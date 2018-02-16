«Это ничего не изменит, потому что банку нужно разобраться с американцами. Им придется давать объяснительные, доказывать свою невиновность. Однако в Латвии не смогут повлиять на решение правоохранительных органов другой страны», — заявил он.
Напомним, Министерство финансов США заявило, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Из-за этого ведомство ввело в отношении банка санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США. В свою очередь замисполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
ТРАМ СКАЗАЛ,ЧТО ЛАТЫШ СДЕЛАЛ...« ответить
ВСЕХ на НАРЫ в ГУАНТАНАМО!!!!!
Bankas galveno akcionāru krievu biznesmeni aiz restēm!« ответить
Твоей болезни поможет повидимому только осиновый кол!« ответить
это только таким как ты лапшу на уши вешают, на деле вводят санкции против людей которые не существуют вообще« ответить
Tu esi ar galvu slims dauns!« ответить
иди свиней паси свинопас« ответить