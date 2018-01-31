«Это отношение против Стамбульской конвенции — это такой провинциализм, такая не-Европа и копирование путинизма, что возмутительно даже об этом спорить. При том, что эти противники просто не образованны. Они не знают, не понимают, ни что такое гендер, ни других терминов конвенции», — написал политтехнолог на своей страничке в социальной сети Twitter.
Латвия подписала Конвенцию Европейского Совета о предупреждении и борьбе с насилием против женщин и с насилием в семье, более известную как «Стамбульская конвенция» в мае 2016 года. Сейчас документ согласован со всеми министерствами, кроме Минюста.
Стамбульская конвенция является первым международным документом, в котором вводится термин «гендер» не просто как социальная роль, а как социальный пол.
Конвенция признает, что насилию нередко подвергаются не только женщины, но и мальчики и мужчины.
Как уже сообщалось, планируемое присоединение Латвии к Стамбульской конвенции ранее вызвало ожесточенные споры в латвийском обществе. Причем, против неё выступили многие женщины, считающие, что конвенция угрожает традиционным ценностям, принятым в Латвии.
В обществе высказывались мнения, что, если конвенция будет ратифицирована, то латвийским женщинам стоит забыть о таких понятиях как «брутальный мачо» и «настоящий мужчина», так как приписываемые им черты, скорее всего, будут подпадать под определение сексуального домогательства и психологического насилия. А значит, преследоваться по закону.
Однако, за скорейшее принятие Стамбульской конвенции высказались президент Латвии Раймонд Вейонис, глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, общество геев и лесбиянок «Мозайка». Также призвал ускорить принятие конвенции и комиссар ЕС Нилс Муйжниекс.
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Такие детские взятия на понт.« ответить
Я не путинист, но я презираю заднепроходных и ни в каком случае их никогда не поддержу.
глава общества геев и лесбиянок Латвии Эдгар Ринкевич явно не Путинист а Пукинист!« ответить
Odno ebucee pidarasje da maxrovie toljko ZA ...Vedj pod blagim *zasita nasilija v semje* maskirujutsja gendernie xuesosi rinkevici i procee otrebje a takze tormoz normaljnogo prodolzenija roda cto opjat ze diktujut izza okeana ...« ответить
Ой Саня,по мнению таких Лиепниексов мнение может быть как у них,а другое неправильное,кремлёвское,путиниское.Вчера родился что ли?Все в сейме у нас такие.« ответить
В том-то и дело, что с другой стороны, если я не за Путина, то я педераст или хoxoл. Таково мнение запутинских сектантов.« ответить
Так что, как-то без меня, голубки
Да ты и так и так передаст.« ответить
Кому, блдь, известный этот политолог?« ответить
а вот кто в доле с соросистами я думаю да. Пролоббировал - получи бонус, а то вишь как визжат, бабки видимо мимо плывут.))))« ответить
Его хорошо знает Ринкевич и другие члены мозаики« ответить
это ОНО опустила всех здравомыслящих жителей латвии?----Да-Нет----это ОНО показала куда бежит латвия покорно раздвигая булки.« ответить
ее просто нанятые 'пастухи' на хорошем окладе туда загоняют .« ответить
Саня БРОСЬ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ ЛАТЫШНЮ!!! ОНИ ЖЕ ВСЕ ПЕДЕРАСТЫ и ПАТРИОТЫ XEPOBЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
о гомосуксеализме?пидорасы атакуют« ответить