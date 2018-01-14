LETA

На сегодняшний день знание английского языка и умение обращаться с компьютером не являются преимуществом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.

Он подчеркнул, что государство не должны представлять люди, которые не могут свободно говорить хотя бы на английском языке.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис в начале сентября выступил с презентационной речью на Генеральной Асамблее ООН в США, однако текст на английском языке оказался слишком сложным для латвийского президента.

Речь Вейонису подготовили его советники, но она была с множеством непонятных и трудно выговариваемых для президента слов.

Вейонис несколько раз останавливался, а отдельные слова просто не мог выговорить.

Добавим, у экс-президента Латвии Андриса Берзиньша тоже были проблемы с произношением на английском языке. Во время своего срока он совершенствовал свои знания на дополнительных занятиях.