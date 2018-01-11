Эксперт о Собчак: Ксюша в живых не останется(5)

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Виталий Вавилкин
15:40 11.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Политик, журналист и телеведущий Александр Невзоров проанализировал выдвижение Ксении Собчак на пост президента. По его мнению, на самом деле у телеблондинки нет амбиций стать главой страны.

Накануне, 10 января, в своей радиопередаче «Невзоровские среды» политик, журналист и телеведущий Александр Невзоров довольно витиевато, но ясно высказался о решении Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

 

«Я думаю, что волшебный карнавал ее затянет, потому что тоже понятно, что нет президентских амбиций. Просто Ксюшу сейчас, поднатуживаясь с тех гламурных стапелей, на которых она была изготовлена, спихивают в море большой политики. Вообще, это спихивание – всегда любопытная процедура. Она пока идет с большим скрипом», – отметил Невзоров.

 

Эксперт высказал уверенность, что впереди общественность ждет много интересного. «Но вот когда этот либеральный фрегат все-таки будет спущен на воду, не забывайте все-таки, что ожидает нас еще волшебная интересная процедура разбивания бутылки шампанского о ее носовую часть. Не дай бог разбивать будет Рынска. Эта припомнит все. Ксюша в живых не останется», – заключил специалист.

 

Для этих целей Невзоров предложил кандидатуру политтехнолога и публициста Станислава Белковского.

 

«Он добрый. Даже если он ненароком убьет, по крайней мере, по дороге на кладбище оближет тело, чтобы не пропадало добро в виде шампанского», – едко высказался Александр Невзоров.

 

Напомним, в конце декабря 2017 года Центризбирком зарегистрировал журналистку, телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на пост главы государства от партии «Гражданская инициатива». После этого она приступила к сбору подписей в свою поддержку.

 

dni.ru / Фото
Комментарии (5)
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ДТТ 16:03 11:01:2018

ДА КТО БЫ НИ БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС БУДЕТ ЕДИН - БОРЬБА
ЗА
ВЫЖИВАНИЕ
РОССИИ в СВЕТЕ ЗАПАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ...
ЕСЛИ США ПЕРЕКРОЕТ МОЩНЫЙ ПОТОК ДЕНЕГ
В
ЗАКРОМА РОДИНЫ РФ ОТ ПРОДАЖИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.
ДАЖЕ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НЕУДОБНО...
НО РФ ЖДЁТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРАХ...И РАСПАД СТРАНЫ НА
КРОВОТОЧАЩИЕ КУСОЧКИ ....
ИЛИ МОЩНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР ВНУТРИ СТРАНЫ,
ЧТОБЫ
НАРОД НЕ ПОДНИМАЛ ГОЛОВУ....ВПРОЧЕМ В НЕКОТОРЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ УЖЕ СТАВЯТ
НА
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ КУЛЬТ СТАЛИНА,ДЗЕРЖИНСКОГО...
И
ЖЕЛЕЗНОЙ РУКИ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО НАРОДА...

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CCCP 16:08 11:01:2018

ЛАТВИЯ УЖЕ ДАВНО ПРОИГРАЛА БОРЬБУ ЗА ВЫЖИВАНИЕ!

Россия только начала набирать обороты и признана мировой державой номер 5. Так что не так уж плохо как хотелось бы грёбанным русофобам!

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dlz77 16:57 11:01:2018

на ксюшу в россии смотрят только старые бабки.
которые смотрели 20 лет назад рабыню - изауру.

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Ты суслика видишь? 16:14 11:01:2018

Заголовок, конечно, как всегда, не отражает ничего, но сильно провокативный! :)

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что 17:44 11:01:2018

пони заездят,залюбят до смерти?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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