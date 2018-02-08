Правительство Мариса Кучинскиса — энергичное, но иногда политически нерешительное, и о результатах его работы по-прежнему еще рано судить. Такую оценку Кабинету министров через два года работы дают эксперты.

Правительство Кучинскиса было утверждено 11 февраля 2016 года. Первый год его работы эксперты оценивали более сдержанно, отмечая открытость правительств для переговоров с социальными партнерами и выражая надежду на то, что в будущем должны появиться результаты намеченных реформ.

Спустя два года ситуация практически аналогична — страна все еще ждет, как повлияют на ее жизнь недавно вступившие в силу изменения в налоговой системе и реформы в сфере образования и здравоохранения.