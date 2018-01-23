«Не перезвонили. Поэтому помещаю свой комментарий тут.
Начнем с того, что это вообще не российский газ. Он был российским – и даже числился по закону в государственной собственности, — пока находился в недрах Ямальского полуострова. Попав на поверхность, он тут же перешел в собственность добывшего его международного консорциума в составе компании НОВАТЭК (частично принадлежащей иностранцам, а не только Тимченко с Михельсоном), французской компании Total и двух китайских партнеров.
России при этом не досталось за ее газ ровным счетом ничего. Российское руководство фактически безвозмездно отдало этот газ названному выше консорциуму (даже не госкомпании РФ), отказавшись в его пользу от налога на добычу полезных ископаемых, экспортной пошлины на газ, налога на прибыль, импортной пошлины на ввозимое оборудование… и вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин.
Еще раз для непонятливых – это подарок предпринимателям от президента, который лично распорядился обеспечить проект «Ямал СПГ» такими беспрецедентно льготными условиями.
Доставив свой газ на перевалочный пункт в северо-западной Европе, владелец, то есть уже упомянутый консорциум, а не Россия, продал груз компании-трейдеру. А новый владелец, в свою очередь, вправе распоряжаться своим законно приобретенным имуществом как ему заблагорассудится. Газ в сжиженном виде пошел морем туда, где в данный момент за наго дадут хорошую цену. Планировали поставить его в США, но потом выяснили, что где-то еще цена будет выше.
Повторяю: с момента выхода на поверхность земли этот газ перестал быть российским. У товара несколько раз могут меняться собственники, и «патриотически» следить за коммерческими сделками, к которым российское государство и население России уже не имеют никакого отношения, позволительно только тупым пропагандистам.»
Инвестиции в проект "Ямал СПГ" на данный момент оцениваются в $27 млрд.!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
а еще Омериканцы не летают в космос на российских рд-180« ответить
И водку не пьют!« ответить
А в этом время в США ударили морозы, забушевали снежные бури, сошли с ума цены на природный сжиженный газ, подскочив до невероятных высот. До таких, что оказалось дешевле в два раза дороже купить газ в Европе. И в то время, как вы читаете эти строки, французский танкер Gaselys с российским газом, команду на отгрузку которого дал лично Владимир Путин, пересекает Атлантику по направлению к Бостону.« ответить
Сырьевой придаток и есть« ответить