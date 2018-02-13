Мужская сборная России по хоккею является фаворитом олимпийского турнира в Пхенчхане, заявляют эксперты компании «Рейтинг Букмекеров».

Вероятность триумфа команды Олега Знарка аналитики оценивают коэффициентом 2,15. В последний раз сборная России становилась призером Олимпиады в 2002 году с бронзой, а в 1992 году золото выигрывала команда СНГ.

На втором месте в списке фаворитов – Канада с коэффициентом 4,0. В случае успеха канадцы завоюют золото на третьей Олимпиаде подряд.

За 4,75 предлагается поставить на сборную Швеции, которая стала серебряным медалистом игр в Сочи-2014. Шансы сборной Финляндии оцениваются коэффициентом 7,25. Четыре года назад финны преградили дорогу в 1/4 финала сборной России, а сами в итоге стали третьими.

«Если перевести букмекерские коэффициенты в шансы, вероятность победы россиян составит около 40%. Чуть менее 25% шансов у Канады и около 20% у шведов. Финны имеют примерно 12% шансов выиграть хоккейный турнир Олимпиады, а у прочих команд их менее 10%», — заявил «Интерфаксу» эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

«Давно уже, этак с 1998 года, с Нагано, наша сборная не была столь однозначным фаворитом, как в Пхенчхане. Ей не мешали те, кто выпил всю кровь из остальных наших олимпийцев, ей помогали все, кто должен в таких случаях помогать. А главное, чего не было у других, полностью и абсолютно на стороне нашей команды выступила Международная хоккейная федерация, которой после потери НХЛовцев уже некуда было отступать. Теперь все ждут от нашей сборной повторения успеха 1992 года, тем более что у этих Олимпиад есть удивительно схожие для нас черты», — заявил хоккейный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Лебедев.

«Но в этом, — считает он, — и кроется главная опасность».

«Слишком уж все прошло идеально. Все живы, здоровы, тренируются и играют вместе, всего лишь в паре клубов КХЛ. То есть чувствуют партнера спинным мозгом. Но именно такой идеал в постсоветскую эпоху вопреки всему не приносит успеха. И в лучшем случае получается Нагано (россияне дошли до финала, где проиграли), а в худшем Сочи и Ванкувер (дошли до четвертьфиналов, где проиграли», — сказал Лебедев.

«Медали нам нужны, и хоккейные медали, скорее всего, будут. Вопрос лишь: какие. Канадцы и американцы на ровном месте и своими руками отдали нам золото, но сможем ли мы его поднять?», — задался вопросом он.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет со Словакией, 16 февраля — со Словенией, 17 февраля — с США.

Аутсайдеры турнира, согласно оценке аналитиков, команды Словении и Кореи. На словенцев можно поставить с коэффициентом 500,0. Вероятность того, что на домашней Олимпиаде победит Южная Корея, соответствует коэффициенту 999,0.