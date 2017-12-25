Несмотря на заявления русофобского меньшинства, в Евросоюзе начинают понимать, что с Россией необходимо взаимовыгодное сотрудничество, так что ветер дует в наши паруса, заявил эксперт-американист Александр Домрин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в ЕС перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с РФ. Эксперт Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что таких стран в ЕС все же меньшинство и в целом в Европе все слышнее голоса сторонников конструктивного сотрудничества с РФ.

Сергей Лавров в интервью кипрской газете «Симерини» заявил, что Москве известно, что в политических и особенно в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство раскручиваемой под влиянием США санкционной спиралью.

«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — сказал Лавров.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, комментируя слова Лаврова, подчеркнул, что в его словах происходит разделение, когда он говорит о ЕС в целом и об агрессивной группе стран-русофобов, которые находятся в составе ЕС.

«То есть Лавров не говорит о русофобском характере самого Евросоюза. Эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того, что приносит вред нашей стране, но и является таким засланным казачком, троянским конем в составе самого Евросоюза. И речь в данном случае идет о странах так называемой Новой Европы, которых сами американцы между собой называют «шестерками» США», — сказал Домрин.

Эксперт отметил, что группа русофобски настроенных стран в Евросоюзе небольшая, но очень крикливая.

«Некоторые из этих стран испытывают «фантомные боли». В первую очередь это Польша, которая когда-то была великой страной, а сейчас находится на периферии политики. Как же будет не обидно?» — пояснил Домрин.

Кроме того, не обходится здесь, по словам эксперта, и без экономики.

«Эти страны — это страны-транзитеры, которые, конечно, начинают терять значительные средства из-за того, что Россия отказывается полагаться на их непредсказуемый характер и строит, например, тот же самый «Северный поток». И здесь получается очень странный диалог: те же страны Прибалтики заявляют, мол, «Россия — тюрьма народов», но вы не стройте газопровод, а дайте нам нажиться на российском газе. Но как-то не хочется иметь дело с такими персонажами, под такими лозунгами», — подчеркнул эксперт.

Однако в целом в Европе, по его мнению, отношение к России меняется.

«В отношении русофобской периферии — собака лает, караван идет. В целом в Европе происходят очень серьезные изменения, пусть подспудно, но тем не менее происходят. Все чаще раздаются голоса патриотов Европы, национально ориентированных лидеров, новых депутатов, которые в большей степени рассчитывают, что в национальных интересах этих стран выстраивать нормальные, здоровые отношения с Россией. Так что ветер дует в наши паруса. Хотя это и происходит медленнее, чем хотелось бы», — заключил эксперт.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с воссоединением Крыма с РФ и началом конфликта на востоке Украины. В 2014 году ЕС и США ввели против РФ экономические санкции. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия ограничительных мер с полной имплементацией Минских соглашений.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств, которые ввели в отношении нее санкции. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

В связи с якобы возросшей «агрессией» со стороны России НАТО на саммите в Варшаве приняла решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.