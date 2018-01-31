LETA

Известный латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс, комментируя ситуацию вокруг протестных отношений в латвийском обществе в отношении так называемой Стамбульской конвенции, заявил, что это проявление провинциализма и путинизма.

«Это отношение против Стамбульской конвенции — это такой провинциализм, такая не-Европа и копирование путинизма, что возмутительно даже об этом спорить. При том, что эти противники просто не образованны. Они не знают, не понимают, ни что такое гендер, ни других терминов конвенции», — написал политтехнолог на своей страничке в социальной сети Twitter.

Латвия подписала Конвенцию Европейского Совета о предупреждении и борьбе с насилием против женщин и с насилием в семье, более известную как «Стамбульская конвенция» в мае 2016 года. Сейчас документ согласован со всеми министерствами, кроме Минюста.

Стамбульская конвенция является первым международным документом, в котором вводится термин «гендер» не просто как социальная роль, а как социальный пол.

Конвенция признает, что насилию нередко подвергаются не только женщины, но и мальчики и мужчины.

Как уже сообщалось, планируемое присоединение Латвии к Стамбульской конвенции ранее вызвало ожесточенные споры в латвийском обществе. Причем, против неё выступили многие женщины, считающие, что конвенция угрожает традиционным ценностям, принятым в Латвии.

В обществе высказывались мнения, что, если конвенция будет ратифицирована, то латвийским женщинам стоит забыть о таких понятиях как «брутальный мачо» и «настоящий мужчина», так как приписываемые им черты, скорее всего, будут подпадать под определение сексуального домогательства и психологического насилия. А значит, преследоваться по закону.

Однако, за скорейшее принятие Стамбульской конвенции высказались президент Латвии Раймонд Вейонис, глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, общество геев и лесбиянок «Мозайка». Также призвал ускорить принятие конвенции и комиссар ЕС Нилс Муйжниекс.

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