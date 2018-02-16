Эксперт: в Латвии банку ABLV не помогут! Всё решают в США(6)

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Герман Бергер
20:10 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

Обращение ABLV Bank к латвийским правоохранительным органам является бессмысленым, так как в ситуации с обвинением в коррупции надо разбираться с США, которые и заявили о правонарушениях. Об этом в интервью радио Baltkom сказал доктор международного права, экономист Янис Грасис.

«Это ничего не изменит, потому что банку нужно разобраться с американцами. Им придется давать объяснительные, доказывать свою невиновность. Однако в Латвии не смогут повлиять на решение правоохранительных органов другой страны», — заявил он.

 

Напомним, Министерство финансов США заявило, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Из-за этого ведомство ввело в отношении банка санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США. В свою очередь замисполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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ПЕДУАРДАМ 20:15 15:02:2018

ТРАМ СКАЗАЛ,ЧТО ЛАТЫШ СДЕЛАЛ...
ВСЕХ на НАРЫ в ГУАНТАНАМО!!!!!

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Latviešu patriots 20:29 15:02:2018

Bankas galveno akcionāru krievu biznesmeni aiz restēm!

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Patriotu 20:52 15:02:2018

Твоей болезни поможет повидимому только осиновый кол!

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>>>Latviešu patriots 20:29 15:02:2018 21:18 15:02:2018

это только таким как ты лапшу на уши вешают, на деле вводят санкции против людей которые не существуют вообще

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Latviešu patriots 21:36 15:02:2018

Tu esi ar galvu slims dauns!

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>>>Latviešu patriots 21:36 15:02:2018 22:06 15:02:2018

иди свиней паси свинопас

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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