В России на запуск Falcon Heavy в космос компанией Илона Маска в США отреагировали критикой во всех СМИ. В свою очередь, свой вариант предложил спасти ситуацию известный российский журналист и советник главы Первого канала РФ Александр Невзоров в интервью радиостанции «Эхо Москвы», приводим выдержку из беседы:
— Послать Рогозина в «Ладе Калине» на орбиту или что-то более интересное, как вам кажется?
Александр Невзоров: «Не во всякой Ладе Калине удастся разместить Рогозина. Вы недооцениваете его политический, государственный и личный вес. Я думаю, что все-таки там уже требуется КамАЗ на орбите. Вот этот КамАЗ с Рогозиным на орбите, конечно, мог бы быть достойным ответом. Боюсь, что почтенный вице-премьер будет себя в этом качестве чувствовать неважно.»
— Там можно много кого посадить.
А. Невзоров: «Если посадили в КамАЗ Рогозина, но не поместится больше никто.»
Напомним, 6 февраля основатель Space X Илон Маск впервые запустил в космос самую тяжёлую ракету-носитель в мире Falcon Heavy. На борт ракеты поместили личный спорткар предпринимателя Tesla Roadster, который отправился под песню Дэвида Боуи. Запуск признали успешным, а два ускорителя отделились и вернулись на Землю.
vesti. lv, vi kakoi alkogoljnij produkt vchera upotrebljali.« ответить
у александра глебовича совсем плохо с головкой стало, даже не смотря на то что у него дедушка НКВДшник был и мочил литовских фашистов, видно на ДОЖДЕ так много платят, что он дурень даже не понимает, что первый кандидат на должность президента РОССИИ после ПУТИНА будет как раз ДМИТРИЙ РОГОЗИН - включи мозги.« ответить
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ?!« ответить
НА АМЕРИКАНСКИХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ ИЛОНЫ в МАСКЕ?!
ЭТО ЧЁ НАДО КУРНУТЬ,ШОБ ЕГО ТАК ВЫВЕРНУЛО?!
ТАДЫ РОСКОСМОСУ НАДА ЗАПУСТИТЬ УЗБЕКОВ,
ШОБ
ДЛЯ ИЛОНКИНОГО МОБИЛЯ КОСМИЧЕСКИЕ АВТОБАНЫ
С
ЗАРЯДКОЙ ПОСТРОИТЬ...
_oтветим США пуском в космос Рогозина на КамАзе_« ответить
ахахаха.
Rogozins Kamazā kosmosā - super anekdote! Bet ja nopietni - krieviem nav analogas raķetes, un tas priecē! ASV ir kosmosā līderi!« ответить
Непонятен сарказм Камаз выигрывает ралли Дакар на протяжении многих лет, автопром РФ на подъёме, журналюги латышарные куда дели абсолютный провал ничтожной латышской нацистской экономики, по сути латышского государства нет, неужели латвшвонавта на деревянном ретро-макете микоавтобуса елгавского в космос запускать?!« ответить
S odnoi ogovorkoi- v etih KAMAZah net ničego ot KAMAZa.« ответить
Без оговорок, татыши ничтожные. Так понятно?!« ответить