По итогам прошлого года экспорт российского газа в Европу вырос на 8,1 процента и достиг рекордного уровня в 193,9 миллиардов кубических метров, несмотря на растущую конкуренцию и обеспокоенность европейских стран в связи с доминирующим положением России на рынке.

Государственная корпорация «Газпром», крупнейший в мире производитель газа, обладает монополией на российскую сеть трубопроводов, ведущих в Европу, и поставляет около 40 процентов природного газа, потребляемого в странах Европейского Союза. Однако, в последние годы «Газпром» был вынужден несколько снизить свои цены, чтобы защитить долю рынка на фоне стремления европейских потребителей покупать больше газа у Соединенных Штатов, Катара и других производителей.

Польша, Литва и другие государства построили терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) с целью увеличить импорт этого переохлажденного топлива из США и других стран.

Некоторые восточноевропейские страны ЕС также пытались заблокировать новые проекты «Газпрома», такие как трубопровод «Северный поток-2», реализация которого приведет к удвоению объема поставок российского газа в Германию. Они утверждают, что Европе следует снизить степень зависимости от импорта российских энергоносителей, чтобы ослабить Кремль и наказать его за присоединение Крыма.

Однако, несмотря на все эти вызовы, «Газпром» уже второй год подряд сообщает о рекордных объемах экспорта в Европу, где потребители обращаются к российскому газу, чтобы компенсировать падение внутреннего производства в Нидерландах и других странах.

«Второй год подряд рекордный экспорт демонстрирует, с одной стороны, растущий спрос на российский газ в европейских странах, а с другой – надежность компании с точки зрения обеспечения требуемых объемов», заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Глава «Газпрома» также добавил, что общий объем добычи газа в годовом исчислении вырос в прошедшем году на 12,4 процента и достиг 471 миллиарда кубометров.

Стремясь защитить свои экспортные продажи, составляющие основную часть прибыли компании и окупающие убытки от реализации газа на территории России, «Газпром» увеличил до рекордного уровня объем своих капиталовложений в строительство новых трубопроводов.

В следующем году будет введен в эксплуатацию трубопровод «Сила Сибири», стоимостью 55 миллиардов долларов. Он предназначен для транспортировки природного газа на расстояние 3 тысячи километров в Китай. Кроме того, компания вкладывает 13 миллиардов долларов в строительство газопровода «Турецкий поток». Оппозиция внутри Европейского Союза привела к переносу срока ввода в эксплуатацию 11,5-миллиардного «Северного потока-2». Этот проект оказался под угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, которые могут привести к прекращению финансирования со стороны европейских компаний и вынудить «Газпром» оплатить все издержки, связанные с этим масштабным проектом.

Компания сталкивается также с внутренней конкуренцией со стороны крупнейшего в России частного производителя газа, компании «Новатэк», которая построила завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», и в прошлом месяце приступила к экспорту сжиженного газа.