Крыша здания супермаркета «Maxima» в Золитуде обрушилась из-за неправильного, ошибочного или некомпетентного решения нижнего узла соединения несущей стропильной фермы, заявил во вторник в суде председатель Латвийского совета по строительству, строительный инженер Артис Дзиркалис.

Сегодня Пардаугавский суд города Риги по уголовному делу о золитудской трагедии начал допрос эксперта Дзиркалиса, приглашенного Госполицией для проведения экспертизы.

Оценив строительный проект и процесс проектирования, он выявил также некоторые недочеты в документах и несоответствия нормативным актам.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.