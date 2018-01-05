Известный экономист, политолог и публицист Михаил Хазин объяснил в эфире радио «Говорит Москва», чем политическая позиция президента России Владимира Путина принципиально отличается от курса российских либералов.

Михаил Хазин обратил внимание на появившееся в Сети письмо, авторство которого предположительно принадлежит российскому актеру и режиссеру Вениамину Смехову. В своем «послании» Смехов раскритиковал власть в РФ и выразил недовольство, что якобы Путин отказался от своего звания гаранта, а руководители больше увлечены удержанием власти и им якобы все равно, что мир находится на грани катастрофы.

По мнению политолога, письмо в Сети отражает искаженную точку зрения, а данные не соответствуют действительности. Хазин объяснил, что люди Власти не занимаются ничем кроме политики и это точно не большой секрет нашей жизни. Примечательно, что это применимо не только к российской действительности, но и к любому другому зарубежному государству. Поэтому текст написал не самый разбирающийся в политике человек.

Эксперт обратил внимание, что комментарии в стиле «отказался от звания» и прочие свойственные интеллигентам-либералам, которые стремятся бездумно критиковать власть — такие люди не в состоянии сами заработать на жизнь, кормятся с руки власти, а рефлексируют в тот момент, когда не понимают, что происходит с их деньгами. Агрессия либералов – своеобразная система самозащиты.

Хазин также объяснил, в чем разница между либералами и тем Владимиром Путиным, которого эксперт относит к правым консерваторам. Политолог напомнил, интеллигенты-либералы во власти не хотят брать на себя ответственность за принятые решения, но критиковать систему управления они всегда рады. В 90-е российские либеральные реформаты громили государство, чем обрекли миллионы людей на голод и отсутствие перспектив. Тогда интеллигенция не выступала против беспорядков и разрухи, потому что они упивались иллюзией свободы.

Либералы очень не любят, когда им пытаются навязать ответственность. В этом контексте, напомнил Хазин, примечательно фраза гайдара-чубайса про то, что не страшно, если вымрут 30 миллионов человек в результате реформ — это квинтэссенция взглядов интеллигенции России. При советской власти либералы, «творцы» и прочая интеллигенция приходили в бешенство из-за того, что кто-то пытался их вразумить и научить ответственности, которая является важной и неотъемлемой составляющей власти. Таков политический курс либерально настроенных политиков.

Владимир Путин же почему-то не разгоняет коллаборационистов, бездельников из либерального крыла. Дело в том, что он этого не делает в силу своей гуманности и желания со всеми договариваться. У него взвешенный и сбалансированный политический курс, который направлен на учет мнения всех сторон. Сегодня президент России вынужден мириться и управлять страной через призму системы, которую ранее в 90-е годы создавали интеллигенты-реформаторы. Поэтому нет ничего удивительного, что терпение Владимира Путина кончилось, и он взялся за борьбу с левым либеральным крылом для чистки государственной машины от непрофессионалов, утверждает эксперт.