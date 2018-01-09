Эксперт: латвийцы не вернутся, зная, что их заграничные пенсии тут обложат налогом(4)

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Виталий Вавилкин
16:20 09.01.2018
Политика / Правительство

Почти все латвийцы предпенсионного возраста, уехавшие за границу, не вернутся домой, если их пенсии будут облагать налогом, заявила вице-председатель Общества Европейских латвийцев Элина Пинто, ссылаясь на данные последнего исследования.

По ее словам, говоря о реэмиграции, нужно думать о всех уехавших, а не только о молодых людях, которые станут поднимать экономику страны:“Не нужно думать только о молодежи, которая вернется и нарожает по 5 детей для заселения регионов и роста экономики. Нужно думать, что каждый человек – это ценность.”

 

Госпожа Пинто указала, что большая часть людей в возрасте считает, что прежде чем звать людей домой, Латвия должна решить проблемы социального рода – не сооружать препятствий для возвращения, как, к примеру, налогообложение пенсий, которые были заработаны в другой стране.

 

“Вы понимаете, нужны дела. Красивой латвийской природы и близких не хватит, чтобы люди вернулись и чувствовали себя тут уверенно. Думаю, что у Латвии есть возможность стать более социально ответственной, правовой и более стабильной, чтобы мы могли уверенней смотреть в будущее”, — заявила она.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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ин-на 16:33 09:01:2018

местные чинуши, небось, думают, что латыши будут счастливы отдавать свои деньги на содержание жирных свиней у власти

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Янис ибн Ахмед 16:46 09:01:2018

Сколько можно рассуждать о возвращении людей в Латвию?! Может, подумаете о тех, кто пока еще в Латвии, но собирается покидать эту жопу?

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читатель 20:41 09:01:2018

Права бывшая президент, обвинившая уехавших в отсутствии патриотизма.
С нее бы брали пример. Сжалилась над своим скудоумным народом и приехала , заняв непомерно тяжелую должность. Не о деньгах .видимо, следует думать,а о патриотизме. Слава богу.Есть кому нас учить.

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Latviešu patriots 21:16 09:01:2018

atbalstu. 100% nav ko braukt uz Latviju. palieciet tur kur esat.

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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