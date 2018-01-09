Почти все латвийцы предпенсионного возраста, уехавшие за границу, не вернутся домой, если их пенсии будут облагать налогом, заявила вице-председатель Общества Европейских латвийцев Элина Пинто, ссылаясь на данные последнего исследования.

По ее словам, говоря о реэмиграции, нужно думать о всех уехавших, а не только о молодых людях, которые станут поднимать экономику страны:“Не нужно думать только о молодежи, которая вернется и нарожает по 5 детей для заселения регионов и роста экономики. Нужно думать, что каждый человек – это ценность.”

Госпожа Пинто указала, что большая часть людей в возрасте считает, что прежде чем звать людей домой, Латвия должна решить проблемы социального рода – не сооружать препятствий для возвращения, как, к примеру, налогообложение пенсий, которые были заработаны в другой стране.

“Вы понимаете, нужны дела. Красивой латвийской природы и близких не хватит, чтобы люди вернулись и чувствовали себя тут уверенно. Думаю, что у Латвии есть возможность стать более социально ответственной, правовой и более стабильной, чтобы мы могли уверенней смотреть в будущее”, — заявила она.