понятный повод.»