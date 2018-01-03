Эксперт рассказал о вреде дневного сна(1)

Лента новостей
Дождь в январском лесу Многомиллионная система э-здравоохранения обвалилась в первый день работы В Латвии наблюдается бум фальшивых метеоритов «Человек выше своих творений…» Место, где всё меняется к лучшему Дар благодарности Чудовищный рост Риги и планы экспансии в регионы Бриедис против Усика: пока только слова Прогноз: в Латвии начнется стремительный рост зарплат
Eще в разделе
5 фраз, после которых дети перестают канючить Астрологический прогноз на 2018 год Лауреат Нобелевской премии перечислила способы замедлить старение Вредные советы: как вырастить маменькиного сынка Какие напитки лучше пить через трубочку
Люблю!
18:40 03.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Сомнолог Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли объяснил, почему дневной сон способен негативно повлиять на наше здоровье.

Из многих источников нам известно о пользе дневного сна как для мозга, так и для тела. Но дремота на самом деле может оказаться палкой о двух концах, поскольку дневным сном мы только умножаем сонливость, особенно, если спим больше 40-50 минут.

 

Это мешает нам крепко спать по ночам, из-за чего утром мы чувствуем усталость, а днем снова хотим вздремнуть.

 

Уокер также опровергает мнение о том, что можно «наверстать» на выходных все, что не удалось «доспать» в будни. «Сон не похож на банк. Вы не можете накапливать долг, а затем надеяться на его погашение в другой удобный вам день. Сон — это «все или ничего». Если в течение недели вы не выспались, то бессмысленно «отсыпаться» в выходные», — говорит сомнолог. 

 

Если лишить человека восьми часов сна на одну ночь, а затем в последующие три ночи дать ему вдоволь выспаться, он будет спать дольше, но уже не сможет вернуть те восемь часов.

 

У нашего организма нет резервной системы хранения сна, а следовательно, нет и защитной системы от недостатка сна, наподобие отложения жира для сохранения энергии. Просто потому что люди — единственные животные, которые лишают себя сна без видимых причин, передает Business Insider.

 

Моя планета / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
KOZA 18:47 03:01:2018

Вот ВСЁ у этих амеров через зад!!!
Всегда считалось,что "адмиральский час" это самое полезное,но только не для амеров,заточенных фармакологами под антидипресанты.

« ответить

Inna-new_article-media_thumb
Инна Авина
03.01.2018

С Новым годом! (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV