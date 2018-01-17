Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте!(10)

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LETA
Герман Бергер
17:15 16.01.2018
Наша Латвия / Социум

Повышение минимальной заработной платы и снижение подоходного налога не сделают жителей Латвии богаче. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель совета Латвийского бизнессоюза, предприниматель Элина Эгле.

«Только время покажет, как сработает налоговая реформа. А мы в малом бизнесе, просто люди, должны приспособиться. Взять калькулятор, посчитать все доходы, привести все финансовые дела в порядок, посмотреть на свой бюджет прагматично. Не стоит лелеять иллюзии, что после поднятия минимальной зарплаты и снижения подоходного налога будет какая-то «малина». Ее не будет! Потому что у нас считают человека богатым, если у него доход 20 тысяч евро в год. Но, думаю, это не предел мечтаний нормального человека», — сказала она.

 

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.

 

Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, и еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.

 

Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 17:59 16:01:2018

И что интересно, всё больше и больше, а пенсии как были позорно смешными - так и остаются.
Что это за индексация такая на 4-5 евро, если вы минималку поднимаете на 50 евро?
Так и индексируйте на 40 - 50 евро, а не на 4 - 5 евро.
До самой последней невозможности осточертело это наглое враньё в постоянном режиме.

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LL 18:32 16:01:2018

Krievs spriež par latviešu turību. Kaut kādi jebiki jelkini izsaka savu viedokli, bet es sen jau krievus nepieņemu darbā. Latvieši ir un būs nodrošināti. Ja kāda okupanta palieka jūtas apdalīta, es esmu gatavs palīdzēt izvākties, bet tikai atpakaļ uz zilo logu dzimteni. Eiropai jābūt tīrai.

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to LL 19:06 16:01:2018

Единственное что ты можешь сделать с русскими,так это о т с о с а т ь.

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Зоя 18:40 16:01:2018

Они тупые или притворяются? Эгле и все там воры. Уже все последнее забрали и говорят омкаких томеще накопления? Сами идиоты и делают из людеи такими же.

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Саня 19:30 16:01:2018

Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте!

Ахахаха
Хороший троллинг

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Саня 19:32 16:01:2018

Эстония: 500 минималка, она же необлагаемый налогом минимум

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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