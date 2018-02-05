Известный российский кинокритик Давид Шнейдеров выразил сожаление в связи с тем, что супружеской гей-паре — Павлу Стоцко и Евгению Войцеховскому — пришлось покинуть Россию.

На сайте «Национальной службы новостей» 60-летний тележурналист выступил против отъезда геев.

«Я думаю, сейчас значительная часть аудитории встанет на уши, потому что я не вижу ничего плохого в том, что двое ребят заключили брак, — заявил Давид Шнейдеров. — К сожалению, у меня есть двое друзей, которые работали на телеканале «Культура». Они были геями, и когда руководство об этом узнало, они были уволены. Сейчас они живут в Америке. Мне жаль, что Россия лишается очень хороших людей. Мне жаль, что у нас такая нетерпимость и такое зло в душах.

Давид Шнейдеров известен как автор и ведущий программы «Синемания», в разные годы выходившей на телеканале «НТВ», а также в эфире радиостанций «Серебряный дождь», «Русская служба новостей» и «Спутник».