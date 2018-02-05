Эксперт: из России бегут очень хорошие люди. Жаль!(11)

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Герман Бергер
18:12 04.02.2018
Lifenews / Интересно

Известный российский кинокритик Давид Шнейдеров выразил сожаление в связи с тем, что супружеской гей-паре — Павлу Стоцко и Евгению Войцеховскому — пришлось покинуть Россию.

На сайте «Национальной службы новостей» 60-летний тележурналист выступил против отъезда геев.

 

«Я думаю, сейчас значительная часть аудитории встанет на уши, потому что я не вижу ничего плохого в том, что двое ребят заключили брак, — заявил Давид Шнейдеров. — К сожалению, у меня есть двое друзей, которые работали на телеканале «Культура». Они были геями, и когда руководство об этом узнало, они были уволены. Сейчас они живут в Америке. Мне жаль, что Россия лишается очень хороших людей. Мне жаль, что у нас такая нетерпимость и такое зло в душах.

 

Давид Шнейдеров известен как автор и ведущий программы «Синемания», в разные годы выходившей на телеканале «НТВ», а также в эфире радиостанций «Серебряный дождь», «Русская служба новостей» и «Спутник».

Life.ru / Фото
Комментарии (11)
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ИвАн 18:15 04:02:2018

Известный российский кинокритик Давид Шнейдеров
дальше можно не читать

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сергей иванов 18:18 04:02:2018

ну да,надо было им 10-метровый памятник поставить в центре Москвы и прославлять по всем каналам, и возить в клетке по всем городам

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Вован 18:36 04:02:2018

Два " хороших педика " уехали в США и все встали на уши......

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П у т и н 19:01 04:02:2018

В центре Москвы стоит 98-метровый памятник Владимиру, имевшему половые отношения со многими воинами - норманнами. И чё?

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утину 19:31 04:02:2018

Это тебя норманны имели и племя твое вонючее

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Пидары, вообще, очень милые 18:35 04:02:2018

люди!Ворос в другом, хочешь ли ты чтобы, твоего сына выепали и сделали, педерастом???) А возможно, ты сам, придя по приглашению, в гости к таким "милм и хорошим людям" приняв от них какое либо зелье, окажешься сам выепанным и уйдешь их таких "гастей" с пробитой жооопой?) перспективка, вас устраивает, ништяк?))

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Ватин 18:47 04:02:2018

Я уж по названию заметки рашил: цвет нации побежал! Оказалось - просто пидарасы! Скатертью дорога, и Шнейдерова захватите!

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ваня 19:57 04:02:2018

Скоро в россии останется только быдло и петух недомерок в кремле

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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