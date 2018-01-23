«Позвонили мне сегодня вечером с известной радиостанции и попросили прокомментировать новость: судно, направлявшееся в США с грузом «российского сжиженного газа», поменяло курс в океане и двинулось куда-то еще. Я согласился, но попросил перезвонить через 15 минут», — пишет эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин у себя в Facebook.

«Не перезвонили. Поэтому помещаю свой комментарий тут.

Начнем с того, что это вообще не российский газ. Он был российским – и даже числился по закону в государственной собственности, — пока находился в недрах Ямальского полуострова. Попав на поверхность, он тут же перешел в собственность добывшего его международного консорциума в составе компании НОВАТЭК (частично принадлежащей иностранцам, а не только Тимченко с Михельсоном), французской компании Total и двух китайских партнеров.

России при этом не досталось за ее газ ровным счетом ничего. Российское руководство фактически безвозмездно отдало этот газ названному выше консорциуму (даже не госкомпании РФ), отказавшись в его пользу от налога на добычу полезных ископаемых, экспортной пошлины на газ, налога на прибыль, импортной пошлины на ввозимое оборудование… и вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин.

Еще раз для непонятливых – это подарок предпринимателям от президента, который лично распорядился обеспечить проект «Ямал СПГ» такими беспрецедентно льготными условиями.

Доставив свой газ на перевалочный пункт в северо-западной Европе, владелец, то есть уже упомянутый консорциум, а не Россия, продал груз компании-трейдеру. А новый владелец, в свою очередь, вправе распоряжаться своим законно приобретенным имуществом как ему заблагорассудится. Газ в сжиженном виде пошел морем туда, где в данный момент за наго дадут хорошую цену. Планировали поставить его в США, но потом выяснили, что где-то еще цена будет выше.

Повторяю: с момента выхода на поверхность земли этот газ перестал быть российским. У товара несколько раз могут меняться собственники, и «патриотически» следить за коммерческими сделками, к которым российское государство и население России уже не имеют никакого отношения, позволительно только тупым пропагандистам.»