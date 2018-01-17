Эксперт в суде рассказал о реальных причинах обрушения крыши «Maxima» в Золитуде(3)

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Виталий Вавилкин
19:10 16.01.2018
Наша Латвия

Крыша здания супермаркета «Maxima» в Золитуде обрушилась из-за неправильного, ошибочного или некомпетентного решения нижнего узла соединения несущей стропильной фермы, заявил во вторник в суде председатель Латвийского совета по строительству, строительный инженер Артис Дзиркалис.

Сегодня Пардаугавский суд города Риги по уголовному делу о золитудской трагедии начал допрос эксперта Дзиркалиса, приглашенного Госполицией для проведения экспертизы.

 

Оценив строительный проект и процесс проектирования, он выявил также некоторые недочеты в документах и несоответствия нормативным актам.

 

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

 

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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народ! 19:36 16:01:2018

Потому что, проектируют неучи с купленными дипломами.главное только одно-л...!

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Janka 19:45 16:01:2018

za to vse na "valsts valoda". i eto glavnoe.
))

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:35 16:01:2018

СТРОИТЕЛЬНАЯ МАФИЯ ЛАТЫШЕЙ РУЛИТ ТЕМОЙ!!!!
А
ТАК ЖЕ ТОРГОВАЯ МАФИЯ,ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАФИЯ,СУДЕБНАЯ МАФИЯ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ МАФИЯ - ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА ЛАТВИИ...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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