В последнее время местные и иностранные инвесторы все громче говорят о том, что в стране не хватает рабочих рук, что является сигналом для стремительного роста зарплат. При этом, речь идет о работниках почти во всех сферах. С ростом экономики и желанием развиваться обостряется конкуренция среди торговых сетей, где стремительно выросла нужда в продавцах.
Данные СГД свидетельствуют, что профессия “продавец в магазине” в последние годы стала самой распространенной в Латвии, однако зарплата этих людей на данный момент составляет лишь 660 евро.
О росте зарплат для своих сотрудников уже успели заявить в различных торговых сетях, в том числе в “Maxima”.
“Я думаю, что через два года зарплата продавцов достигнет 1000 евро в месяц. Нужны не только новые люди, но и мотивация для старых сотрудников. Все свидетельствует о том, что зарплаты будут только расти”, — заявил руководитель “Maxima Latvija” Андрис Вилмейерс.
С подобным мнением согласен и министр экономики Арвилс Ашераденс, который надеется, что через три года зарплату от 1000 до 1500 евро будут получать на 50 000 человек больше, чем сегодня.
У них так и останутся омерзительно нищенские пенсии по 100 - 15- евро?« ответить
Инвалиды - обобранные до исподнего?
Или постараетесь всех инвалидов с пенсионерами в могилы согнать, чтобы зарплаты повысить?
Пенсионеров уже сегодня сгоняют в могилы, чтоб пенсии им не платить. Уроды у власти не понимают, что страна, которая не заботится о пенсионерах, ОБРЕЧЕНА!« ответить
Настолько идиоты что даже не смешно.Что бы увеличивать зарплаты в частном секторе, надо увеличивать производительность экономики!Что бы поднять продавцу зарплату вдвое, надо вдвое поднять оборот предприятия,это возможно в текущих латвийских реалиях? :)« ответить
Сразу после того как продавцы начнут получать 1000 евро, в Латвии закроются абсолютно все торговые предприятия, ну кроме гигантов ритейла с иностранным капиталом,максимы, рими, зары и т.д. И что потом?
будет ЖОПА, причём достаточно глубокая!« ответить
через пару лет пачка масло будет стоить 500 евро придууурки!« ответить
Ето очень экспердистые эксперды.« ответить
что зарплаты будут только расти”, ===========СГД введут новые налоги,ТК налогоплательщиков уменьшается,а свору кормить надо« ответить