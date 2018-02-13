Новости:
08.02 Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде
13.02 Эксперты ставят на хоккеистов России
13.02 Керлингисты принесли России бронзу
12.02 Германия лидирует на Олимпиаде — три золотые медали
10.02 Россия на Олимпиаде отличилась вкусом
10.02 Российских медалист Олимпиады не забыл о товарищах
09.02 Россию наказали замаскированными санкциями
07.02 Сестра лидера КНДР приедет на Олимпиаду
05.02 Адвокат Родченкова: борьба с допингом — обман
02.02 Олимпийское движение увязло в болоте
30.01 Назван капитан российской команды по хоккею на Олимпиаде
29.01 Российских паралимпийцев отказались помиловать
27.01 Олимпийские запреты освежат сборную России
ТЕМА:Пхенчхан 2018
показать всё древо »
Справка:
30.01 Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух

Эксперты ставят на хоккеистов России(4)

Лента новостей
Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Народ втянулся в игру
Новости по теме
Керлингисты принесли России бронзу Германия лидирует на Олимпиаде — три золотые медали Россия на Олимпиаде отличилась вкусом Российских медалист Олимпиады не забыл о товарищах Россию наказали замаскированными санкциями Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде Сестра лидера КНДР приедет на Олимпиаду Адвокат Родченкова: борьба с допингом — обман Олимпийское движение увязло в болоте Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух
Eще в разделе
«Олимпиакос» лишен очков из-за буйных фанатов Австрийский горнолыжник взял золото в слаломе Независимость МОК или кто заказывает музыку Выявлен первый положительный допинг-тест ОИ-2018 Керлингисты принесли России бронзу
Анатолий Тарасов
12:54 13.02.2018
Спорт / Хоккей

Мужская сборная России по хоккею является фаворитом олимпийского турнира в Пхенчхане, заявляют эксперты компании «Рейтинг Букмекеров».

Вероятность триумфа команды Олега Знарка аналитики оценивают коэффициентом 2,15. В последний раз сборная России становилась призером Олимпиады в 2002 году с бронзой, а в 1992 году золото выигрывала команда СНГ.

 

На втором месте в списке фаворитов – Канада с коэффициентом 4,0. В случае успеха канадцы завоюют золото на третьей Олимпиаде подряд.

 

За 4,75 предлагается поставить на сборную Швеции, которая стала серебряным медалистом игр в Сочи-2014. Шансы сборной Финляндии оцениваются коэффициентом 7,25. Четыре года назад финны преградили дорогу в 1/4 финала сборной России, а сами в итоге стали третьими.

 

«Если перевести букмекерские коэффициенты в шансы, вероятность победы россиян составит около 40%. Чуть менее 25% шансов у Канады и около 20% у шведов. Финны имеют примерно 12% шансов выиграть хоккейный турнир Олимпиады, а у прочих команд их менее 10%», — заявил «Интерфаксу» эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

 

«Давно уже, этак с 1998 года, с Нагано, наша сборная не была столь однозначным фаворитом, как в Пхенчхане. Ей не мешали те, кто выпил всю кровь из остальных наших олимпийцев, ей помогали все, кто должен в таких случаях помогать. А главное, чего не было у других, полностью и абсолютно на стороне нашей команды выступила Международная хоккейная федерация, которой после потери НХЛовцев уже некуда было отступать. Теперь все ждут от нашей сборной повторения успеха 1992 года, тем более что у этих Олимпиад есть удивительно схожие для нас черты», — заявил хоккейный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Лебедев.

 

«Но в этом, — считает он, — и кроется главная опасность».

 

«Слишком уж все прошло идеально. Все живы, здоровы, тренируются и играют вместе, всего лишь в паре клубов КХЛ. То есть чувствуют партнера спинным мозгом. Но именно такой идеал в постсоветскую эпоху вопреки всему не приносит успеха. И в лучшем случае получается Нагано (россияне дошли до финала, где проиграли), а в худшем Сочи и Ванкувер (дошли до четвертьфиналов, где проиграли», — сказал Лебедев.

 

«Медали нам нужны, и хоккейные медали, скорее всего, будут. Вопрос лишь: какие. Канадцы и американцы на ровном месте и своими руками отдали нам золото, но сможем ли мы его поднять?», — задался вопросом он.

 

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет со Словакией, 16 февраля — со Словенией, 17 февраля — с США.

 

Аутсайдеры турнира, согласно оценке аналитиков, команды Словении и Кореи. На словенцев можно поставить с коэффициентом 500,0. Вероятность того, что на домашней Олимпиаде победит Южная Корея, соответствует коэффициенту 999,0.

Интерфакс / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 12:58 13:02:2018

Из группы не выйдут, как пить дать. Без мельдония коньки не едут.

« ответить
Profile_default
dave 13:07 13:02:2018

А у тебя без героина комменты слабоваты))иди задвинься а то читать тебя скучно))

« ответить
Profile_default
Пеца 14:01 13:02:2018

скакуасы вообще не приехали, там одни наркаманы и алкаши, да и денег нет

« ответить
Profile_default
Санина мамаша,дальнобойная дaвалка с pyмбульской трассы 14:48 13:02:2018

Саня 13:22 13:02:2018
Без мельдония коньки не едут.
***********************************
A xyли мелдоний?Я тебя ,своего aнaльного выкидыша постоянно мелдонием кормлю,а ты как занимался суxoдpoчкой так и занимаешься...,колочу тебя скалкой по олигoфренической тыкве и что,никакого толку

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV