Эксперт: инфляция в 2019-2021 гг. будет выше прогнозируемой Минфином

Сделанный Министерством финансов прогноз инфляции на 2019-2021 гг. в размере 2,1% сравнительно осторожный, заявил сегодня на пресс-конференции руководитель рабочей группы по внутреннему валовому продукту (ВВП) Совета по фискальной дисциплине (СФД), главный экономист «Swedbank» Мартиньш Казакс.

Как полагает СФД, существует достаточно высокий риск того, что цены будут расти в основном из-за условий на рынке труда и постоянного роста зарплат.

«Более быстрый, чем прогнозируемый, рост зарплат и потребительских цен свидетельствовал бы о более быстрой потере конкурентоспособности и необходимости снизить оценку прироста ВВП», — считает СФД.

Казакс допускает, что инфляция в 2020-2021 гг. будет выше прогнозируемой Минфином.

СФД не составляет макроэкономических прогнозов, а оценивает прогнозы, сделанные Минфином, поэтому не может комментировать, на сколько процентных пунктов выше может оказаться инфляция, пояснил Казакс. На его взгляд, беспокоиться следовало бы, если бы после 2020 года инфляция выросла на 2,5%-3%.

Как сообщалось, СФД утвердил макроэкономические прогнозы Минфина на 2018-2021 гг., которые правительство возьмет за основу для консультаций с Еврокомиссией по бюджету 2019 года.

По прогнозам Минфина, ВВП Латвии в 2018 году увеличится на 4%, а в последующие годы — примерно на 3%. Инфляция в 2018 году составит 2,8%, в 2019 году — 2,4%, а начиная с 2020 года — 2,1%.