Об этом заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности России нанести удар по критической инфраструктуре королевства, что «приведет к тысячам и тысячам жертв». По его словам, которые привела газета Telegraph, Москва якобы изучает критическую инфраструктуру Великобритании и то, как она связана с континентальными источниками питания, с целью создания «паники и хаоса».
«Это уже не первое и, очевидно, не последнее подобное заявление британского политического и военного руководства – идет целенаправленная демонизация России и в этой связи необходимо отметить, что у Кремля нет никаких планов о войне с Великобританией. Видимо, это просчет британской разведки, как военной, так и MI6, которые не могут предоставить руководству Соединенного Королевства адекватную картину происходящих в России событий», — сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что британские военные специалисты ввиду ошибочной интерпретации фактов или же сознательных манипуляций завышают реальные возможности российских Вооруженных сил, ретранслируя свои фобии руководству страны и британской общественности.
«Военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер. Можно фантазировать о чем угодно и приписывать нам любые планы, однако у РФ подобных намерений нет. Если даже просто посмотреть на географическую карту, то становится ясно, что Великобританию от России разделяют протяженная морская акватория, а также целый ряд стран НАТО, чей совокупный потенциал по обычным вооружениям в четыре раза превосходит российский», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать «враждебные действия» быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможные «враждебные действия» России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) заявил, что слова Картера можно расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности России. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что заявление Картера преследует несколько целей: дискредитацию России, обострение конфронтации с Западом и ухудшение отношений РФ со странами СНГ.
У всех второсортных врожденная паранойя.Эти хомячки недоношенные только и могут истерить на расстоянии.На большее у убогих народов ума не хватает)« ответить
Бойтесь НАТО и Америку.« ответить
А вот реальные дела натовцев в Сирии:« ответить
В результате боестолкновения в пустыне в районе Эт-Танф народное ополчение «Дамаск» и 3-я танковая дивизия Сирийской арабской армии уничтожили два внедорожника с пятью боевиками, еще один джип, по сообщениям российской стороны, сумел скрыться на подконтрольную США территорию. В ходе осмотра поля битвы была найдена современная аппаратура РЭБ (радиоэлектронной борьбы) европейского производства.
Так, были найдены устройства для постановки помех — «глушилки» и базовая радиостанция.
Было также обнаружено большое количество боеприпасов различного калибра и экстремистская литература террористической группировки «Исламское государство».
Кроме того, в «джихад-мобилях» боевиков находились флаги и символика одной из «оппозиционных группировок — ее боевики тренируются в лагере возле Эт-Танфа под руководством инструкторов Сил специальных операций США как основа для «Новой сирийской армии».
А ещё в Дейр-эз-Зоре были обнаружены мины АНГЛИЙСКОГО производства!
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по жилым кварталам поселка Аш-Шафа, который расположен в окрестностях города Аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.
По данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по жилым домам в поселке Аш-Шафа, в результате чего погибли 15 мирных жителей.