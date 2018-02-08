Правительство Кучинскиса было утверждено 11 февраля 2016 года. Первый год его работы эксперты оценивали более сдержанно, отмечая открытость правительств для переговоров с социальными партнерами и выражая надежду на то, что в будущем должны появиться результаты намеченных реформ.
Спустя два года ситуация практически аналогична — страна все еще ждет, как повлияют на ее жизнь недавно вступившие в силу изменения в налоговой системе и реформы в сфере образования и здравоохранения.
Очень даже и не рано. Налоговая реформа - пшик. налоги для работников в Латвии - самые большие в Балтии: с 500 евро латыш получит 392 евро, литовец - 430, а эстонец - 482. Латышские жирные свиньи все не могут набить свое жирное брюхо!« ответить
А за два года до выборов, уже поздно, ибо правительство начинает заниматься предвыборным попу-лизмом. Так и живем... Никакой, даже политической, ответственности за содеянное.« ответить
mozet kto zametil no Tramp postojanno s krasnim galstukom.« ответить
ego poklonniki ego konecno kopiruet.
))))
a do togo kak Trampa vibrali vsja latvijskaja verhushka polivala ego govnom.
a teper kopiruet ego stilj odezdi.
protivno.