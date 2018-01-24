Эксперт: лучшее, что может сделать латвиец, заболев в стране раком – уехать(4)

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Виталий Вавилкин
17:20 23.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

“Также как и мои близкие и знакомые, если бы я в Латвии заболела раком, я бы сразу же начала думать об эмиграции”, комментируя нынешнее положение дел в латвийском здравоохранении, заявила в своем интервью каналу RīgaTV 24 медицинский юрист Солвита Олсена.

По ее словам, уже сейчас страну покидают люди из-за различных болезней: ”У нас уже сейчас есть пациенты, которые задекларирвались в Эстонии. Это понятно. Ведь чтобы человек хотел жить в какой-то стране, работать и зарабатывать он должен увидеть, что страна предлагает в ответ какие-то основные вещи.”

 

По ее словам, разница в доступности государственной помощи между Латвией и другими странами огромна, что вытекает в целый ряд проблем, в том числе и экономических.

 

“Средний возраст заболеваемости у нас 51,8 лет. По ЕС – это больше 60. То есть, мы теряем 10 лет. Все мы уже сейчас имеем хорошие шансы заболеть и потерять работоспособность. Подумайте, что это значит для нашей страны, для нашей экономики. Ресурс, который теряется в Латвии ненормальными темпами! Единственное, что можно сделать в вопросе спасения этого ресурса – улучшить систему здравоохранения”, — считает эксперт.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Nek-to 17:32 23:01:2018

если бы я в Латвии заболела раком, я бы сразу же начала думать об эмиграции
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Ne tupye dumajut ob jetom DO...
A umnye - uzhe uexali...

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ната 19:01 23:01:2018

А куда и на что уехать пенсионеру? Когда муж заболел раком, обратились в Америку к родне. Они ответили, что могут взять на лечение за 300000 $! И конечно, без гарантий. ... Муж умер через полтора года....

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Из Латгалии. 18:07 23:01:2018

Жене дашь - уедут все.

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Из Латгалии. 18:10 23:01:2018

Извините ошибка. Читать,, денег дашь - уедут все".

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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