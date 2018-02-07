По ее словам, на данный момент вместо плана реэмиграции организация вместе с исследователями Латвийского университета разрабатывают специальный закон диаспоры, который, по мнению чиновников, определит, как помочь уехавшим за границу соотечественникам. Исполнение данного закона ляжет на плечи государства и самоуправлений.
Госпожа Пинто уверена, что живущим за границей латвийцам не дают вернуться на родину лишь какие-то мелочи, к примеру, проблему с декларированием жилья. Согласно исследованиям, наибольшее желание вернуться домой наблюдается у людей предпенсионного возраста.
“Если мы хотим, чтобы люди возвращались, нужно думать, как убрать различные проблемы в законах. В сущности, это мелочь”, — заявила она.
Такая мелочь, как зарплатка, как уверенность в завтрашнем дне, как будущее их детей, как ... Но все это такие мелочи.:)« ответить
Элина-ну ты и д у р а !!« ответить
Не знаю,ЧТО ту удерживает остальных-это точно!
Кроме кредита,стариков-родителей-все!
Воров,при власти, на откатах+ворованных налогах- подобных Элине, в расчет не берем!
Вы там совсем офигели ?!« ответить
Живущим за границей латвийцам не дают вернуться на родину различные мелочи, заявила в интервью LNT вице-председатель Европейского объединения латвийцев Элина Пинто.« ответить
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nuздец...эйропейское объединение....и у него есть ПРЕДСЕДАТЕЛЬ...наверно не меньше трёх штук з/п,как это принято у хуторян.Ну а "мелочи" недающие вернуться,это:нищета,безработица,издевательские пенсии и пособия,политический геноцыд,валодный шабаш и много других "вишенок" в лаптийском торте.
у вымирающего племени с численностью населения во всём мире размером какого нибудь Российского Мухоcpaнска,есть европейское общество,а у общества есть председател,а у председателя есть целый штат советников и помошников« ответить
etoj sitnoj morde vice-prezidentu dazhe etogo o chem vi uvazhaemij napisali vishe s ee okladom a tam vedj eshe kodla prisosavshihsja izobrazhajushih burnuju dejateljnostj i eshe imeetsa sam prezident kontorki -eto rebjata zanaves kak ni kruti s takimi zhitj da eshe i kormitj nikomu ne ne nuzhnie hari i kuda ehatj ni raboti tolkom ni zarplati -da i mislj takaja pochemu pri tom sojuze vse pitalisj popastj sujda i chuzhie a ninche vse naooborot -otvet ocheviden v konservatorii vse menjatj nuzhno uzhe dazhe i ne podpravishj« ответить
Takaja melochj kak besplatnoe zdravohranenje i lekarstva,osobenno dlja semej s detjmi ,ljudej predpensionnogo i pensionnogo vozrasta.« ответить
Баба живёт в Зазеркалье.« ответить
Саня 15:11 07:02:2018« ответить
Баба живёт в Зазеркалье.
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был бы ты этой "бабой" с её "бабками" из зазеркалья бы вылазил,только что бы так же тупо nёpнyть в лужу.