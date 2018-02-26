По его мнению, это наглядно иллюстрирует отношение к людям в государстве.
«Когда случились эти проблемы, я обсуждал эту ситуацию с одним бизнесменом из Европы, и он был страшно удивлен – как это может быть? Замечательный банк, отличный персонал, прекрасные умные акционеры – и когда все произошло вокруг банка оказалась пустота. А ведь мы знаем, что в этой ситуации очень много людей встали просто на грань выживания – сотрудники, члены их семей, клиенты, которые имели там счета и не смогли поступить доступ к своим счетам, зарплате», — сказал Буймистер.
На вопрос журналиста, готова ли Латвия «кинуть своих» в любой момент, он ответил утвердительно.
«Конечно! Я это могу подтвердить на своем примере, потому что сам все это прошел. Единственный выход [у ABLV — Ред.] теперь продать банк за 1 евро, забрать активы и спокойно заниматься другим бизнесом. Я как битый, теперь уже без розовых очков, знаю – правды не доказать», — заявил экс-банкир.
Буймистер заявил, что уверен в честной работе банка ABLV.
«Я уверен, что ABLV специально никаких мероприятий по финансированию запрещенных вещей не проводил. У них наверняка очень большой отдел комплаенс-контроля, который контролирует чистоту сделок. Но мы не застрахованы от случайностей. А случайность – это не значит специально выстроенная схема. Их в принципе быть не может – специально выстроенных схем в наше время! Я допускаю, что в 90-х, начале 2000-х банкиры могли делать незаконные операции, но это уже давным-давно закончилось, это уже никто даже не помнит», — заявил Буймистер.
Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.
Viens blēdis slavē otru blēdi! ABLV nekad nav bijusi Latviska banka!« ответить
тупой латышонок!сбрызни паскуууда!« ответить
У латыша как всегда...душа,« ответить
Латвия еще ни кого не предала. Рашка только 7 февраля предала 600 солдатов« ответить
У тебя одна банка это правда под сракой своей-нет у вас ничего своего и даже народа все меньше и меньше -кранты раньше или позже по всем позициям -работать не хотите и не умеете а за вас разве что хохлы впрягутса у тех так вообще голый васар« ответить
Банкири из банка абвг, или как их там, потеряли доход для своих дорогих машин, особняков, трусов фирми версаче, породиских игрушек - собачки, киски и другой скот, а также на экскурсию на Гаваи и в другие места, где отправляются богачи. Я весь в слезах от сочувствие. Завтра, когда встретимся в тролейбусе, я с сочувствием похлопну вам всем по плечу.« ответить
папа, папа а почему мы живём в дерьме?-----это твоя Родина, сынок!« ответить
не знаю, хороший или плохой банк АБ, но точно знаю, что ни правительство, ни депутаты ничего не сделали для его защиты. Нет ответственных людей, нет политиков в Латвии, только исполнители чужой воли.« ответить
Всё как с русофобией. Здесь тоже ни один не кричит, что пора завязывать с такой провальной политикой. На кого лаять указывают, на тех хором и начинают наши голос подавать. Отсюда можно сделать вывод, что банк этот был хорошим и нужным Латвии!!« ответить
Nost ar krievu blēžu ABLV banku!« ответить
Зачем спасать? Сейчас ликвидаторы от юстиции будут делить мульоны« ответить