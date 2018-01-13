Эксперты: через пару лет и продавцы в Латвии будут получать 1000 евро в месяц(8)

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Виталий Вавилкин
20:30 13.01.2018
Экономика / Социальная экономика

В Латвии продолжает увеличиваться необходимость не только в высококвалифицированных специалистах, но также и в работниках без специального образования. В виду этого, в ближайшие три года средняя зарплата, к примеру продавцов, составит 1000 евро.

В последнее время местные и иностранные инвесторы все громче говорят о том, что в стране не хватает рабочих рук, что является сигналом для стремительного роста зарплат. При этом, речь идет о работниках почти во всех сферах. С ростом экономики и желанием развиваться обостряется конкуренция среди торговых сетей, где стремительно выросла нужда в продавцах.

 

Данные СГД свидетельствуют, что профессия “продавец в магазине” в последние годы стала самой распространенной в Латвии, однако зарплата этих людей на данный момент составляет лишь 660 евро.

 

О росте зарплат для своих сотрудников уже успели заявить в различных торговых сетях, в том числе в “Maxima”.

“Я думаю, что через два года зарплата продавцов достигнет 1000 евро в месяц. Нужны не только новые люди, но и мотивация для старых сотрудников. Все свидетельствует о том, что зарплаты будут только расти”, — заявил руководитель “Maxima Latvija” Андрис Вилмейерс.

 

С подобным мнением согласен и министр экономики Арвилс Ашераденс, который надеется, что через три года зарплату от 1000 до 1500 евро будут получать на 50 000 человек больше, чем сегодня.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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А что пенсионеры? 20:45 13:01:2018

У них так и останутся омерзительно нищенские пенсии по 100 - 15- евро?
Инвалиды - обобранные до исподнего?
Или постараетесь всех инвалидов с пенсионерами в могилы согнать, чтобы зарплаты повысить?

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вывод 20:59 13:01:2018

Пенсионеров уже сегодня сгоняют в могилы, чтоб пенсии им не платить. Уроды у власти не понимают, что страна, которая не заботится о пенсионерах, ОБРЕЧЕНА!

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маркуха 20:56 13:01:2018

Настолько идиоты что даже не смешно.Что бы увеличивать зарплаты в частном секторе, надо увеличивать производительность экономики!Что бы поднять продавцу зарплату вдвое, надо вдвое поднять оборот предприятия,это возможно в текущих латвийских реалиях? :)
Сразу после того как продавцы начнут получать 1000 евро, в Латвии закроются абсолютно все торговые предприятия, ну кроме гигантов ритейла с иностранным капиталом,максимы, рими, зары и т.д. И что потом?

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А потом 21:09 13:01:2018

будет ЖОПА, причём достаточно глубокая!

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Latviešu хуууесос 21:04 13:01:2018

через пару лет пачка масло будет стоить 500 евро придууурки!

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Грек 21:50 13:01:2018

Ето очень экспердистые эксперды.

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шери 23:03 13:01:2018

что зарплаты будут только расти”, ===========СГД введут новые налоги,ТК налогоплательщиков уменьшается,а свору кормить надо

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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