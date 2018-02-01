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Как известно, в одном из латвийских банков — Privatbank — в прошлый четверг произошла крупная кража. Не исключено, что добычей грабителя стали сотни тысяч и даже миллионы евро, сообщила в понедельник передача LNT Ziņas.

Как такое возможно в современных сейфовых хранилищах, кто виноват в происшествии и кто должен возмещать ущерб? С этими вопросами rus.db.lv обратился к владельцу компании комплексного хранения предметов с повышенными мерами безопасности Rīgas seifi Игорю Буймистеру.

Напомним, как произошла кража из сейфов Privatbank. Вор выдал себя за клиента, который хочет арендовать сейф. Его отвели в зал сейфов и оставили одного, тогда-то он и реализовал свой преступный замысел. Неофициально упоминается, что следов взлома сейфов не было, а кража вскрылась после того, как один из клиентов обнаружил у себя пустой сейф. В полицию о случившемся банк сообщил на следующий день.

«Я практически на сто процентов уверен в некоторых вещах, которые предшествовали истории с кражей в хранилищах Privatbank и стали причиной этому случаю, — говорит Игорь Буймистер. — Первое — в банке орудовали профессионалы. Как это происходило? Они арендовали сейф, после чего проводили внешний и внутренний осмотр помещения, технических средств контроля и камер, смотрели, как устроено управление хранилищем.

Второе — в тот момент, когда произошла кража, сотрудник безопасности хранилища не присутствовал в помещении вместе с посетителями. Причем сотрудники службы безопасности разрешили двум посетителям пройти внутрь хранилища и оставили их там одних. Один имитировал работу со своим сейфом, а другой в это время вскрывал замки хранилищ. Понятно, что это было не первое их посещение хранилища, поскольку до этого им удалось сканировать замки ячеек специальным 3D сканером. Пронести этот сканер внутрь для них не составило труда. После этого были изготовлены ключи, поэтому ящики были вскрыты без взлома, и потом обратно закрыты. Через какое-то время, когда владельцы ячеек обнаружили пропажу, стало известно о краже».

По мнению эксперта, в случае Privatbank было нарушено несколько важных правил безопасности. Например, клиентам разрешили находиться внутри хранилища одним, без охранника и еще и более 10 минут.

«В нашем хранилище, например, это одно из главных правил безопасности. Если клиенту надо находиться дольше 10 минут, то он перемещается в другую комнату вне зоны сейфов и может там находиться хоть час. Плюс охранник постоянно должен находиться в помещениях хранилища. Также важен вопрос видеонаблюдения. Если оно установлено, то воры не будут связываться с таким объектом — слишком сложно и опасно», — говорит Буймистер.

Кто должен выплатить компенсацию пострадавшим от воровства в хранилище? «Скорей всего, банк в этой ситуации будет склоняться к тому, что он не несет ответственности, поскольку это записано в договоре — говорит эксперт. — Банк не контролирует содержимое, а клиент не может доказать, что там находится внутри ячейки. Умный клиент, конечно же, должен либо фотографировать содержимое ячейки, или же составить список того, что он хранит. Но даже в этом случае не все просто доказать, но хотя бы есть какой-то шанс получить компенсацию».

Буймистер подчеркивает, что для банка чаще всего услуга сейфового хранилища финансово невыгодна. «Она нужна скорее как бонус для удобства клиентов, но сам банк на ней ничего не зарабатывает, — поясняет он. — Поэтому в Европе происходит отделение услуги сейфовых хранилищ от банковского бизнеса.