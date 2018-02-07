Живущим за границей латвийцам не дают вернуться на родину различные мелочи, заявила в интервью LNT вице-председатель Европейского объединения латвийцев Элина Пинто.

По ее словам, на данный момент вместо плана реэмиграции организация вместе с исследователями Латвийского университета разрабатывают специальный закон диаспоры, который, по мнению чиновников, определит, как помочь уехавшим за границу соотечественникам. Исполнение данного закона ляжет на плечи государства и самоуправлений.

Госпожа Пинто уверена, что живущим за границей латвийцам не дают вернуться на родину лишь какие-то мелочи, к примеру, проблему с декларированием жилья. Согласно исследованиям, наибольшее желание вернуться домой наблюдается у людей предпенсионного возраста.

“Если мы хотим, чтобы люди возвращались, нужно думать, как убрать различные проблемы в законах. В сущности, это мелочь”, — заявила она.