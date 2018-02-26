Эксперт: Латвия кинет своих в любой момент! Такое отношение к людям(13)

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Герман Бергер
17:15 26.02.2018
Политика / Политики

Когда возникли проблемы у ABLV Bank, никто не встал на его защиту — ни политики, ни общественные организации, банк остался в одиночестве. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель акционерного общества «Рижские сейфы», бывший владелец Trasta komercbanka Игорь Буймистер.

По его мнению, это наглядно иллюстрирует отношение к людям в государстве.

 

«Когда случились эти проблемы, я обсуждал эту ситуацию с одним бизнесменом из Европы, и он был страшно удивлен – как это может быть? Замечательный банк, отличный персонал, прекрасные умные акционеры – и когда все произошло вокруг банка оказалась пустота. А ведь мы знаем, что в этой ситуации очень много людей встали просто на грань выживания – сотрудники, члены их семей, клиенты, которые имели там счета и не смогли поступить доступ к своим счетам, зарплате», — сказал Буймистер.

 

На вопрос журналиста, готова ли Латвия «кинуть своих» в любой момент, он ответил утвердительно.

 

«Конечно! Я это могу подтвердить на своем примере, потому что сам все это прошел. Единственный выход [у ABLV — Ред.] теперь продать банк за 1 евро, забрать активы и спокойно заниматься другим бизнесом. Я как битый, теперь уже без розовых очков, знаю – правды не доказать», — заявил экс-банкир.

 

Буймистер заявил, что уверен в честной работе банка ABLV.

 

«Я уверен, что ABLV специально никаких мероприятий по финансированию запрещенных вещей не проводил. У них наверняка очень большой отдел комплаенс-контроля, который контролирует чистоту сделок. Но мы не застрахованы от случайностей. А случайность – это не значит специально выстроенная схема. Их в принципе быть не может – специально выстроенных схем в наше время! Я допускаю, что в 90-х, начале 2000-х банкиры могли делать незаконные операции, но это уже давным-давно закончилось, это уже никто даже не помнит», — заявил Буймистер.

 

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 17:29 26:02:2018

Viens blēdis slavē otru blēdi! ABLV nekad nav bijusi Latviska banka!

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латыш наступивший в собственное гааавно 17:38 26:02:2018

тупой латышонок!сбрызни паскуууда!

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ИС 17:51 26:02:2018

У латыша как всегда...душа,

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хуторянен 19:01 26:02:2018

Латвия еще ни кого не предала. Рашка только 7 февраля предала 600 солдатов

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Педриоту 19:18 26:02:2018

У тебя одна банка это правда под сракой своей-нет у вас ничего своего и даже народа все меньше и меньше -кранты раньше или позже по всем позициям -работать не хотите и не умеете а за вас разве что хохлы впрягутса у тех так вообще голый васар

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Александр Шерстобитов 20:15 26:02:2018

Банкири из банка абвг, или как их там, потеряли доход для своих дорогих машин, особняков, трусов фирми версаче, породиских игрушек - собачки, киски и другой скот, а также на экскурсию на Гаваи и в другие места, где отправляются богачи. Я весь в слезах от сочувствие. Завтра, когда встретимся в тролейбусе, я с сочувствием похлопну вам всем по плечу.

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10 дюймов 17:30 26:02:2018

папа, папа а почему мы живём в дерьме?-----это твоя Родина, сынок!

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дед 17:49 26:02:2018

не знаю, хороший или плохой банк АБ, но точно знаю, что ни правительство, ни депутаты ничего не сделали для его защиты. Нет ответственных людей, нет политиков в Латвии, только исполнители чужой воли.

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!!!!!! 18:04 26:02:2018

Всё как с русофобией. Здесь тоже ни один не кричит, что пора завязывать с такой провальной политикой. На кого лаять указывают, на тех хором и начинают наши голос подавать. Отсюда можно сделать вывод, что банк этот был хорошим и нужным Латвии!!

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Latviešu patriots 18:52 26:02:2018

Nost ar krievu blēžu ABLV banku!

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Лерик 18:53 26:02:2018

Зачем спасать? Сейчас ликвидаторы от юстиции будут делить мульоны

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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