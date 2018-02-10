В целом культура накоплений в стране не развита, делают вывод эксперты. Причины для этого разные. Часть населения получает очень маленькие и нерегулярные доходы, поэтому денег для создания накоплений просто не остается и приходится бороться за выживание.
В свою очередь для другой части общества характерно мышление только в краткосрочной перспективе — даже если уровень доходов позволяет делать накопления, они этого не делают, потому что комфортная жизнь с развлечениями сегодня для них важнее, чем будущее.
"культура накоплений в стране не развита"?« ответить
Даже не смешно. Каким образом? На счету в банке под о.01 процента? В обыкновенной банке?
Зачем копить обесценивающиеся деньги?
а во вторых с чего копить?« ответить
С мизерных зарплат млм с нищенских пенсий?
Эксперты с уродливым восприятием действительности, не могут понять даже такой простой элементарщины.
С нашим государственным рэкетом, пожалуй, накопишь.« ответить
Интересные вещи происходят, местечковые эксперты утверждают, что население не умеет копить деньги, а какой смысл и с чего? Простейший пример - даже в "тяжелое советское время" за деньги, которые лежали в сберкассах, государство платило проценты. Теперь другая ситуация - с тебя ежемесячно снимают за обслуживание карты 1.20, за каждую операцию по оплате дополнительно 13 - 50 центов, Получается, банки пользуясь деньгами население еще и берут за это деньги с самого населения, просто КЛАСС« ответить
Типа мы получаем столько сколько и дяпутаты! Не смешите мои рваные тапочки. У нас все сжирает наше правительство. А может на просто не за что не платить и копить?« ответить