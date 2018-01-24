Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев(4)

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Герман Бергер
22:51 23.01.2018
В мире

ПАСЕ обратила внимание на соблюдения прав представителей гей-сообщества в Чечне, назначив докладчиком по этому вопросу Пита Де Брёйна. О работе над будущим докладом он рассказал Deutsche Welle.

Комитет по вопросам равенства и недискриминации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подготовит доклад о соблюдении прав представителей гей-сообщества в Чечне. Докладчиком по этому вопросу в октябре прошлого года был назначен внефракционный депутат от Бельгии Пит Де Брёйн, пишет DW.

 

Во время заседания комитета, состоявшегося в ходе нынешней зимней сессии ПАСЕ, которая началась в Страсбурге 22 января, был определен алгоритм работы докладчика. Из каких источников он надеется получить информацию для своего доклада и почему не хочет говорить о том, какие европейские страны предоставили убежище чеченским геям, Брёйн рассказал в интервью DW.

 

DW: Господин Де Брёйн, почему ассамблея обратила внимание на то, что происходит с правами геев именно в Чечне?

 

Пит Де Брёйн: В апреле прошлого года российское издание «Новая газета» опубликовала серию сообщений о серьезных фактах нарушений прав геев и преследовании их в Чечне. Когда эта информация дошла до ассамблеи, мы пришли к выводу, что нужно расследовать ситуацию и узнать, что же на самом деле там происходит. Потому на заседании комитета было решено подготовить такой доклад.

 

В этом докладе я попытаюсь выяснить, каково состояние дел с соблюдением прав геев в Чечне и каким образом это влияет на их повседневную жизнь, как законодательство Чечни в этих вопросах соотносится с законодательством Российской Федерации. На основе этих фактов ассамблея выработает свои рекомендации властям России и Чечни.

 

Доклад будет представлен, скорее всего, на июньской сессии ПАСЕ. Это довольно сжатые сроки, так как мы считаем, что ситуация не терпит отлагательств. И мы не можем делать вид, что ничего не произошло и продолжать жить дальше. Я надеюсь, что мы найдем способ привлечь внимание международной общественности к этому вопросу и изменить ситуацию конкретно в этом регионе таким образом, чтобы помочь людям.

 

— Известно, что за последнее время российские власти не дали разрешений на визит в Россию ни одному докладчику ПАСЕ. Как в таком случае вы будете собирать информацию для своего доклада?

 

— Мы еще не обращались к российским властям с просьбой о сотрудничестве, но обязательно попросим их об этом и будем ждать ответа. Кроме этого, мы собираемся пригласить к нам российского омбудсмена и попросить ее поделиться с нами имеющейся у нее информацией. В нашем распоряжении также есть доклады различных неправительственных организаций, занимающихся защитой прав человека.

 

Это не какие-нибудь подозрительные или полуизвестные организации, а действительно влиятельные, с надежной международной репутацией. Среди них — Российская сеть ЛГБТ и Human Rights Watch. Конечно, мы не пытаемся провести полное расследование в юридическом смысле этого слова, но мы соберем всю возможную информацию и проанализируем ситуацию.

 

— Российские и чеченские власти не только не признали фактов жестокого преследования геев, но даже отрицали само существование гей-сообщества в Чечне.

 

— Да, так и было. И мы также будем оценивать и анализировать официальные заявления российских и чеченских властей по этому поводу. По моему мнению, они были очень странными и даже неприемлемыми. Но все-таки мы еще раз у них спросим, какова их позиция и что они думают по этому поводу.

 

— Есть ли у вас информация о том, продолжаются ли преследования представителей гей-сообщества в Чечне до сих пор?

 

— К сожалению, я могу сообщить, что продолжается. В нашем распоряжении есть совсем свежая информация о том, что нарушения прав геев в Чечне все еще имеют место.

 

— Во время апрельской сессии ПАСЕ в прошлом году комиссар СЕ по права человека Нильс Муйжниекс обратился к правительствам европейских стран с призывом предоставить убежище чеченским геям, которым на родине может грозить опасность. Знаете ли вы, сколько представителей гей-сообщества из Чечни получили такой статус?

 

— Факты предоставления убежища есть, но нас попросили держать эту информацию в тайне. Поскольку чеченская диаспора в Европе довольно большая и очень активная. Нам известны случаи, когда геи, покинувшие Чечню и Россию и получившие убежище в европейских странах, становились мишенью атак со стороны своих земляков. Нам нужно быть очень осмотрительными в этой ситуации. Но я знаю пять европейских стран, предоставляющих убежище геям из Чечни.

Deutsche Welle / Фото
Комментарии (4)
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Вот оно как 23:05 23:01:2018

Все жопашникибыстрее в Латвию. Здесь дляговномесов устраивают полный рай.
Столетие Латвии отметят гей-поцелуями у памятника Свободы

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Janka 23:58 23:01:2018

a kak dela gejam v Saudovskoi Arabii?
)))

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Прохожий 00:19 24:01:2018

В Саудовской Арабии геям просто рубят головы.Но это никому не интересно.Так как это стратегический и военный партнер США

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Татьяна 00:15 24:01:2018

А че лезут в Россию и Чечню, если не могут обеспечить права геев у себя в европе. Европа нарушает права геев. Не порядок какой то. Сначало у себя дома разберитесь. В европе и америке тоже геев мочат. Попробуй выскажись в защиту геев и с работы уволят.ПАСЕ облажались, врут и не краснеют.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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