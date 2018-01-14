Эксперт: президент Латвии должен говорить на английском свободно!(4)

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LETA
Герман Бергер
11:14 14.01.2018
Политика / Политики

На сегодняшний день знание английского языка и умение обращаться с компьютером не являются преимуществом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал исполнительный директор Латвийского национального театра, бывший многолетний директор театра Ояр Рубенис.

Он подчеркнул, что государство не должны представлять люди, которые не могут свободно говорить хотя бы на английском языке.

 

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис в начале сентября выступил с презентационной речью на Генеральной Асамблее ООН в США, однако текст на английском языке оказался слишком сложным для латвийского президента.

 

Речь Вейонису подготовили его советники, но она была с множеством непонятных и трудно выговариваемых для президента слов.

 

Вейонис несколько раз останавливался, а отдельные слова просто не мог выговорить.

 

Добавим, у экс-президента Латвии Андриса Берзиньша тоже были проблемы с произношением на английском языке. Во время своего срока он совершенствовал свои знания на дополнительных занятиях.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (4)
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это не так 11:23 14:01:2018

Главное для президента - это ум, эрудиция, воля, самообладание. Знание языков желательно, но не обязательно. Для этого есть переводчики. Из английского языка не надо делать фетиш. Пусть англосаксы тоже учат языки.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:23 14:01:2018

ДЛЯ КАНДИДАТУРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ
БАРАК ОБАМА ИЛИ ХИЛАРИ КЛИНТОН - САМЫЕ
ПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДАТЫ....
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭТИ АМЕРИКАКИ ЗНАЮТ
НА
ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ....
УЗНАВАЕМОСТЬ ЛАТВИИ ОНИ ГАРАНТИРУЮТ НА 100%...
ДВЕРИ БЕЛОГО ДОМА ОНИ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ ЛЕВОЙ НОГОЙ...
ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПРОГОЛОСИТЬ ДЕПУТАТАМ
И
ВРУЧИТЬ ЛАТЫШСКИЙ ПАСПОРТ....

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10 дюймов 11:24 14:01:2018

свободно говорящие на английском латыши в Латвии не живут----ищите ИХ на плантациях Англии, Австралии и Америки.

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001 11:30 14:01:2018

А чего наш не говорит?тогда гнать его сраной метлой накуй

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)