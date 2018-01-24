По ее словам, уже сейчас страну покидают люди из-за различных болезней: ”У нас уже сейчас есть пациенты, которые задекларирвались в Эстонии. Это понятно. Ведь чтобы человек хотел жить в какой-то стране, работать и зарабатывать он должен увидеть, что страна предлагает в ответ какие-то основные вещи.”
По ее словам, разница в доступности государственной помощи между Латвией и другими странами огромна, что вытекает в целый ряд проблем, в том числе и экономических.
“Средний возраст заболеваемости у нас 51,8 лет. По ЕС – это больше 60. То есть, мы теряем 10 лет. Все мы уже сейчас имеем хорошие шансы заболеть и потерять работоспособность. Подумайте, что это значит для нашей страны, для нашей экономики. Ресурс, который теряется в Латвии ненормальными темпами! Единственное, что можно сделать в вопросе спасения этого ресурса – улучшить систему здравоохранения”, — считает эксперт.
если бы я в Латвии заболела раком, я бы сразу же начала думать об эмиграции« ответить
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Ne tupye dumajut ob jetom DO...
A umnye - uzhe uexali...
А куда и на что уехать пенсионеру? Когда муж заболел раком, обратились в Америку к родне. Они ответили, что могут взять на лечение за 300000 $! И конечно, без гарантий. ... Муж умер через полтора года....« ответить
Жене дашь - уедут все.« ответить
Извините ошибка. Читать,, денег дашь - уедут все".« ответить