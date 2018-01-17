«Только время покажет, как сработает налоговая реформа. А мы в малом бизнесе, просто люди, должны приспособиться. Взять калькулятор, посчитать все доходы, привести все финансовые дела в порядок, посмотреть на свой бюджет прагматично. Не стоит лелеять иллюзии, что после поднятия минимальной зарплаты и снижения подоходного налога будет какая-то «малина». Ее не будет! Потому что у нас считают человека богатым, если у него доход 20 тысяч евро в год. Но, думаю, это не предел мечтаний нормального человека», — сказала она.
Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.
Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, и еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.
Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.
И что интересно, всё больше и больше, а пенсии как были позорно смешными - так и остаются.« ответить
Что это за индексация такая на 4-5 евро, если вы минималку поднимаете на 50 евро?
Так и индексируйте на 40 - 50 евро, а не на 4 - 5 евро.
До самой последней невозможности осточертело это наглое враньё в постоянном режиме.
Krievs spriež par latviešu turību. Kaut kādi jebiki jelkini izsaka savu viedokli, bet es sen jau krievus nepieņemu darbā. Latvieši ir un būs nodrošināti. Ja kāda okupanta palieka jūtas apdalīta, es esmu gatavs palīdzēt izvākties, bet tikai atpakaļ uz zilo logu dzimteni. Eiropai jābūt tīrai.« ответить
Единственное что ты можешь сделать с русскими,так это о т с о с а т ь.« ответить
Они тупые или притворяются? Эгле и все там воры. Уже все последнее забрали и говорят омкаких томеще накопления? Сами идиоты и делают из людеи такими же.« ответить
Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте!« ответить
Ахахаха
Хороший троллинг
Эстония: 500 минималка, она же необлагаемый налогом минимум« ответить