Эксперт: кто против Стамбульской конвенции? Путинисты Латвии!(42)

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LETA
Герман Бергер
21:10 30.01.2018
Политика / Политики

Известный латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс, комментируя ситуацию вокруг протестных отношений в латвийском обществе в отношении так называемой Стамбульской конвенции, заявил, что это проявление провинциализма и путинизма.

«Это отношение против Стамбульской конвенции — это такой провинциализм, такая не-Европа и копирование путинизма, что возмутительно даже об этом спорить. При том, что эти противники просто не образованны. Они не знают, не понимают, ни что такое гендер, ни других терминов конвенции», — написал политтехнолог на своей страничке в социальной сети Twitter.

 

Латвия подписала Конвенцию Европейского Совета о предупреждении и борьбе с насилием против женщин и с насилием в семье, более известную как «Стамбульская конвенция» в мае 2016 года. Сейчас документ согласован со всеми министерствами, кроме Минюста.

 

Стамбульская конвенция является первым международным документом, в котором вводится термин «гендер» не просто как социальная роль, а как социальный пол. 

 

Конвенция признает, что насилию нередко подвергаются не только женщины, но и мальчики и мужчины.

 

Как уже сообщалось, планируемое присоединение Латвии к Стамбульской конвенции ранее вызвало ожесточенные споры в латвийском обществе. Причем, против неё выступили многие женщины, считающие, что конвенция угрожает традиционным ценностям, принятым в Латвии.

 

В обществе высказывались мнения, что, если конвенция будет ратифицирована, то латвийским женщинам стоит забыть о таких понятиях как «брутальный мачо» и «настоящий мужчина», так как приписываемые им черты, скорее всего, будут подпадать под определение сексуального домогательства и психологического насилия. А значит, преследоваться по закону.

 

Однако, за скорейшее принятие Стамбульской конвенции высказались президент Латвии Раймонд Вейонис, глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, общество геев и лесбиянок «Мозайка». Также призвал ускорить принятие конвенции и комиссар ЕС Нилс Муйжниекс. 

 

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baltnews.lv / Фото
Комментарии (42)
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Саня 19:17 30:01:2018

Такие детские взятия на понт.
Я не путинист, но я презираю заднепроходных и ни в каком случае их никогда не поддержу.

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CCCP 19:59 30:01:2018

глава общества геев и лесбиянок Латвии Эдгар Ринкевич явно не Путинист а Пукинист!

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Grisa 20:00 30:01:2018

Odno ebucee pidarasje da maxrovie toljko ZA ...Vedj pod blagim *zasita nasilija v semje* maskirujutsja gendernie xuesosi rinkevici i procee otrebje a takze tormoz normaljnogo prodolzenija roda cto opjat ze diktujut izza okeana ...

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как бы 20:39 30:01:2018

Ой Саня,по мнению таких Лиепниексов мнение может быть как у них,а другое неправильное,кремлёвское,путиниское.Вчера родился что ли?Все в сейме у нас такие.

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Саня 22:24 30:01:2018

В том-то и дело, что с другой стороны, если я не за Путина, то я педераст или хoxoл. Таково мнение запутинских сектантов.
Так что, как-то без меня, голубки

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Вася Пупкин 00:06 31:01:2018

Да ты и так и так передаст.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:19 30:01:2018

Кому, блдь, известный этот политолог?

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нам то не известен, 19:53 30:01:2018

а вот кто в доле с соросистами я думаю да. Пролоббировал - получи бонус, а то вишь как визжат, бабки видимо мимо плывут.))))

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Елена 22:15 30:01:2018

Его хорошо знает Ринкевич и другие члены мозаики

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10 дюймов 19:21 30:01:2018

это ОНО опустила всех здравомыслящих жителей латвии?----Да-Нет----это ОНО показала куда бежит латвия покорно раздвигая булки.

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ОНА НЕ БЕЖИТ 19:57 30:01:2018

ее просто нанятые 'пастухи' на хорошем окладе туда загоняют .

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Да ты 19:22 30:01:2018

Саня БРОСЬ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ ЛАТЫШНЮ!!! ОНИ ЖЕ ВСЕ ПЕДЕРАСТЫ и ПАТРИОТЫ XEPOBЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ч о католицизм и другие релинии говорят 19:23 30:01:2018

о гомосуксеализме?пидорасы атакуют

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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