Елизавете II подыскивают преемника(2)

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Анатолий Тарасов
13:56 13.02.2018
В мире / Политика

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения, сообщает во вторник BBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопрос является довольно сложным, поскольку роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять решение о назначении нового главы.

 

По информации BBC News, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II, которой в апреле исполнится 92 года.

 

Ожидается, что спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне.

 

Содружество наций — это добровольное объединение государства. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 52 государства, в том числе Австралия и Канада.

 

Монарх Великобритании традиционно возглавляет Содружество наций. Однако пост главы объединения не является титулом, и глава Содружества не выполняет никакие формальные функции.

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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Саня 14:26 13:02:2018

Я готов.

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Latviešu patriots 15:05 13:02:2018

Я тоже.

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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