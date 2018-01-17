Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте!

LETA

Повышение минимальной заработной платы и снижение подоходного налога не сделают жителей Латвии богаче. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель совета Латвийского бизнессоюза, предприниматель Элина Эгле.

«Только время покажет, как сработает налоговая реформа. А мы в малом бизнесе, просто люди, должны приспособиться. Взять калькулятор, посчитать все доходы, привести все финансовые дела в порядок, посмотреть на свой бюджет прагматично. Не стоит лелеять иллюзии, что после поднятия минимальной зарплаты и снижения подоходного налога будет какая-то «малина». Ее не будет! Потому что у нас считают человека богатым, если у него доход 20 тысяч евро в год. Но, думаю, это не предел мечтаний нормального человека», — сказала она.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, и еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.