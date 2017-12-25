Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в ЕС перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с РФ. Эксперт Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что таких стран в ЕС все же меньшинство и в целом в Европе все слышнее голоса сторонников конструктивного сотрудничества с РФ.
Сергей Лавров в интервью кипрской газете «Симерини» заявил, что Москве известно, что в политических и особенно в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство раскручиваемой под влиянием США санкционной спиралью.
«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — сказал Лавров.
Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, комментируя слова Лаврова, подчеркнул, что в его словах происходит разделение, когда он говорит о ЕС в целом и об агрессивной группе стран-русофобов, которые находятся в составе ЕС.
«То есть Лавров не говорит о русофобском характере самого Евросоюза. Эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того, что приносит вред нашей стране, но и является таким засланным казачком, троянским конем в составе самого Евросоюза. И речь в данном случае идет о странах так называемой Новой Европы, которых сами американцы между собой называют «шестерками» США», — сказал Домрин.
Эксперт отметил, что группа русофобски настроенных стран в Евросоюзе небольшая, но очень крикливая.
«Некоторые из этих стран испытывают «фантомные боли». В первую очередь это Польша, которая когда-то была великой страной, а сейчас находится на периферии политики. Как же будет не обидно?» — пояснил Домрин.
Кроме того, не обходится здесь, по словам эксперта, и без экономики.
«Эти страны — это страны-транзитеры, которые, конечно, начинают терять значительные средства из-за того, что Россия отказывается полагаться на их непредсказуемый характер и строит, например, тот же самый «Северный поток». И здесь получается очень странный диалог: те же страны Прибалтики заявляют, мол, «Россия — тюрьма народов», но вы не стройте газопровод, а дайте нам нажиться на российском газе. Но как-то не хочется иметь дело с такими персонажами, под такими лозунгами», — подчеркнул эксперт.
Однако в целом в Европе, по его мнению, отношение к России меняется.
«В отношении русофобской периферии — собака лает, караван идет. В целом в Европе происходят очень серьезные изменения, пусть подспудно, но тем не менее происходят. Все чаще раздаются голоса патриотов Европы, национально ориентированных лидеров, новых депутатов, которые в большей степени рассчитывают, что в национальных интересах этих стран выстраивать нормальные, здоровые отношения с Россией. Так что ветер дует в наши паруса. Хотя это и происходит медленнее, чем хотелось бы», — заключил эксперт.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с воссоединением Крыма с РФ и началом конфликта на востоке Украины. В 2014 году ЕС и США ввели против РФ экономические санкции. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия ограничительных мер с полной имплементацией Минских соглашений.
В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств, которые ввели в отношении нее санкции. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
В связи с якобы возросшей «агрессией» со стороны России НАТО на саммите в Варшаве приняла решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
шпроты и банка самая убогая на этой земле, системный кризис который приближается уничтожит банки из под шпрот и шпроты раз и на всегда, они медленно сдохнут около мусорных баков отсасывая и проглатывая за шпротину. шпротины будут стоять раком и все их будут иметь. вообще скоро сами все увидеть, не так долго осталось.« ответить
если кто думает в совке отсидеться, то я вам скажу что не получится, великая депрессия в 29 году и крах совка и российские 90-е покажутся детским утренникам, умножит на 10,вот и будет реальность для совка и шпрот
................что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают .............ТАК ЗАЧЕМ ТАКОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ правительство увеличило военный бюджет за два года с 1,4% до 2% ВВП, с 367 миллионов до 576 миллионов евро. То есть военные в 2018 году получат на 209 миллионов евро больше, чем в 2016 году?« ответить
Gribējās gan, lai sankcijas tiktu atceltas, fig vam tā tas nenotiks. Krievija.sūkās tālāk. Jo Krievijai sliktāk, jo pasaulei labāk.« ответить
К тебе лошку свинорылому медленно но уверенно подкрадываеться маленький беленький северный зверек ,но ты от скудоумия его пока не замечаешь,но это пока -дело времени -так что занимай очередь на толканы забугорные места пока есть ,а Россия без сопливых разбереться« ответить
А мы чё, а мы ничё! Крымсампришел. Ебаные кремлины.« ответить
Ты, урод, даже не понимаешь, какая участь тебя ждёт. Скоро всё поменяется, и страны- русофобы будут вне политики ЕС, их просто проигнорируют, а вот таких, как ты, просто утилизируют, как биомусор. Вас много, как русофобов-тараканов, развелось, и пора делать дезинфекцию. Комп все ваши перлы пишет, и нельзя их стереть. Так что, ты, варзилоид, на крючке. Живи пока.« ответить
Мечтай, мечтай, жертва аборта "русского мира"!« ответить
Страны Балтии - засРанные казачки.« ответить