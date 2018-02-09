«В 2018 году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетний юбилей своей независимости. Распространяющие месседж Кремля историки-пропагандисты и псевдоаналитические центры попытаются всесторонне принизить и очернить эти события», — сообщается в обнародованном в четверг годовом отчете департамента внешней разведки.
По оценке департамента, одним из первых проявлений намеченной кампании информационного воздействия была прошедшая 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге конференция «Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы». Ее организовали координируемая администрацией президента РФ Российская ассоциация прибалтийских исследований и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
Кроме того, по данным департамента, Россия активно ищет в Балтийских странах историков, которые были бы готовы своим участием легитимизировать кремлевскую пропаганду, направленную на Эстонию, Латвию и Литву.
«При этом следует учитывать, что Россия не стремится к содержательному диалогу или дискуссиям, то есть созданию платформы для академического общения, но просто пытается использовать представителей воображаемого противника», — говорится в отчете.
Департамент отмечает, что Кремль не выступил с однозначным осуждением совершенных советским режимом преступлений против человечества в России и других странах и стремится руководить подходом к деликатным историческим событиям с помощью госучреждений, в том числе спецслужб.
«Хотя в 2017 году было выявлено вмешательство России во внутренние дела ряда стран, это не заставило Кремль отказаться от новых операций, 2018 год будет в области российской пропаганды как минимум столь же активным, что и раньше», — говорится в отчете.
Департамент отмечает, что пропаганда является для российских спецслужб дешевым, эффективным и отработанным оружием. Возможности в сфере информационной войны растут, Россия уже сейчас готова к проведению при необходимости обширной дезинформационной операции.
Латвия полностью зависимая от Брюсселя, НАТО и МВФ!« ответить
Ну это много лучше, чем от Мацквы.« ответить
Факт, да валите вы всех нах, куда подальше от Москвы. туда, где ее рядом нет. и будет вам счастье. что вы все воете про Москву. сретесь и воете, сретесь и воете.« ответить
подключите каклов, у них опыт по выкапыванию черного моря имеется. пусть они выкопают еще одно, от черного до балтийского. спасут европу от сухопутного соседства с Россией.
И по европейскому берегу забор со рвом и вышками построят. опыт такой у них тоже имеется.
vot i priznalsja fakt chto luchshe i gde nezavisimostj -lishj bi pod kem -moskva poka davala vse bilo good kak toljko stalo hiretj perebrosilisj gde positnee k zapadu s amerkoj vo glave a vishel pshik po faktu ni tebe urovnja evropejskogo vezde anus polnij -okromja teh kto znal i bil u vlasti kak mozhnoobogatitsa na razvale sssr -ostaljnim na vokzal -evrosovok esle krjaknet -k komu na etot raz podpolzut -tjfu vse dutoe s nadutimi shekamj« ответить
Как бы Путин не старался бы очернить 100-ою годовщину провозглашении независимости Латвии, прайд гомосексуалистов ему не перебить.« ответить
а у "экспертов" кроме России в голове что-нибудь есть?« ответить
На вас нападают русские? Уже напали ?« ответить
Вам везде кажется Рука Кремля?
Путин хочет завоевать Латвию или весь мир?
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!!!!!!!!!!
Рижская психиатрическая больница всегда готова оказать помощь.
Обращайтесь:
Адрес:улица Твайка 2,Рига,LV 1005
Телефон:+371 67080112(круглосуточно)
Рашка и её 140 млн стадо приматов могут только очернять, гадить и обсирать, иногда жрать и спариваться.« ответить
по этому они и в космос летают и ледольный флот подобного которому ни у кого нет, итд. итп., - скулить и кляньчить "бабло" нет времени. ))))« ответить
варзилов, глист навозный, не суди по себе. Все эти перечисленные качества это твои комплексы неполноценности, ты с ними живёшь, сын алкашки.« ответить
как с 1918 года по 2018 год может быть 100 лет латвии и 59 лет опукации« ответить
новая лотышская арифметика
100+50=100
гудри зиргу галвы
я думаю вместо парада и проповеди Папы Франциска, геев и лесбиянок подсунут...« ответить
ЧТО ВЫ ТАК МАЛО ПИШИТЕ О РОССИИ ???????????? Всего лишь каждая вторая заметка.А нужно каждая ПЕРВАЯ.Без ваших вылитых помоев на русских скушно жить.И за что вы своим троллчм деньги платите ???????????« ответить