Государственная корпорация «Газпром», крупнейший в мире производитель газа, обладает монополией на российскую сеть трубопроводов, ведущих в Европу, и поставляет около 40 процентов природного газа, потребляемого в странах Европейского Союза. Однако, в последние годы «Газпром» был вынужден несколько снизить свои цены, чтобы защитить долю рынка на фоне стремления европейских потребителей покупать больше газа у Соединенных Штатов, Катара и других производителей.
Польша, Литва и другие государства построили терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) с целью увеличить импорт этого переохлажденного топлива из США и других стран.
Некоторые восточноевропейские страны ЕС также пытались заблокировать новые проекты «Газпрома», такие как трубопровод «Северный поток-2», реализация которого приведет к удвоению объема поставок российского газа в Германию. Они утверждают, что Европе следует снизить степень зависимости от импорта российских энергоносителей, чтобы ослабить Кремль и наказать его за присоединение Крыма.
Однако, несмотря на все эти вызовы, «Газпром» уже второй год подряд сообщает о рекордных объемах экспорта в Европу, где потребители обращаются к российскому газу, чтобы компенсировать падение внутреннего производства в Нидерландах и других странах.
«Второй год подряд рекордный экспорт демонстрирует, с одной стороны, растущий спрос на российский газ в европейских странах, а с другой – надежность компании с точки зрения обеспечения требуемых объемов», заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Глава «Газпрома» также добавил, что общий объем добычи газа в годовом исчислении вырос в прошедшем году на 12,4 процента и достиг 471 миллиарда кубометров.
Стремясь защитить свои экспортные продажи, составляющие основную часть прибыли компании и окупающие убытки от реализации газа на территории России, «Газпром» увеличил до рекордного уровня объем своих капиталовложений в строительство новых трубопроводов.
В следующем году будет введен в эксплуатацию трубопровод «Сила Сибири», стоимостью 55 миллиардов долларов. Он предназначен для транспортировки природного газа на расстояние 3 тысячи километров в Китай. Кроме того, компания вкладывает 13 миллиардов долларов в строительство газопровода «Турецкий поток». Оппозиция внутри Европейского Союза привела к переносу срока ввода в эксплуатацию 11,5-миллиардного «Северного потока-2». Этот проект оказался под угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, которые могут привести к прекращению финансирования со стороны европейских компаний и вынудить «Газпром» оплатить все издержки, связанные с этим масштабным проектом.
Компания сталкивается также с внутренней конкуренцией со стороны крупнейшего в России частного производителя газа, компании «Новатэк», которая построила завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», и в прошлом месяце приступила к экспорту сжиженного газа.
В сотрудничестве с французской компанией Total и двумя китайскими партнёрами российское предприятие «Новатэк» инвестировало в гигантский проект «Ямал СПГ» $27 млрд.« ответить
Я не понял, вроде как Россия изгой? Или это не так?« ответить
Омериканский сланцевый газ как лапша на уши пропиндосам« ответить
а тупые вонючие шавки будут покупать дорогой европейский газ« ответить
Так я не понял, а где компетентное мнение недоносков типа ИвАн, Путиноид и Latviešu patriots, а ну ка интересно послушать рыготню ублюдков.« ответить
Ну а простому люду что от этого?« ответить
бабло идёт в развитие экономики своё сельхоз развитие и т.д. ну салоеду этого не понять ему кастрюля на голове мешает« ответить
вы или крестик снимите или трусы наденьте! Только, намедни, базар был, что и мы и литвяги и чухна, и хохлы все вместях, отказываются от ненавистного русского газу!)))А нынче, чо, они с перепою? Ай , вы?И надоть навести порядок , то у нас импорт и экспорт, выше пупка, то они упали нам на пятки! Как русские говорят, то куй длинный, то рубашка короткая, как у хохлов!)))« ответить