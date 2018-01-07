Экспорт российского газа в Европу вырос до рекордного уровня(9)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Литва отдалась в руки рынка РПЦ выступила против банковских карт В Дании острая нехватка рабочих рук: нужны еще гастарбайтеры из Восточной Европы Шолкс: сниженную ставку НДС нужно ввести и на молочные продукты
Владимир Бучельников
15:38 07.01.2018
Экономика / Энергетика

По итогам прошлого года экспорт российского газа в Европу вырос на 8,1 процента и достиг рекордного уровня в 193,9 миллиардов кубических метров, несмотря на растущую конкуренцию и обеспокоенность европейских стран в связи с доминирующим положением России на рынке.

Государственная корпорация «Газпром», крупнейший в мире производитель газа, обладает монополией на российскую сеть трубопроводов, ведущих в Европу, и поставляет около 40 процентов природного газа, потребляемого в странах Европейского Союза. Однако, в последние годы «Газпром» был вынужден несколько снизить свои цены, чтобы защитить долю рынка на фоне стремления европейских потребителей покупать больше газа у Соединенных Штатов, Катара и других производителей.

 

Польша, Литва и другие государства построили терминалы для приема сжиженного природного газа  (СПГ) с целью увеличить импорт этого переохлажденного топлива из США и других стран.

 

Некоторые восточноевропейские страны ЕС также пытались заблокировать новые проекты «Газпрома», такие как трубопровод «Северный поток-2», реализация которого приведет к удвоению объема поставок российского газа в Германию. Они утверждают, что Европе следует снизить степень зависимости от импорта российских энергоносителей, чтобы ослабить Кремль и наказать его за присоединение Крыма.

 

Однако, несмотря на все эти вызовы, «Газпром» уже второй год подряд сообщает о рекордных объемах экспорта в Европу, где потребители обращаются к российскому газу, чтобы компенсировать падение внутреннего производства в Нидерландах и других странах.

 

«Второй год подряд рекордный экспорт демонстрирует, с одной стороны, растущий спрос на российский газ в европейских странах, а с другой – надежность компании с точки зрения обеспечения требуемых объемов», заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

 

Глава «Газпрома» также добавил, что общий объем добычи газа в годовом исчислении вырос в прошедшем году на 12,4 процента и достиг 471 миллиарда кубометров.

 

Стремясь защитить свои экспортные продажи, составляющие основную часть прибыли компании и окупающие убытки от реализации газа на территории России, «Газпром» увеличил до рекордного уровня объем своих капиталовложений в строительство новых трубопроводов.

 

В следующем году будет введен в эксплуатацию трубопровод «Сила Сибири», стоимостью 55 миллиардов долларов. Он предназначен для транспортировки природного газа на расстояние 3 тысячи километров в Китай. Кроме того, компания вкладывает 13 миллиардов долларов в строительство газопровода «Турецкий поток». Оппозиция внутри Европейского Союза привела к переносу срока ввода в эксплуатацию 11,5-миллиардного «Северного потока-2». Этот проект оказался под угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, которые могут привести к прекращению финансирования со стороны европейских компаний и вынудить «Газпром» оплатить все издержки, связанные с этим масштабным проектом.

 

Компания сталкивается также с внутренней конкуренцией со стороны крупнейшего в России частного производителя газа, компании «Новатэк», которая построила завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», и в прошлом месяце приступила к экспорту сжиженного газа.

mixednews.ru / Фото
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
INFO 16:13 07:01:2018

В сотрудничестве с французской компанией Total и двумя китайскими партнёрами российское предприятие «Новатэк» инвестировало в гигантский проект «Ямал СПГ» $27 млрд.

« ответить
Profile_default
СССР 17:11 07:01:2018

Я не понял, вроде как Россия изгой? Или это не так?

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 18:09 07:01:2018

Омериканский сланцевый газ как лапша на уши пропиндосам

« ответить
Profile_default
ин-на 16:18 07:01:2018

а тупые вонючие шавки будут покупать дорогой европейский газ

« ответить
Profile_default
Jurists 17:49 07:01:2018

Так я не понял, а где компетентное мнение недоносков типа ИвАн, Путиноид и Latviešu patriots, а ну ка интересно послушать рыготню ублюдков.

« ответить
Profile_default
Евгений 17:52 07:01:2018

Ну а простому люду что от этого?

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 18:11 07:01:2018

бабло идёт в развитие экономики своё сельхоз развитие и т.д. ну салоеду этого не понять ему кастрюля на голове мешает

« ответить
Profile_default
Эу! редакция!! 20:34 07:01:2018

вы или крестик снимите или трусы наденьте! Только, намедни, базар был, что и мы и литвяги и чухна, и хохлы все вместях, отказываются от ненавистного русского газу!)))А нынче, чо, они с перепою? Ай , вы?И надоть навести порядок , то у нас импорт и экспорт, выше пупка, то они упали нам на пятки! Как русские говорят, то куй длинный, то рубашка короткая, как у хохлов!)))

« ответить
12

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV