Транзитные грузоперевозки в Латвии достигли худшего показателя за последние 15 лет. Но несмотря на глубокий кризис отрасли, уже с нового года услуги латвийского транзита станут самыми дорогими в Европе.

Пересматривать затратный проект электрификации железных дорог правительство также не собирается, посетовала в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава Ассоциации балтийского транзита Инга Антане.

Как указала Антане, для содержания транзитной инфраструктуры Латвии необходима перевалка как минимум 60 млн тонн грузов ежегодно. Однако в реальности грузов становится все меньше, и сейчас этот показатель составляет лишь 43 млн тонн.

«Транзит, транспорт, логистика — это всегда было нашим хлебом. Мы привыкли, что приходят грузы, есть транзит. Теперь, спустя 15 лет, мы заканчиваем год на нерадостной ноте.

В прошлом году грузооборот был низок, в этом году он еще хуже. В 2016-м было [перевалено] где-то 47 млн тонн [грузов], в 2017-м — уже 43 млн тонн. Мы об этом уже давно говорили, что будет еще хуже, что надо пересматривать наши тарифы, планы и инвестиции. Но пока не видно, что будут приняты какие-то решения для улучшения ситуации», — пожаловалась специалист.

При этом, по словам Антане, возможности улучшить положение дел в отрасли — действительно есть.

«Во-первых, нужно пересмотреть тарифы. Белоруссия об этом нам говорит уже давно — дайте нам нормальный тариф, чтобы у нас был экономический резон вести наши нефтепродукты через Латвии. Но со следующего года наш тариф будет еще выше! Если в этом году за километр 10,35 евро, со следующего года 11,07 евро. Также повышается акцизный налог на топливо. Мы станем еще дороже. [...] Наша конкурентоспособность станет еще ниже», — признала глава ассоциации.

Кроме того, правительство также не планирует пересмотреть амбициозный план электрификации железных дорог. А в нынешней ситуации, по мнению Антане — стоило бы.

«До сих пор, несмотря на всю ситуацию, правительство, Latvijas Dzelzsceļš (LDz) и Министерство сообщения продвигают электрификацию. [...] Электрификация — это очень дорогая инфраструктура, которую нужно будет содержать. Но сейчас не хватает средств даже для поддержания нынешней инфраструктуры. Во-вторых, нам абсолютно неясно, каким будет тариф [перевалки железнодорожных грузов] после электрификации. На этот вопрос сейчас никто не может ответить», — указала Антане.

В беседе с радиостанцией специалист также выразила недоумение по поводу планов LDz перевала 49 млн тонн грузов в будущем году. Такую цифру представители предприятия ранее озвучили на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

«Знаете, назвать какие-то цифры можно. Но покажите, на каком они основании? Докажите, какие у вас будут инструменты? На чем это все основывается?», — спросила Антане.

Со своей стороны Ассоциация балтийского транзита уже направляла Минсообщению список предложений по улучшению ситуации в транзитной отрасли. Пока, впрочем, не похоже, что к этим предложениям прислушались.

«Ассоциация предоставила свой план из 16 пунктов. В первую очередь — необходимо пересмотреть тарифы по железной дороге. Это самое-самое главное, и об этом говорим не только мы, но и наши клиенты в России и Белоруссии.

Это не наша прихоть. Это реальная ситуация: чтобы быть конкурентоспособными, мы должны снизить тарифы.

Во-вторых, надо пересмотреть проект электрификации. Можем ли мы позволить себе такие дорогостоящие проекты и инвестиции? Если оборот падает, нормальное предприятие пересматривает свои бизнес-планы. Минсообщения и LDz надо обязательно пересмотреть все планы и понять, откуда брать деньги. В-третьих, важно, чтобы все наши порты — Лиепая, Вентспилс и Рига — были на одном уровне.

В портах должны быть выровнены тарифы, чтобы клиенту было понятно, во сколько ему обойдется перевал груза в независимости от того, где находится конкретный порт. Система должна быть единой», — подчеркнула Антане.