Эксперты: Россия попытается очернить годовщину независимости Балтийских стран(18)

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Виталий Вавилкин
19:10 08.02.2018
В мире

В этом году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетие провозглашения независимости, и по оценке департамента внешней разведки Эстонии, российская пропаганда попытается принизить и очернить эти события.

«В 2018 году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетний юбилей своей независимости. Распространяющие месседж Кремля историки-пропагандисты и псевдоаналитические центры попытаются всесторонне принизить и очернить эти события», — сообщается в обнародованном в четверг годовом отчете департамента внешней разведки.

 

По оценке департамента, одним из первых проявлений намеченной кампании информационного воздействия была прошедшая 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге конференция «Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы». Ее организовали координируемая администрацией президента РФ Российская ассоциация прибалтийских исследований и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

 

Кроме того, по данным департамента, Россия активно ищет в Балтийских странах историков, которые были бы готовы своим участием легитимизировать кремлевскую пропаганду, направленную на Эстонию, Латвию и Литву.

 

«При этом следует учитывать, что Россия не стремится к содержательному диалогу или дискуссиям, то есть созданию платформы для академического общения, но просто пытается использовать представителей воображаемого противника», — говорится в отчете.

 

Департамент отмечает, что Кремль не выступил с однозначным осуждением совершенных советским режимом преступлений против человечества в России и других странах и стремится руководить подходом к деликатным историческим событиям с помощью госучреждений, в том числе спецслужб.

 

«Хотя в 2017 году было выявлено вмешательство России во внутренние дела ряда стран, это не заставило Кремль отказаться от новых операций, 2018 год будет в области российской пропаганды как минимум столь же активным, что и раньше», — говорится в отчете.

 

Департамент отмечает, что пропаганда является для российских спецслужб дешевым, эффективным и отработанным оружием. Возможности в сфере информационной войны растут, Россия уже сейчас готова к проведению при необходимости обширной дезинформационной операции.

LETA / Фото
Комментарии (18)
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какая независимость? 19:14 08:02:2018

Латвия полностью зависимая от Брюсселя, НАТО и МВФ!

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Факт 19:25 08:02:2018

Ну это много лучше, чем от Мацквы.

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смерш 19:38 08:02:2018

Факт, да валите вы всех нах, куда подальше от Москвы. туда, где ее рядом нет. и будет вам счастье. что вы все воете про Москву. сретесь и воете, сретесь и воете.
подключите каклов, у них опыт по выкапыванию черного моря имеется. пусть они выкопают еще одно, от черного до балтийского. спасут европу от сухопутного соседства с Россией.
И по европейскому берегу забор со рвом и вышками построят. опыт такой у них тоже имеется.

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faktu 19:59 08:02:2018

vot i priznalsja fakt chto luchshe i gde nezavisimostj -lishj bi pod kem -moskva poka davala vse bilo good kak toljko stalo hiretj perebrosilisj gde positnee k zapadu s amerkoj vo glave a vishel pshik po faktu ni tebe urovnja evropejskogo vezde anus polnij -okromja teh kto znal i bil u vlasti kak mozhnoobogatitsa na razvale sssr -ostaljnim na vokzal -evrosovok esle krjaknet -k komu na etot raz podpolzut -tjfu vse dutoe s nadutimi shekamj

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Александр Шерстобитов 20:16 08:02:2018

Как бы Путин не старался бы очернить 100-ою годовщину провозглашении независимости Латвии, прайд гомосексуалистов ему не перебить.

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дед 19:19 08:02:2018

а у "экспертов" кроме России в голове что-нибудь есть?

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врач психиатр 20:08 08:02:2018

На вас нападают русские? Уже напали ?
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Путин хочет завоевать Латвию или весь мир?

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П у т и н 19:27 08:02:2018

Рашка и её 140 млн стадо приматов могут только очернять, гадить и обсирать, иногда жрать и спариваться.

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да, сто пудов 19:36 08:02:2018

по этому они и в космос летают и ледольный флот подобного которому ни у кого нет, итд. итп., - скулить и кляньчить "бабло" нет времени. ))))

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окурку варзилову 19:43 08:02:2018

варзилов, глист навозный, не суди по себе. Все эти перечисленные качества это твои комплексы неполноценности, ты с ними живёшь, сын алкашки.

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ты мне арифметик,ответь 19:48 08:02:2018

как с 1918 года по 2018 год может быть 100 лет латвии и 59 лет опукации
новая лотышская арифметика

100+50=100
гудри зиргу галвы

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вот же негодяи, так и знал, не спят и планируют какую бяку, 19:30 08:02:2018

я думаю вместо парада и проповеди Папы Франциска, геев и лесбиянок подсунут...

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Вести давай побольше информации о России 19:34 08:02:2018

ЧТО ВЫ ТАК МАЛО ПИШИТЕ О РОССИИ ???????????? Всего лишь каждая вторая заметка.А нужно каждая ПЕРВАЯ.Без ваших вылитых помоев на русских скушно жить.И за что вы своим троллчм деньги платите ???????????

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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