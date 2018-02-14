12 февраля в Киеве в ресторане «Сулгуни» военнослужащие госпогранслужбы и представители государственной миграционной службы Украины задержали экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили.

По словам администратора заведения, операция силовиков «длилась около двух минут». Политик пытался бежать через кухню, но не успел. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, передаёт ИА Regnum.

Позже в госпогранслужбе Украины сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с этой страны 10 сентября 2017 года. При этом департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины проинформировал, что правоохранители отрабатывали «отдельные места концентрации незаконных мигрантов» и в одном из столичных общепитов «обнаружили лицо без гражданства Саакашвили».

«В отношении него на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию», — говорится сообщении.

При этом депутат, член фракции «Батькивщина» Игорь Луценко сообщил, что самолет Beechcraft Premier I, на котором Саакашвили выдворили в Варшаву, принадлежит оффшорной компании из Панамы Sky Center Holding Corp президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь руководитель главного департамента информполитики администрации президента Украины Владимир Горковенко опроверг эту информацию.

При этом депутат, член фракции «Батькивщина» Игорь Луценко сообщил, что самолет Beechcraft Premier I, на котором Саакашвили выдворили в Варшаву, принадлежит оффшорной компании из Панамы Sky Center Holding Corp президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь руководитель главного департамента информполитики администрации президента Украины Владимир Горковенко опроверг эту информацию.

«Нардеп Игорь Луценко приписал Порошенко самолет, который депортировал Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии — от своей Родины», — написал Горковенко в Facebook.

Сегодня, 13 февраля, грузинский политик Саакашвили в комментарии немецкому изданию Bild призвал Евросоюз и канцлера Германии Ангелу Меркель отреагировать на выдворение его из Украины. По словам Саакашвили, в Киеве его «похитили» мужчины в масках, после чего «вывезли на частном самолете в Польшу».

Политик считает, что «за этой акцией стоит коррумпированный президент Украины Порошенко». Саакашвили добавил, что «если Евросоюз, и особенно канцлер Ангела Меркель, в конце концов ничего не сделают, Украина сломается». Он считает, что Порошенко «уничтожает эту страну».

Кроме того, адвокат Саакашвили Евгения Закревская отметила, что 13 февраля её подзащитный должен был свидетельствовать в суде по делу о расстрелах на майдане в 2014 году.

«На 11.30 запланирован допрос Саакашвили в Святошинском суде Киева по делу расстрела на Институтской. Он официально вызван в качестве свидетеля. Ожидается, что он прояснит так называемую «версию» грузинских снайперов — по его показаниям должно стать понятно, можно ли верить «свидетелям», которых заявляет защита «беркутовцев» (собственно, «грузинских-»снайперов»-актеров» из итальянского фильма)», — написала Закревская в Facebook.

В украинских соцсетях депортация Саакашвили стала объектом шуток:

«Вот это я понимаю, ассиметричный ответ польскому историческому ревизионизму. Попробуют еще что-то про Бандеру сказать — сбросим Тимошенко на Краков», — написал в Фейсбуке журналист Виктор Трегубов.

«По неофициальной версии, Саакашвили был задержан при попытке покинуть ресторан через черный ход, не заплатив за обед. Неоплаченный счет будет приобщен к делу», — написал в Facebook политолог Дмитрий Джангиров.

«Если все вот незаконно, барыги, кошмар-катастрофа — то почему тогда Польша признала законность реадмиссии? Или барыги и в Польше?», — задался вопросом в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

В свою очередь националист, общественный деятель Дмитрий Корчинский считает, что на Украине будет третий майдан.

«Пути революции непредсказуемы. Я думал, что она будет правой: вся власть добровольцам! А она, кажется, все-таки будет левой. Лозунг третьего майдана: вся власть нелегальным мигрантам», — написал Корчинский в Facebook.

Кроме того, главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов прогнозирует, что Саакашвили пойдет на очередной прорыв госграницы.

«Власть, которая карает без суда, когда-нибудь станет оппозицией, которую некому будет защитить. Порошенко боится судить Саакашвили, потому что приговор ударит по обоим. Второй прорыв границы вызовет куда больший резонанс — у сериалов аудитория больше», — пишет в Facebook Бутусов.

Как сообщалось ранеее, в сентябре 2017 года на контрольном пункте пропуска «Шегини» толпа сторонников Саакашвили при поддержке депутатов от фракции «Батькивщина» прорвала кордон пограничников и сопроводила политика до территории Украины. Пытавшихся помешать Саакашвили пограничников люди оттащили в сторону. Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что высылка Саакашвили в Польшу является одним из вариантов развития событий.

Напомним, в июле 2017 года президент Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии Саакашвили. «Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии», — сообщила государственная миграционная служба Украины.