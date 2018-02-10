Аналогичная Falcon Heavy ракета может появиться в России через 10 лет, сообщил «Интерфаксу» ведущий российский космический эксперт Иван Моисеев. В свою очередь, российский журналист и советник главы Первого канала Александр Невзоров предложил в интервью «Эху Москвы» запустить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина в космос на КамАзе.

В России на запуск Falcon Heavy в космос компанией Илона Маска в США отреагировали критикой во всех СМИ. В свою очередь, свой вариант предложил спасти ситуацию известный российский журналист и советник главы Первого канала РФ Александр Невзоров в интервью радиостанции «Эхо Москвы», приводим выдержку из беседы:

— Послать Рогозина в «Ладе Калине» на орбиту или что-то более интересное, как вам кажется?

Александр Невзоров: «Не во всякой Ладе Калине удастся разместить Рогозина. Вы недооцениваете его политический, государственный и личный вес. Я думаю, что все-таки там уже требуется КамАЗ на орбите. Вот этот КамАЗ с Рогозиным на орбите, конечно, мог бы быть достойным ответом. Боюсь, что почтенный вице-премьер будет себя в этом качестве чувствовать неважно.»

— Там можно много кого посадить.

А. Невзоров: «Если посадили в КамАЗ Рогозина, но не поместится больше никто.»

Напомним, 6 февраля основатель Space X Илон Маск впервые запустил в космос самую тяжёлую ракету-носитель в мире Falcon Heavy. На борт ракеты поместили личный спорткар предпринимателя Tesla Roadster, который отправился под песню Дэвида Боуи. Запуск признали успешным, а два ускорителя отделились и вернулись на Землю.