Эксперт: по латвийскому обществу «плачет дурка»(25)

Лента новостей
Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет
Eще в разделе
“Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Хочешь жить, бойся “зебры”: чаще всего латвийцев сбивают на пешеходных переходах Рачс: когда же в Риге не будет слышен новогодний салют по московскому времени?! Юрмальские чиновники уже завтра готовы убить 200 птиц в уникальном приюте! Перед Новым годом в Талсы с целью выкупа был похищен ребенок
Тимур Пушкарев
13:30 05.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Латвийское общество, которое в течение нескольких десятилетий обсуждает одни и те же вопросы, такие как образование, госязык и мешки КГБ — психически больно. Так считает латвийский политолог Кристиан Розенвалдс.

В интервью радио Baltkom он указал, что здесь применим диагноз «Дежа вю» — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, в подобном месте.

 

«Правда в том, что диагноз латвийского общества — Дежа вю. Потому что, если мы никак не можем перепрыгнуть те темы, найти в себе силы и поискать ответы на те темы, которые являются более важными, то это показывает зрелость, незрелость или диагноз латвийского общества. Я думаю, что кроме вопросов истории и мешков ЧК, у латвийского общества есть намного более важные вопросы — это и развитие общества, и построение диалога между людьми, и развитие экономической платформы, чтобы живущие в Латвии люди мечтали о будущем», — указал политолог.

 

Впрочем, эксперт признал, что такие вопросы труднее решить, поэтому выбирается наиболее легкий путь — перемалывать одни и те же набившие оскомину темы.

mixnews.lv / Фото RT
Комментарии (25)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ДТТ 13:45 05:01:2018

У ЛАТВИЙСКИХ ГРАЖДАН ЕСТЬ ОДНО НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО -
ПЛЮНУТЬ
НА ЭТУ БЕЗНАДЁГУ И УЕХАТЬ В БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНУЮ СТРАНУ...
ГДЕ
МОЖНО РАБОТАТЬ и ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ...

« ответить
Profile_default
Не Лоялен 13:56 05:01:2018

Вот именно из-за таких как вы,в стране и бардак!Ибо таким как ты,проще сложить руки,убежать из страны в которой родился,чем пытаться бороться за свои права!Именно из-за таких как вы,наше государство и издевается в наглую над людьми!

« ответить
Profile_default
С уважением 14:03 05:01:2018

Уважаемый Розенвалдс, очередной Вам РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ! Вы, как всегда правы.
Складывается ощущение, что мы уже лет 10 в "дурке" живём. Нормальный мозг не может всё происходящее переварить: эти двойные стандарты, всё вывернуто наизнанку, ложь, коррупция, воровство, гейпарады... и это сегодня называют демократией.
К чёрту такая дерьмократия!

« ответить
Profile_default
!!! 20:39 05:01:2018

Durka davno uzhe ne prosto plachet, a rydaet navzryd!

« ответить
Profile_default
10 дюймов 13:47 05:01:2018

ну, тут только одно, но существенное дополнение----не латвийское общество, а латышская народность===зри в корень! эксПЕРД недоделанный.

« ответить
Profile_default
дюйм-очку 14:07 05:01:2018

Не хами! Если в статье не разобрался!

« ответить
Profile_default
10 дюймов 14:12 05:01:2018

теперь каждое ЧМО, эксперт и каждый русофоб видит большее, чем написано.

« ответить
Profile_default
ИвАн 15:17 05:01:2018

Сделай шлюхе льяк- льяк! Так ты будешь ближе ко всем её мужчинам и могу поспорить, что хоть один из них был умнее тебя и оставил тебе инфу в сперме, что если дать всем кацапам Шенген, то на раше нихуя не останется.

« ответить
Profile_default
хохло-мордам 15:34 05:01:2018

скачи дальше, вертлявый ты наш!

« ответить
Profile_default
смерш 17:09 05:01:2018

а хохломордый все о России думает)))) тыкву свою сломаешь, салоподобный хрякоед))) вы своего шенгена уже добились. счастья полные штаны))) без права работы))) но от рабов в европе не откажутся. вот оно хохлячье счастье, наступило))))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:47 05:01:2018

Ja znaju gde ix nado lechit! Na Tvaiku iela

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:59 05:01:2018

Vins stulbs eksperts āzis mekščina un āžu komentētāju bars tam līdzi brēc.

« ответить
Profile_default
Справедливый 14:50 05:01:2018

Правильно patriots,каждой коренной народности Латвии официально признаный язык и будем вместе строить Латвию!Всë очень просто,но гордыня и неверие Богу этого не даëт.Вот и живëм в стране обсурда.Из много национальной,пытаются построить национальную страну,вся проблема Латвии в этом!

« ответить
Profile_default
Wild latviets 15:38 05:01:2018

Куплю мозги для Latviešu patriots! Дорого!
Б/у не предлогать.

« ответить
Profile_default
Jurists 15:58 05:01:2018

Taisnība acis kož?

« ответить
Profile_default
Иван 16:30 05:01:2018

"Патриотс-идиотс"-мы тебя вылечим!Не волнуйся!Лекарства принимаешь, или перестал.неграмотный, ты наш старикан???хахахаобостиение покатило....

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:03 05:01:2018

Bet es ari esmu slums uz visu galvu..

« ответить
Profile_default
Nek-to 14:07 05:01:2018

LatiSSackoe obwestvo sostavleno iz latiSSov - primenjat' k dannoj gruppe chelovekopodobnyx chelovecheskie kriterii ne est' pravilno...

« ответить
Profile_default
ИвАн 15:07 05:01:2018

Надо избавится от всем извесных вшей, и тогда дела пойдут в гору, так как со вшами, у которых мозг искаверкал рашистский и совдеповский сифилис, договорится не получится. Так или иначе всё кончится тем, что нам придется утилизовать вату.

« ответить
Profile_default
Ивану 15:44 05:01:2018

Вы сами от себя избавляетесь.Жалкое,закомлексованное и вымирающее племя

« ответить
Profile_default
смерш 17:14 05:01:2018

рано или поздно вата сломает утилизаторы таким как ИвАн, и заставит их сожрать.

« ответить
12

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)