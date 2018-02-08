Эксперты: после двух лет о результатах работы правительства судить еще рано(3)

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Тимур Пушкарев
13:55 08.02.2018
Политика / Правительство

Правительство Мариса Кучинскиса — энергичное, но иногда политически нерешительное, и о результатах его работы по-прежнему еще рано судить. Такую оценку Кабинету министров через два года работы дают эксперты.

Правительство Кучинскиса было утверждено 11 февраля 2016 года. Первый год его работы эксперты оценивали более сдержанно, отмечая открытость правительств для переговоров с социальными партнерами и выражая надежду на то, что в будущем должны появиться результаты намеченных реформ.

 

Спустя два года ситуация практически аналогична — страна все еще ждет, как повлияют на ее жизнь недавно вступившие в силу изменения в налоговой системе и реформы в сфере образования и здравоохранения.

Neatkarīgā / Фото LETA
Комментарии (3)
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ин-на 14:21 08:02:2018

Очень даже и не рано. Налоговая реформа - пшик. налоги для работников в Латвии - самые большие в Балтии: с 500 евро латыш получит 392 евро, литовец - 430, а эстонец - 482. Латышские жирные свиньи все не могут набить свое жирное брюхо!

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О, да, конечно рано 14:36 08:02:2018

А за два года до выборов, уже поздно, ибо правительство начинает заниматься предвыборным попу-лизмом. Так и живем... Никакой, даже политической, ответственности за содеянное.

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Janka 16:13 08:02:2018

mozet kto zametil no Tramp postojanno s krasnim galstukom.
ego poklonniki ego konecno kopiruet.
))))
a do togo kak Trampa vibrali vsja latvijskaja verhushka polivala ego govnom.
a teper kopiruet ego stilj odezdi.
protivno.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)