Он подчеркнул, что государство не должны представлять люди, которые не могут свободно говорить хотя бы на английском языке.
Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис в начале сентября выступил с презентационной речью на Генеральной Асамблее ООН в США, однако текст на английском языке оказался слишком сложным для латвийского президента.
Речь Вейонису подготовили его советники, но она была с множеством непонятных и трудно выговариваемых для президента слов.
Вейонис несколько раз останавливался, а отдельные слова просто не мог выговорить.
Добавим, у экс-президента Латвии Андриса Берзиньша тоже были проблемы с произношением на английском языке. Во время своего срока он совершенствовал свои знания на дополнительных занятиях.
Главное для президента - это ум, эрудиция, воля, самообладание. Знание языков желательно, но не обязательно. Для этого есть переводчики. Из английского языка не надо делать фетиш. Пусть англосаксы тоже учат языки.« ответить
ДЛЯ КАНДИДАТУРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ« ответить
БАРАК ОБАМА ИЛИ ХИЛАРИ КЛИНТОН - САМЫЕ
ПОДХОДЯЩИЕ КАНДИДАТЫ....
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭТИ АМЕРИКАКИ ЗНАЮТ
НА
ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ....
УЗНАВАЕМОСТЬ ЛАТВИИ ОНИ ГАРАНТИРУЮТ НА 100%...
ДВЕРИ БЕЛОГО ДОМА ОНИ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ ЛЕВОЙ НОГОЙ...
ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПРОГОЛОСИТЬ ДЕПУТАТАМ
И
ВРУЧИТЬ ЛАТЫШСКИЙ ПАСПОРТ....
свободно говорящие на английском латыши в Латвии не живут----ищите ИХ на плантациях Англии, Австралии и Америки.« ответить
А чего наш не говорит?тогда гнать его сраной метлой накуй« ответить