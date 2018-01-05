Эксперт раскрыл суть политики Путина(15)

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Анатолий Тарасов
14:12 05.01.2018
В мире / Россия

Известный экономист, политолог и публицист Михаил Хазин объяснил в эфире радио «Говорит Москва», чем политическая позиция президента России Владимира Путина принципиально отличается от курса российских либералов.

Михаил Хазин обратил внимание на появившееся в Сети письмо, авторство которого предположительно принадлежит российскому актеру и режиссеру Вениамину Смехову. В своем «послании» Смехов раскритиковал власть в РФ и выразил недовольство, что якобы Путин отказался от своего звания гаранта, а руководители больше увлечены удержанием власти и им якобы все равно, что мир находится на грани катастрофы.

 

По мнению политолога, письмо в Сети отражает искаженную точку зрения, а данные не соответствуют действительности. Хазин объяснил, что люди Власти не занимаются ничем кроме политики и это точно не большой секрет нашей жизни. Примечательно, что это применимо не только к российской действительности, но и к любому другому зарубежному государству. Поэтому текст написал не самый разбирающийся в политике человек.

 

Эксперт обратил внимание, что комментарии в стиле «отказался от звания» и прочие свойственные интеллигентам-либералам, которые стремятся бездумно критиковать власть — такие люди не в состоянии сами заработать на жизнь, кормятся с руки власти, а рефлексируют в тот момент, когда не понимают, что происходит с их деньгами. Агрессия либералов – своеобразная система самозащиты.

 

Хазин также объяснил, в чем разница между либералами и тем Владимиром Путиным, которого эксперт относит к правым консерваторам. Политолог напомнил, интеллигенты-либералы во власти не хотят брать на себя ответственность за принятые решения, но критиковать систему управления они всегда рады. В 90-е российские либеральные реформаты громили государство, чем обрекли миллионы людей на голод и отсутствие перспектив. Тогда интеллигенция не выступала против беспорядков и разрухи, потому что они упивались иллюзией свободы.

 

Либералы очень не любят, когда им пытаются навязать ответственность. В этом контексте, напомнил Хазин, примечательно фраза гайдара-чубайса про то, что не страшно, если вымрут 30 миллионов человек в результате реформ — это квинтэссенция взглядов интеллигенции России. При советской власти либералы, «творцы» и прочая интеллигенция приходили в бешенство из-за того, что кто-то пытался их вразумить и научить ответственности, которая является важной и неотъемлемой составляющей власти. Таков политический курс либерально настроенных политиков.

 

Владимир Путин же почему-то не разгоняет коллаборационистов, бездельников из либерального крыла. Дело в том, что он этого не делает в силу своей гуманности и желания со всеми договариваться. У него взвешенный и сбалансированный политический курс, который направлен на учет мнения всех сторон. Сегодня президент России вынужден мириться и управлять страной через призму системы, которую ранее в 90-е годы создавали интеллигенты-реформаторы. Поэтому нет ничего удивительного, что терпение Владимира Путина кончилось, и он взялся за борьбу с левым либеральным крылом для чистки государственной машины от непрофессионалов, утверждает эксперт.

Политэксперт / Фото
Комментарии (15)
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СССР 14:43 05:01:2018

Вова рулит!

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В России либералы -это сброд, а не интеллигенция! 17:03 05:01:2018

Поэтому нет ничего удивительного, что терпение Владимира Путина кончилось...
Вот после выборов В.В.Путин всех либерастов разгонит и правильно сделает,
Ельцинские выкормыши -недоумки уже утомили своими пустыми и тупыми лозунгами-воплями. Жалко, что нет на них Сталина, в тюрьму их, как вредителей Отчизны. Задолбали придурки, возомнившие себя интеллигенцией. Ничего хорошего не делают, но громко орут.
Я интеллигент уже в пятом поколении и не представляю себе такую интеллигенцию "без царя в голове". Значит это не интеллигенция, а анархисты, у которых нет любви к Родине. Эти люди безбожники и безродные твари. Даже слушая их, становится тошно!

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ин-на 17:17 05:01:2018

старое плешивое чмо пуйло и все его дедовское окружени5 воров .все будут висеть на висилицах

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О Смехове со смехом 17:19 05:01:2018

Смехов средне-статический актёришко, впрочем, как и его дочь, талантом и изощрённостью ума далеко не блещут. Но почему-то Смехов вырос в собственных глазах и решил от скуки на диване критикнуть власть. Во как! Да кто ты такой, Смехов?
Очередной либераст:денег хочется, и надо что-нибудь замутить и отбацать.
Как же вы мерзки сегодняшние бездельники -либералы. Ни цели ради Родины, ни идеи умной, но о6осрать надо, сегодня это прибыльно. Твари вы прямоходящие!

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ДТТ 14:52 05:01:2018

С ОКОНЧАНИЯ 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛО БОЛЕЕ 70 ЛЕТ...
КОГДА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ЖИТЬ КАК ПОБЕЖДЁННЫЕ
ВО
2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ,А?!

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ИвАн 14:58 05:01:2018

Пукин пядарясъ!

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Latviešu obsos 15:40 05:01:2018

Срочно куплю мозги ИвАну & Latviešu patriots.Дорого!

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Криевс 15:42 05:01:2018

Ванюшка, завидуешь? У всех есть президент а у тебя что назначил хвашинтовская макака.

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Latviešu patriots 15:37 05:01:2018

Tas nav eksperts, bet īsts putineklis. Kremļa rupors.

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олег 19:07 05:01:2018

Зато ты, унас эксперт диванный!Нос свой "патриотс левый"-везде суешь!Неграмотный тролль-эльф!!

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dave 16:59 05:01:2018

Путин ведет правильную политику.А второсортные западные свиньи жрут дерьмо и дрочат от злости))

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Карина(I.D.) 17:25 05:01:2018

пуйло педофил и сидеть окурку в гааге и будет плешивый болтаться на веревке с мылом

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олег 19:05 05:01:2018

Карине(I.D)- бред с дивана!Не смеши народ!Не разжигай тут межнац.рознь!

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