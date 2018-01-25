На баррикадах звучал не только латышский, но и русский язык. Тогда не разделяли, кто на каком языке говорит, все понимали, что и русским опротивела советская власть. Но советское время больше не в чем винить. Его давно нет. Грустно то, что этнический раскол в Латвии отравил развитие государства, — считает латвийский публицист Марис Краутманис.

Вот что пишет публицист Марис Краутманис на страницах NRA, перевод Freecity:

«Каждый год, когда наступает январь, память невольно возвращается в 1991 год, во времена баррикад – костры в Старой Риге, тяжелая техника с полей у Кабинета министров, обстрел у Министерства внутренних дел. Думаю, что такие же воспоминания всплывают у всех, кто был свидетелем тех драматических событий, переживал смешение противоречивых чувств и мыслей, охвативших тогда людей. Была невесть откуда берущаяся храбрость, перемежавшаяся моментами страха, жажда свободы и огромное недовольство темной властью, которая не хотела сдаваться. На баррикадах стоял единый народ, готовый на самопожертвование во имя высоких, святых идеалов. Мы хотели свободную, независимую страну.

И свершилось чудо – мы ее получили. Многие более крупные народы – курды, каталонцы и другие – до сих пор только мечтают о своем государстве. У нас оно есть. Это огромная ценность.

На баррикадах звучал не только латышский, но и русский язык. Тогда не разделяли, кто на каком языке говорит, все понимали, что и русским опротивела советская власть.

Грустно, что этнический раскол отравил развитие государства и все было сделано неправильно – вместо того, чтобы демократично причислить латвийские нацменьшинства к патриотам Латвии, шло отталкивание, бессмысленные попытки ассимилировать русских, унижение и постоянные напоминания, что они тут оккупанты.

Противная сторона под таким прессингом тоже ощетинилась и спряталась в своем коконе перед телевизором, где им массируют мозг кремлевские геббельсы Киселев и Соловьев. А впереди будут еще новые вызовы, когда благосостояние Латвии вырастет, и сюда поедут разноцветные люди третьего мира. Вряд ли репрессивное давление сделает латышский язык конкурентоспособным, и забор на границе тоже не поможет.

Баррикады были временем иллюзий и наивности. Казалось, что достаточно обрести свободу, и уже через несколько лет Латвия будет жить так же богато, как Дания или там Германия. С этим не вышло. Уже 2018 год, но как недавно высказался один известный блоггер – путешественник Варламов, «Рига уже не Советский Союз, но еще не Запад». С этой реальностью надо смириться, потому что выяснилось, что невозможно за одно, два и даже три десятилетия уничтожить советского человека, живущего в голове общества. Как бы ни старались от него избавиться, советский человек снова выныривает в том или другом виде и мешает думать, работать, учиться, воспитывать и дышать так, как полагается свободному человеку. Как заключенному, который много времени жил за решеткой, трудно адаптироваться в мире, где не надо вставать и ложиться по команде надзирателя, а надо самому отвечать за себя.

Но тут кроется один парадокс и каламбур.

Один из основных признаков несвободного, зависимого человека – винить кого-то в своих денежных и семейных неудачах, каких-то плохих людей или обстоятельства, правительство, самоуправление, парламент «олигархов», брюсельских бюрократов, евреев, русских, семьсот лет рабства… и советское время.

Но советское время больше не в чем винить. Оно уже давно закончились. Слишком старательно погружаться в прошлое так же бессмысленно, как строить неадекватные планы на будущее. Разумно жить сейчас, сегодня, думать, что делать, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Главные чекисты уже похоронены, но в своих могилах могут радоваться, что зло, которое они посеяли, до сих пор замечательно прорастает. Там много времени прошло, но до сих пор лежат «мешки ЧК». Всем любопытно, что там внутри. Проще, наверно, сказать, чего там внутри нет. Ясно, что любой ученый или деятель культуры, который в советское время побывал в капиталистической загранице, был вынужден стучать. Как без того? И сидеть на идеологически важных должностях без сотрудничества с властью не могли. Можно уже открыть мешки и выложить перед публикой, что там есть. Скорее всего, мы будем шокированы тем, что откроется. Но дело в том, что часть тех, кто упомянут в карточках, возможно, не были агентами или стукачами. Но они уже мертвы и не могут защитить себя, судиться, чтобы доказать свою невиновность. Не лучше и у литовцев, где хвост прошлого рубят маленькими кусочками и каждый раз он заново болит. Известный актер Донатас Банионис тоже есть в мешках, и дирижер Саулюс Сондецкис тоже. Если уж что-то открывать, то разом, чтобы был ужасный конец, а не бесконечный ужас.

Один из печальных рефренов, что звучат год от года – мрачная демографическая ситуация, люди уезжают за границу и умирают больше, чем рождаются. Но это тоже свобода – уехать, попробовать свои силы в другой стране.

Кому-то с этим не везет, но другие довольны. Особенно по молодым людям не надо плакать, потому что не стоит путать туризм и учебу с эмиграцией. Будут те, кто узнают мир, заработают деньги и вернутся как инвесторы, инноваторы, те, кто двигают страну вперед.

Время, в котором мы живет, для историков будущего станет таким же важным переломным моментом, как открытие Америки или падение Константинополя. Головокружительно быстрое развитие информационных технологий позволяет создавать общий бизнес людям, находящимся на разных континентах. Новая эра в производстве, в госуправлении, для столкновения идей, для медицины, образования, культуры. Смотрите, вот оно, будущее! Можно при помощи этих технологий играть в шарики и жаловаться в соцсетях, как все плохо, а можно творить. Компьютер – ценная вещь, которая помогает умному человеку, а глупый использует его как обезьяна – чтобы кривляться, дразниться и колоть орехи. И если так его использовать, то виноваты не немецкие бароны и не советские коммунисты.»