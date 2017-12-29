Эксперт о латвийском транзите: все плохо и будет только хуже (10)

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Тимур Пушкарев
16:21 29.12.2017
Экономика / Транспорт

Транзитные грузоперевозки в Латвии достигли худшего показателя за последние 15 лет. Но несмотря на глубокий кризис отрасли, уже с нового года услуги латвийского транзита станут самыми дорогими в Европе.

Пересматривать затратный проект электрификации железных дорог правительство также не собирается, посетовала в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава Ассоциации балтийского транзита Инга Антане.

 

Как указала Антане, для содержания транзитной инфраструктуры Латвии необходима перевалка как минимум 60 млн тонн грузов ежегодно. Однако в реальности грузов становится все меньше, и сейчас этот показатель составляет лишь 43 млн тонн.

 

«Транзит, транспорт, логистика — это всегда было нашим хлебом. Мы привыкли, что приходят грузы, есть транзит. Теперь, спустя 15 лет, мы заканчиваем год на нерадостной ноте.

 

В прошлом году грузооборот был низок, в этом году он еще хуже. В 2016-м было [перевалено] где-то 47 млн тонн [грузов], в 2017-м — уже 43 млн тонн. Мы об этом уже давно говорили, что будет еще хуже, что надо пересматривать наши тарифы, планы и инвестиции. Но пока не видно, что будут приняты какие-то решения для улучшения ситуации», — пожаловалась специалист.

 

При этом, по словам Антане, возможности улучшить положение дел в отрасли — действительно есть. 

 

«Во-первых, нужно пересмотреть тарифы. Белоруссия об этом нам говорит уже давно — дайте нам нормальный тариф, чтобы у нас был экономический резон вести наши нефтепродукты через Латвии. Но со следующего года наш тариф будет еще выше! Если в этом году за километр 10,35 евро, со следующего года 11,07 евро. Также повышается акцизный налог на топливо. Мы станем еще дороже. [...] Наша конкурентоспособность станет еще ниже», — признала глава ассоциации.

 

Кроме того, правительство также не планирует пересмотреть амбициозный план электрификации железных дорог. А в нынешней ситуации, по мнению Антане — стоило бы.

 

«До сих пор, несмотря на всю ситуацию, правительство, Latvijas Dzelzsceļš (LDz) и Министерство сообщения продвигают электрификацию. [...] Электрификация — это очень дорогая инфраструктура, которую нужно будет содержать. Но сейчас не хватает средств даже для поддержания нынешней инфраструктуры. Во-вторых, нам абсолютно неясно, каким будет тариф [перевалки железнодорожных грузов] после электрификации. На этот вопрос сейчас никто не может ответить», — указала Антане.

 

В беседе с радиостанцией специалист также выразила недоумение по поводу планов LDz перевала 49 млн тонн грузов в будущем году. Такую цифру представители предприятия ранее озвучили на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

 

«Знаете, назвать какие-то цифры можно. Но покажите, на каком они основании? Докажите, какие у вас будут инструменты? На чем это все основывается?», — спросила Антане.

 

Со своей стороны Ассоциация балтийского транзита уже направляла Минсообщению список предложений по улучшению ситуации в транзитной отрасли. Пока, впрочем, не похоже, что к этим предложениям прислушались.

 

«Ассоциация предоставила свой план из 16 пунктов. В первую очередь — необходимо пересмотреть тарифы по железной дороге. Это самое-самое главное, и об этом говорим не только мы, но и наши клиенты в России и Белоруссии.

 

Это не наша прихоть. Это реальная ситуация: чтобы быть конкурентоспособными, мы должны снизить тарифы.

 

Во-вторых, надо пересмотреть проект электрификации. Можем ли мы позволить себе такие дорогостоящие проекты и инвестиции? Если оборот падает, нормальное предприятие пересматривает свои бизнес-планы. Минсообщения и LDz надо обязательно пересмотреть все планы и понять, откуда брать деньги. В-третьих, важно, чтобы все наши порты — Лиепая, Вентспилс и Рига — были на одном уровне.

 

В портах должны быть выровнены тарифы, чтобы клиенту было понятно, во сколько ему обойдется перевал груза в независимости от того, где находится конкретный порт. Система должна быть единой», — подчеркнула Антане.

Rus.Tvnet / Фото LETA
Комментарии (10)
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001 16:26 29:12:2017

Накуй латышов

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10 дюймов 16:38 29:12:2017

детский сад какой-то---сказано, что к 2021 году транзит через Латвию Россия закроет! ВЫ можете бесконечно строить свои планы и расчёты, только ШИШ вам, а не деньги.

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 17:09 29:12:2017

Куплю рельсы.
Недорого.

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RusLv 17:09 29:12:2017

А на МИКС .ЛВ (((Всё в шоколаде

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 17:22 29:12:2017

Не беда..!
Будем возить Латышский Язык..!
Из Даугавпилса.. Тех, кто не знают.. в Ригу..
.. на курсы..

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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