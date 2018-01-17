Сегодня Пардаугавский суд города Риги по уголовному делу о золитудской трагедии начал допрос эксперта Дзиркалиса, приглашенного Госполицией для проведения экспертизы.
Оценив строительный проект и процесс проектирования, он выявил также некоторые недочеты в документах и несоответствия нормативным актам.
21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.
Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.
Потому что, проектируют неучи с купленными дипломами.главное только одно-л...!« ответить
za to vse na "valsts valoda". i eto glavnoe.« ответить
))
СТРОИТЕЛЬНАЯ МАФИЯ ЛАТЫШЕЙ РУЛИТ ТЕМОЙ!!!!« ответить
А
ТАК ЖЕ ТОРГОВАЯ МАФИЯ,ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАФИЯ,СУДЕБНАЯ МАФИЯ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ МАФИЯ - ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА ЛАТВИИ...