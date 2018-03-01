Эксперт: Прибалтийские скандалы в банках – последний этап зачистки американцами(3)

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Виталий Вавилкин
17:40 01.03.2018
Экономика / Банки

Скандалы с банками в странах Балтии говорят о том, что США проводит очередной этап “зачистки” финансового поля. Возможно, один из последних.

Об этом в своем интервью Rus.Postimees рассказал экономический эксперт Райво Варе.

 

«Идёт последний этап зачистки банковского финансового поля. Все произошедшие скандалы – звенья одной цепи. С 2011 года с подачи американских финансовых властей осуществляется зачистка банковского финансового сектора в мире. И поскольку в азиатской части этого мира зачистка почти невозможна, изменения касаются в основном США и западного мира, в том числе и нас», — пояснил Варе.

 

По его оценке, этот процесс будет продолжаться до победного конца.

 

Это означает, что либо мы к этому приспособимся, либо продолжим получать неприятные удары, если будем пытаться сопротивляться.

 

Эксперт процитировал обвиненного в коррупции главу Центробанка Латвии, заявившего, что многие банки еще не поняли, что «как раньше» — уже нельзя.

 

По словам Варе, прежняя бизнес-модель, при которой посредничество осуществлялось любой ценой, больше не работает: «Это имеет негативные последствия, в том числе и для эстонских банков. Они находятся в болезненно-боязненном состоянии и вообще не хотят работать с нерезидентами, что сделало технически невозможным открытие счетов».

 

Зачистка поля, по мнению Варе, будет продолжаться: «Даю стопроцентную гарантию!»

 

Предприниматель убежден, что такие объяснения, как борьба с отмыванием денег, уходом от налогов или финансированием терроризма, — это абсолютно беспроигрышная игра со стороны властей, и поблажек больше ждать не стоит.

 

Варе опроверг бытующее в народе мнение о том, что все скандалы с отмыванием денег происходят оттого, что зарубежные банки неподконтрольны государству: «Совершенно нет! Пример Danske Bank показывает, что всё могло бы уже давно пойти по другому пути, если бы в своё время центральная контора не прикрывала все эти деяния».

 

А почему она прикрывала? «Хороший вопрос, но не ко мне, — ответил эксперт. – По всей видимости, это связано с большой аппетитностью этих вопросов. Такие деньги – это «легкие деньги» для банка. Искушение большое: операционные сборы выше, ставки удобнее. Банки на таких деньгах значительно больше выигрывают по сравнению с обычным потоком денег».

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Ваня 17:51 01:03:2018

Всем кто отмывают деньги нелюдей России не место в нашей стране.. Так что всяких филей и не жаль..закрыть что бы и другим не повадно было со скоторусами работать

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Жизнь 18:52 01:03:2018

СкотоВаня.

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Неэксперт 19:04 01:03:2018

Автор сам не разобрался в ситуации. Это последний этап или процесс будет продолжаться до победного конца.

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газета Сегодня
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