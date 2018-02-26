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Привычки питания латвийцев отличаются, так же как и их менталитет, рассказал в программе «Разворот» на радио Baltkom член Латвийского общества ресторанов, шеф-повар Лаурис Алексеев.

По его словам, русскоязычные жители любят праздновать в ресторанах, чего не скажешь о латышах.

«Сразу скажу, что жители Латвии разные, в том числе менталитет отличается. Если говорить о русскоязычном населении, то оно, конечно, больше любит праздновать, отмечать какие-то события, а также чаще питаются в ресторане. Латыши чуть-чуть скованнее и не так сильно прощаются со своими финансами. Они средства, наверняка, тратят и инвестируют в другие направления. Но мне хотелось бы думать, что они будут чаще ходить в рестораны. Правда, есть одно «но» — это средний чек, который, кстати, не самый высокий, речь идет о 20-40 евро», — сказал Алексеев.

Кроме того, по словам шеф-повара, наметилась новая тенденция — люди стали меньше пить.

«Если раньше вино и шампанское лилось рекой, то сейчас очень редко, кто выпивает, в лучшем случае это будет пиво, водичка. У кого-то пост, многие посетители приезжают на автомобилях, поэтому будучи за рулем, естественно, не позволяют себе алкоголя», — поделился наблюдениями Адексеев.

В Латвии работает 5593 предприятия общественного питания, у них примерно 26 тыс. работников, и в виде налогов они ежегодно платят в бюджет более 100 млн евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Несмотря на то, что рестораны являются одной из визитных карточек латвийского туризма и формируют более 2% ВВП, предприятия даже при желании не могут выйти из серой зоны.

Основанное в этом году Латвийское общество ресторанов считает, что ресторанам не дает выйти из серой зоны несоразмерное налоговое бремя, и существование честного бизнеса находится под угрозой. Чтобы найти решения, общество начало сотрудничать с СГД и ответственными министерствами.