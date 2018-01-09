По ее словам, говоря о реэмиграции, нужно думать о всех уехавших, а не только о молодых людях, которые станут поднимать экономику страны:“Не нужно думать только о молодежи, которая вернется и нарожает по 5 детей для заселения регионов и роста экономики. Нужно думать, что каждый человек – это ценность.”
Госпожа Пинто указала, что большая часть людей в возрасте считает, что прежде чем звать людей домой, Латвия должна решить проблемы социального рода – не сооружать препятствий для возвращения, как, к примеру, налогообложение пенсий, которые были заработаны в другой стране.
“Вы понимаете, нужны дела. Красивой латвийской природы и близких не хватит, чтобы люди вернулись и чувствовали себя тут уверенно. Думаю, что у Латвии есть возможность стать более социально ответственной, правовой и более стабильной, чтобы мы могли уверенней смотреть в будущее”, — заявила она.
местные чинуши, небось, думают, что латыши будут счастливы отдавать свои деньги на содержание жирных свиней у власти« ответить
Сколько можно рассуждать о возвращении людей в Латвию?! Может, подумаете о тех, кто пока еще в Латвии, но собирается покидать эту жопу?« ответить
Права бывшая президент, обвинившая уехавших в отсутствии патриотизма.« ответить
С нее бы брали пример. Сжалилась над своим скудоумным народом и приехала , заняв непомерно тяжелую должность. Не о деньгах .видимо, следует думать,а о патриотизме. Слава богу.Есть кому нас учить.
atbalstu. 100% nav ko braukt uz Latviju. palieciet tur kur esat.« ответить