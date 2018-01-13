В Латвии продолжает увеличиваться необходимость не только в высококвалифицированных специалистах, но также и в работниках без специального образования. В виду этого, в ближайшие три года средняя зарплата, к примеру продавцов, составит 1000 евро.

В последнее время местные и иностранные инвесторы все громче говорят о том, что в стране не хватает рабочих рук, что является сигналом для стремительного роста зарплат. При этом, речь идет о работниках почти во всех сферах. С ростом экономики и желанием развиваться обостряется конкуренция среди торговых сетей, где стремительно выросла нужда в продавцах.

Данные СГД свидетельствуют, что профессия “продавец в магазине” в последние годы стала самой распространенной в Латвии, однако зарплата этих людей на данный момент составляет лишь 660 евро.

О росте зарплат для своих сотрудников уже успели заявить в различных торговых сетях, в том числе в “Maxima”.

“Я думаю, что через два года зарплата продавцов достигнет 1000 евро в месяц. Нужны не только новые люди, но и мотивация для старых сотрудников. Все свидетельствует о том, что зарплаты будут только расти”, — заявил руководитель “Maxima Latvija” Андрис Вилмейерс.

С подобным мнением согласен и министр экономики Арвилс Ашераденс, который надеется, что через три года зарплату от 1000 до 1500 евро будут получать на 50 000 человек больше, чем сегодня.