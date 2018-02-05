На сайте «Национальной службы новостей» 60-летний тележурналист выступил против отъезда геев.
«Я думаю, сейчас значительная часть аудитории встанет на уши, потому что я не вижу ничего плохого в том, что двое ребят заключили брак, — заявил Давид Шнейдеров. — К сожалению, у меня есть двое друзей, которые работали на телеканале «Культура». Они были геями, и когда руководство об этом узнало, они были уволены. Сейчас они живут в Америке. Мне жаль, что Россия лишается очень хороших людей. Мне жаль, что у нас такая нетерпимость и такое зло в душах.
Давид Шнейдеров известен как автор и ведущий программы «Синемания», в разные годы выходившей на телеканале «НТВ», а также в эфире радиостанций «Серебряный дождь», «Русская служба новостей» и «Спутник».
Известный российский кинокритик Давид Шнейдеров« ответить
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ну да,надо было им 10-метровый памятник поставить в центре Москвы и прославлять по всем каналам, и возить в клетке по всем городам« ответить
Два " хороших педика " уехали в США и все встали на уши......« ответить
В центре Москвы стоит 98-метровый памятник Владимиру, имевшему половые отношения со многими воинами - норманнами. И чё?« ответить
Это тебя норманны имели и племя твое вонючее« ответить
люди!Ворос в другом, хочешь ли ты чтобы, твоего сына выепали и сделали, педерастом???) А возможно, ты сам, придя по приглашению, в гости к таким "милм и хорошим людям" приняв от них какое либо зелье, окажешься сам выепанным и уйдешь их таких "гастей" с пробитой жооопой?) перспективка, вас устраивает, ништяк?))« ответить
Я уж по названию заметки рашил: цвет нации побежал! Оказалось - просто пидарасы! Скатертью дорога, и Шнейдерова захватите!« ответить
Скоро в россии останется только быдло и петух недомерок в кремле« ответить