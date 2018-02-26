По его словам, русскоязычные жители любят праздновать в ресторанах, чего не скажешь о латышах.
«Сразу скажу, что жители Латвии разные, в том числе менталитет отличается. Если говорить о русскоязычном населении, то оно, конечно, больше любит праздновать, отмечать какие-то события, а также чаще питаются в ресторане. Латыши чуть-чуть скованнее и не так сильно прощаются со своими финансами. Они средства, наверняка, тратят и инвестируют в другие направления. Но мне хотелось бы думать, что они будут чаще ходить в рестораны. Правда, есть одно «но» — это средний чек, который, кстати, не самый высокий, речь идет о 20-40 евро», — сказал Алексеев.
Кроме того, по словам шеф-повара, наметилась новая тенденция — люди стали меньше пить.
«Если раньше вино и шампанское лилось рекой, то сейчас очень редко, кто выпивает, в лучшем случае это будет пиво, водичка. У кого-то пост, многие посетители приезжают на автомобилях, поэтому будучи за рулем, естественно, не позволяют себе алкоголя», — поделился наблюдениями Адексеев.
В Латвии работает 5593 предприятия общественного питания, у них примерно 26 тыс. работников, и в виде налогов они ежегодно платят в бюджет более 100 млн евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).
Несмотря на то, что рестораны являются одной из визитных карточек латвийского туризма и формируют более 2% ВВП, предприятия даже при желании не могут выйти из серой зоны.
Основанное в этом году Латвийское общество ресторанов считает, что ресторанам не дает выйти из серой зоны несоразмерное налоговое бремя, и существование честного бизнеса находится под угрозой. Чтобы найти решения, общество начало сотрудничать с СГД и ответственными министерствами.
А ПРИ ЛССР« ответить
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЛАТВИИ
БЫЛИ ФЛАГМАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ;
"ВЭФ","РАДИОТЕХНИКА","МИКРОПРИБОР","РАФ","РВР","РВЗ","ЛИЕПАЯС МЕЛАЛЛУРГС"."СТРАУМЕ",
"САРКАНАЙС КВАДРАТС"...и Т.Д,
ГДЕ
СЛАЖЕННО ТРУДИЛИСЬ ВЫСОКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ,ИНЖЕНЕРЫ.
БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЕ
ПРОИЗВОДИЛИ СЛОЖНУЮ ТЕХНИКУ с ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ...
И выпускали полное дерьмо. Сменил 3 кофемолки, пока не купил фирменную, игрушки работали не дольше одного комплекта батареек, комплекс Радиотехники регулярно ломался, у ВЕФ 202 сгорел блок питания и кончились контакты на барабане, а с Ребировским инструментом я так намучался, что захлопал в ладоши, когда это производство мерзости навернулось. Всё, что создовали оккупанты, было последним гавном. Можешь назвать что небудь качественное, созданное советами? Гавноделающие предприятия навернулись, а вот проблема в виде кацапской быдлоты осталась.« ответить
варзилов, как блоха, скачешь по форуму, спешишь, мразь "пометить территорию" и обазательно обосрать советское прошлое, где тебя вырастил детдом, а мать выкинула. Тварь ты без рода и племени, быдло неблагодарное, ты биомусор.« ответить
Вы правы, была уверенность в завтрашнем дне, люди работали, практически вся продукция со знаком качества, пользовалась повышенным спросом , конечно-же не уничтожать, а нужно было идти в ногу со временем развивая технологии, например, микроавтобусы были обновлены английской дизайнерской фирмой, оттюнингованы и скомлектованы так, что и сейчас их вид и "начинка" современна и технологична , но латышам нужно было уничтожить рабочий класс, и латыши убивали любое производство разворовывая. Сейчас латыши ползают по-помойкам, разносят инфекционные заболевания и мечтают легализировать проституцию, чтобы любой латыш мог себя продать выполняя сексуальные услуги. Латыши реально конченные, только могила исправит нацистов латышей ничтожных.« ответить
ВСЕ ТАКОКОЕ НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ, ТАКЖЕ КАК ПЛЕВОК СПЕРМЫ ТВОЕГО ПАПЫ.« ответить
Конечно если покупал ворованное на барахолке.« ответить
латышей в Латвии осталось очень мало ... Не все смогли пережить Исторю Успеха. Поехали туда, где попроще.« ответить
А сейчас Визитная карточка латвии -это Эдгар Ренкевич« ответить
такова история успеха латышей - жрать серый горох в своих темных хрущобах« ответить
Какраз хрущобы- это про кацапов. Латышы предпочетают жить в своих домах, а русские привыкли к животному стаду.« ответить
Это откуда такие данные? Я , например, живу в своём доме и мои многие друзья тоже. Другое дело - в каком состоянии ваши дома-развалюхи и какие у нас.« ответить
варзилов быдло, а сам-то живёшь в развалюхе без удобств, которую сносить пора.« ответить
Вот такой ты урод, всех обсираешь, а сам в полном дерьме, семьи и родственников нет, друзей нет, жилья нормального нет, на работу тебя никто не берёт.
Зато есть справка с психушки.
У меня хороший дом со всеми удобствами, да и работаю в управлении движением ЛДЗ, так что ты не попал.« ответить
скоро от твоей ЛДЗ останутся рожки да ножки, так что учись жрать горох в темноте« ответить
Латыши вкладывают— анекдот« ответить