В интервью радио Baltkom он указал, что здесь применим диагноз «Дежа вю» — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, в подобном месте.
«Правда в том, что диагноз латвийского общества — Дежа вю. Потому что, если мы никак не можем перепрыгнуть те темы, найти в себе силы и поискать ответы на те темы, которые являются более важными, то это показывает зрелость, незрелость или диагноз латвийского общества. Я думаю, что кроме вопросов истории и мешков ЧК, у латвийского общества есть намного более важные вопросы — это и развитие общества, и построение диалога между людьми, и развитие экономической платформы, чтобы живущие в Латвии люди мечтали о будущем», — указал политолог.
Впрочем, эксперт признал, что такие вопросы труднее решить, поэтому выбирается наиболее легкий путь — перемалывать одни и те же набившие оскомину темы.
У ЛАТВИЙСКИХ ГРАЖДАН ЕСТЬ ОДНО НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО -« ответить
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Вот именно из-за таких как вы,в стране и бардак!Ибо таким как ты,проще сложить руки,убежать из страны в которой родился,чем пытаться бороться за свои права!Именно из-за таких как вы,наше государство и издевается в наглую над людьми!« ответить
Уважаемый Розенвалдс, очередной Вам РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ! Вы, как всегда правы.« ответить
Складывается ощущение, что мы уже лет 10 в "дурке" живём. Нормальный мозг не может всё происходящее переварить: эти двойные стандарты, всё вывернуто наизнанку, ложь, коррупция, воровство, гейпарады... и это сегодня называют демократией.
К чёрту такая дерьмократия!
Durka davno uzhe ne prosto plachet, a rydaet navzryd!« ответить
ну, тут только одно, но существенное дополнение----не латвийское общество, а латышская народность===зри в корень! эксПЕРД недоделанный.« ответить
Не хами! Если в статье не разобрался!« ответить
теперь каждое ЧМО, эксперт и каждый русофоб видит большее, чем написано.« ответить
Сделай шлюхе льяк- льяк! Так ты будешь ближе ко всем её мужчинам и могу поспорить, что хоть один из них был умнее тебя и оставил тебе инфу в сперме, что если дать всем кацапам Шенген, то на раше нихуя не останется.« ответить
скачи дальше, вертлявый ты наш!« ответить
а хохломордый все о России думает)))) тыкву свою сломаешь, салоподобный хрякоед))) вы своего шенгена уже добились. счастья полные штаны))) без права работы))) но от рабов в европе не откажутся. вот оно хохлячье счастье, наступило))))« ответить
Ja znaju gde ix nado lechit! Na Tvaiku iela« ответить
Vins stulbs eksperts āzis mekščina un āžu komentētāju bars tam līdzi brēc.« ответить
Правильно patriots,каждой коренной народности Латвии официально признаный язык и будем вместе строить Латвию!Всë очень просто,но гордыня и неверие Богу этого не даëт.Вот и живëм в стране обсурда.Из много национальной,пытаются построить национальную страну,вся проблема Латвии в этом!« ответить
Куплю мозги для Latviešu patriots! Дорого!« ответить
Б/у не предлогать.
Taisnība acis kož?« ответить
"Патриотс-идиотс"-мы тебя вылечим!Не волнуйся!Лекарства принимаешь, или перестал.неграмотный, ты наш старикан???хахахаобостиение покатило....« ответить
Bet es ari esmu slums uz visu galvu..« ответить
LatiSSackoe obwestvo sostavleno iz latiSSov - primenjat' k dannoj gruppe chelovekopodobnyx chelovecheskie kriterii ne est' pravilno...« ответить
Надо избавится от всем извесных вшей, и тогда дела пойдут в гору, так как со вшами, у которых мозг искаверкал рашистский и совдеповский сифилис, договорится не получится. Так или иначе всё кончится тем, что нам придется утилизовать вату.« ответить
Вы сами от себя избавляетесь.Жалкое,закомлексованное и вымирающее племя« ответить
рано или поздно вата сломает утилизаторы таким как ИвАн, и заставит их сожрать.« ответить