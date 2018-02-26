Эксперт: Русские Латвии ходят по ресторанам! Латыши — нет(27)

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LETA
Герман Бергер
17:16 25.02.2018
Наша Латвия / Социум

Привычки питания латвийцев отличаются, так же как и их менталитет, рассказал в программе «Разворот» на радио Baltkom член Латвийского общества ресторанов, шеф-повар Лаурис Алексеев.

По его словам, русскоязычные жители любят праздновать в ресторанах, чего не скажешь о латышах.

 

«Сразу скажу, что жители Латвии разные, в том числе менталитет отличается. Если говорить о русскоязычном населении, то оно, конечно, больше любит праздновать, отмечать какие-то события, а также чаще питаются в ресторане. Латыши чуть-чуть скованнее и не так сильно прощаются со своими финансами. Они средства, наверняка, тратят и инвестируют в другие направления. Но мне хотелось бы думать, что они будут чаще ходить в рестораны. Правда, есть одно «но» — это средний чек, который, кстати, не самый высокий, речь идет о 20-40 евро», — сказал Алексеев.

 

Кроме того, по словам шеф-повара, наметилась новая тенденция — люди стали меньше пить.

 

«Если раньше вино и шампанское лилось рекой, то сейчас очень редко, кто выпивает, в лучшем случае это будет пиво, водичка. У кого-то пост, многие посетители приезжают на автомобилях, поэтому будучи за рулем, естественно, не позволяют себе алкоголя», — поделился наблюдениями Адексеев.

 

В Латвии работает 5593 предприятия общественного питания, у них примерно 26 тыс. работников, и в виде налогов они ежегодно платят в бюджет более 100 млн евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

 

Несмотря на то, что рестораны являются одной из визитных карточек латвийского туризма и формируют более 2% ВВП, предприятия даже при желании не могут выйти из серой зоны.

 

Основанное в этом году Латвийское общество ресторанов считает, что ресторанам не дает выйти из серой зоны несоразмерное налоговое бремя, и существование честного бизнеса находится под угрозой. Чтобы найти решения, общество начало сотрудничать с СГД и ответственными министерствами.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (27)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:32 25:02:2018

А ПРИ ЛССР
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЛАТВИИ
БЫЛИ ФЛАГМАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ;
"ВЭФ","РАДИОТЕХНИКА","МИКРОПРИБОР","РАФ","РВР","РВЗ","ЛИЕПАЯС МЕЛАЛЛУРГС"."СТРАУМЕ",
"САРКАНАЙС КВАДРАТС"...и Т.Д,
ГДЕ
СЛАЖЕННО ТРУДИЛИСЬ ВЫСОКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ,ИНЖЕНЕРЫ.
БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЕ
ПРОИЗВОДИЛИ СЛОЖНУЮ ТЕХНИКУ с ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ...

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ИвАн 18:34 25:02:2018

И выпускали полное дерьмо. Сменил 3 кофемолки, пока не купил фирменную, игрушки работали не дольше одного комплекта батареек, комплекс Радиотехники регулярно ломался, у ВЕФ 202 сгорел блок питания и кончились контакты на барабане, а с Ребировским инструментом я так намучался, что захлопал в ладоши, когда это производство мерзости навернулось. Всё, что создовали оккупанты, было последним гавном. Можешь назвать что небудь качественное, созданное советами? Гавноделающие предприятия навернулись, а вот проблема в виде кацапской быдлоты осталась.

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ИвАну-Окурку 18:53 25:02:2018

варзилов, как блоха, скачешь по форуму, спешишь, мразь "пометить территорию" и обазательно обосрать советское прошлое, где тебя вырастил детдом, а мать выкинула. Тварь ты без рода и племени, быдло неблагодарное, ты биомусор.

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Ivan 19:54 25:02:2018

Вы правы, была уверенность в завтрашнем дне, люди работали, практически вся продукция со знаком качества, пользовалась повышенным спросом , конечно-же не уничтожать, а нужно было идти в ногу со временем развивая технологии, например, микроавтобусы были обновлены английской дизайнерской фирмой, оттюнингованы и скомлектованы так, что и сейчас их вид и "начинка" современна и технологична , но латышам нужно было уничтожить рабочий класс, и латыши убивали любое производство разворовывая. Сейчас латыши ползают по-помойкам, разносят инфекционные заболевания и мечтают легализировать проституцию, чтобы любой латыш мог себя продать выполняя сексуальные услуги. Латыши реально конченные, только могила исправит нацистов латышей ничтожных.

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а 19:54 25:02:2018

ВСЕ ТАКОКОЕ НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ, ТАКЖЕ КАК ПЛЕВОК СПЕРМЫ ТВОЕГО ПАПЫ.

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Жизнь 21:57 25:02:2018

Конечно если покупал ворованное на барахолке.

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Просто 17:34 25:02:2018

латышей в Латвии осталось очень мало ... Не все смогли пережить Исторю Успеха. Поехали туда, где попроще.

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Путин 17:43 25:02:2018

А сейчас Визитная карточка латвии -это Эдгар Ренкевич

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ин-на 17:45 25:02:2018

такова история успеха латышей - жрать серый горох в своих темных хрущобах

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ИвАн 18:40 25:02:2018

Какраз хрущобы- это про кацапов. Латышы предпочетают жить в своих домах, а русские привыкли к животному стаду.

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I.D. 18:50 25:02:2018

Это откуда такие данные? Я , например, живу в своём доме и мои многие друзья тоже. Другое дело - в каком состоянии ваши дома-развалюхи и какие у нас.

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ИвАну-дураку 19:01 25:02:2018

варзилов быдло, а сам-то живёшь в развалюхе без удобств, которую сносить пора.
Вот такой ты урод, всех обсираешь, а сам в полном дерьме, семьи и родственников нет, друзей нет, жилья нормального нет, на работу тебя никто не берёт.
Зато есть справка с психушки.

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ИвАн 19:13 25:02:2018

У меня хороший дом со всеми удобствами, да и работаю в управлении движением ЛДЗ, так что ты не попал.

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ин-на 22:12 25:02:2018

скоро от твоей ЛДЗ останутся рожки да ножки, так что учись жрать горох в темноте

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Сергей 17:54 25:02:2018

Латыши вкладывают— анекдот

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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