ABLV Bank не является достаточно значимым банком, чтобы за ним следили из США. Привлечь внимание к банку помогли из Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал акционер, бывший владелец Trasta komercbanka Игорь Буймистер.

По его словам, обратить внимание на латвийский банк американцам посоветовал глава Банка Латвии Илмар Римшевич.

«Странно, что в Америке обратили внимание на ABLV, ведь по мировому уровню он является достаточно «средним» банком, пусть коллеги не обижаются. Да, возможно он сильный в Европе, но ABLV не монстр, чтобы его мониторили из Америки. Я уверен, что конкретно Римшевич помог обратить на это внимание. Да, большая доля операций была – обслуживание счетов нерезидентов. А это очень не нравилось главе центробанка, не знаю по каким причинам, он же не занимается надзором за банками», — отметил Буймистер.

Он допустил, что глава Банка Латвии был недоволен тем, что ABLV стал крупным влиятельным банком.

«Большой банк – это много денег на счетах. Банк может оказывать влияние на жизнь страны, что-то диктовать. Хотя в случае с ABLV я этого никогда не видел, наоборот, банк активно занимался меценатством, благотворительностью. Мы даже не знаем, в каком объеме, потому что благотворительность, как правило, не афишируется. Я бы на их месте начал какие-то проекты в Европе, чтобы быть уже европейским банком. Но, к сожалению, они не успели», — сказал экс-глава Trasta komercbanka.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.