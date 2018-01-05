Михаил Хазин обратил внимание на появившееся в Сети письмо, авторство которого предположительно принадлежит российскому актеру и режиссеру Вениамину Смехову. В своем «послании» Смехов раскритиковал власть в РФ и выразил недовольство, что якобы Путин отказался от своего звания гаранта, а руководители больше увлечены удержанием власти и им якобы все равно, что мир находится на грани катастрофы.
По мнению политолога, письмо в Сети отражает искаженную точку зрения, а данные не соответствуют действительности. Хазин объяснил, что люди Власти не занимаются ничем кроме политики и это точно не большой секрет нашей жизни. Примечательно, что это применимо не только к российской действительности, но и к любому другому зарубежному государству. Поэтому текст написал не самый разбирающийся в политике человек.
Эксперт обратил внимание, что комментарии в стиле «отказался от звания» и прочие свойственные интеллигентам-либералам, которые стремятся бездумно критиковать власть — такие люди не в состоянии сами заработать на жизнь, кормятся с руки власти, а рефлексируют в тот момент, когда не понимают, что происходит с их деньгами. Агрессия либералов – своеобразная система самозащиты.
Хазин также объяснил, в чем разница между либералами и тем Владимиром Путиным, которого эксперт относит к правым консерваторам. Политолог напомнил, интеллигенты-либералы во власти не хотят брать на себя ответственность за принятые решения, но критиковать систему управления они всегда рады. В 90-е российские либеральные реформаты громили государство, чем обрекли миллионы людей на голод и отсутствие перспектив. Тогда интеллигенция не выступала против беспорядков и разрухи, потому что они упивались иллюзией свободы.
Либералы очень не любят, когда им пытаются навязать ответственность. В этом контексте, напомнил Хазин, примечательно фраза гайдара-чубайса про то, что не страшно, если вымрут 30 миллионов человек в результате реформ — это квинтэссенция взглядов интеллигенции России. При советской власти либералы, «творцы» и прочая интеллигенция приходили в бешенство из-за того, что кто-то пытался их вразумить и научить ответственности, которая является важной и неотъемлемой составляющей власти. Таков политический курс либерально настроенных политиков.
Владимир Путин же почему-то не разгоняет коллаборационистов, бездельников из либерального крыла. Дело в том, что он этого не делает в силу своей гуманности и желания со всеми договариваться. У него взвешенный и сбалансированный политический курс, который направлен на учет мнения всех сторон. Сегодня президент России вынужден мириться и управлять страной через призму системы, которую ранее в 90-е годы создавали интеллигенты-реформаторы. Поэтому нет ничего удивительного, что терпение Владимира Путина кончилось, и он взялся за борьбу с левым либеральным крылом для чистки государственной машины от непрофессионалов, утверждает эксперт.
Вова рулит!« ответить
Поэтому нет ничего удивительного, что терпение Владимира Путина кончилось...« ответить
Вот после выборов В.В.Путин всех либерастов разгонит и правильно сделает,
Ельцинские выкормыши -недоумки уже утомили своими пустыми и тупыми лозунгами-воплями. Жалко, что нет на них Сталина, в тюрьму их, как вредителей Отчизны. Задолбали придурки, возомнившие себя интеллигенцией. Ничего хорошего не делают, но громко орут.
Я интеллигент уже в пятом поколении и не представляю себе такую интеллигенцию "без царя в голове". Значит это не интеллигенция, а анархисты, у которых нет любви к Родине. Эти люди безбожники и безродные твари. Даже слушая их, становится тошно!
старое плешивое чмо пуйло и все его дедовское окружени5 воров .все будут висеть на висилицах« ответить
Смехов средне-статический актёришко, впрочем, как и его дочь, талантом и изощрённостью ума далеко не блещут. Но почему-то Смехов вырос в собственных глазах и решил от скуки на диване критикнуть власть. Во как! Да кто ты такой, Смехов?« ответить
Очередной либераст:денег хочется, и надо что-нибудь замутить и отбацать.
Как же вы мерзки сегодняшние бездельники -либералы. Ни цели ради Родины, ни идеи умной, но о6осрать надо, сегодня это прибыльно. Твари вы прямоходящие!
С ОКОНЧАНИЯ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛО БОЛЕЕ 70 ЛЕТ...« ответить
КОГДА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ЖИТЬ КАК ПОБЕЖДЁННЫЕ
ВО
2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ,А?!
Пукин пядарясъ!« ответить
Срочно куплю мозги ИвАну & Latviešu patriots.Дорого!« ответить
Ванюшка, завидуешь? У всех есть президент а у тебя что назначил хвашинтовская макака.« ответить
Tas nav eksperts, bet īsts putineklis. Kremļa rupors.« ответить
Зато ты, унас эксперт диванный!Нос свой "патриотс левый"-везде суешь!Неграмотный тролль-эльф!!« ответить
Путин ведет правильную политику.А второсортные западные свиньи жрут дерьмо и дрочат от злости))« ответить
пуйло педофил и сидеть окурку в гааге и будет плешивый болтаться на веревке с мылом« ответить
Карине(I.D)- бред с дивана!Не смеши народ!Не разжигай тут межнац.рознь!« ответить