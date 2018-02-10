Эксперты: жители Латвии не умеют копить деньги(13)

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LETA
Герман Бергер
13:30 10.02.2018
Наша Латвия / Социум

У многих жителей Латвии, в том числе людей со средними и высокими доходами, вообще нет денежных накоплений, а у других накопления ничтожны, пишет газета Dienas Bizness.

В целом культура накоплений в стране не развита, делают вывод эксперты. Причины для этого разные. Часть населения получает очень маленькие и нерегулярные доходы, поэтому денег для создания накоплений просто не остается и приходится бороться за выживание.

 

В свою очередь для другой части общества характерно мышление только в краткосрочной перспективе — даже если уровень доходов позволяет делать накопления, они этого не делают, потому что комфортная жизнь с развлечениями сегодня для них важнее, чем будущее.

rus.db.lv / Фото
Комментарии (13)
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Саня 13:48 10:02:2018

"культура накоплений в стране не развита"?
Даже не смешно. Каким образом? На счету в банке под о.01 процента? В обыкновенной банке?
Зачем копить обесценивающиеся деньги?

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Это во первых, 13:52 10:02:2018

а во вторых с чего копить?
С мизерных зарплат млм с нищенских пенсий?
Эксперты с уродливым восприятием действительности, не могут понять даже такой простой элементарщины.

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Ну да 13:54 10:02:2018

С нашим государственным рэкетом, пожалуй, накопишь.

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Вот ведь как 14:02 10:02:2018

Интересные вещи происходят, местечковые эксперты утверждают, что население не умеет копить деньги, а какой смысл и с чего? Простейший пример - даже в "тяжелое советское время" за деньги, которые лежали в сберкассах, государство платило проценты. Теперь другая ситуация - с тебя ежемесячно снимают за обслуживание карты 1.20, за каждую операцию по оплате дополнительно 13 - 50 центов, Получается, банки пользуясь деньгами население еще и берут за это деньги с самого населения, просто КЛАСС

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Интересно с чего? 14:22 10:02:2018

Типа мы получаем столько сколько и дяпутаты! Не смешите мои рваные тапочки. У нас все сжирает наше правительство. А может на просто не за что не платить и копить?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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