Андрей Элксниньш — один из самых молодых и громких политиков латвийской политической арены. Самый мимолетный мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса. Даугавпилс — город, живущий в достаточно замкнутой информационной среде. Его упоминание в общелатвийских СМИ — довольно большая редкость: столичные журналисты сюда доезжают нечасто.

Андрей Элксниньш считает себя даугавпилчанином, хотя родился в Риге. В трехлетнем возрасте вместе с отцом он переехал из столицы во второй по величине город Латвии. Здесь он провел детство, окончил школу и, как он сам однажды сказал журналистам, сформировался как личность.

Амбиций Элксниньша маленький Даугавпилс удовлетворить не мог, и поэтому после окончания школы он отправился в Ригу, где поступил в Академию полиции. Работал следователем, затем перешел в частный сектор — стал юристом, позже адвокатом. К этому моменту его уже стала активно интересовать политика. Молодой, энергичный, амбициозный — он был интересен многим политическим партиям, но свой выбор остановил на «Согласии» — левоцентристской политической силе.

Проблема «Cогласия» заключалась в том, что, регулярно одерживая победу на парламентских выборах, она все равно оставалась в оппозиции. У партии в латышских СМИ был сформирован определенный образ — «прокремлевской».

— В Даугавпилсе предыдущие политики годами выстраивали схемы и принимали решения, на основании которых зарабатывали свой личный капитал и помогали зарабатывать своим друзьям. Таких примеров несколько. Среди них история с теплосетями и разделением когенерационных станций.

Более 50% тепла мы покупаем на стороне у частников, которые продают государству электричество по двойному-тройному тарифу. Частники с разрешения самоуправления установили когенерационные станции, которые принадлежат условным Васе-Пете-Феде. А Вася-Петя-Федя решения принимали совместно с председателем Хозяйственного комитета Янисом Лачплесисом.

Вторая история — это мусор: налог на природные ресурсы, который собирается с жителей, но не платится государству.

И третья схема — это освоение европейских фондов.

Ситуация достаточно парадоксальная. Европа выделяет финансирование и встает вопрос — осваивать или не осваивать. Предыдущее руководство решило осваивать. И это правильно. Сегодня перераспределить выделенные деньги на что-то другое уже невозможно.

Такой же точно вопрос есть и о новой трамвайной ветке к больнице. Европа предложила деньги, а дума решила, что на эти деньги она построит новую трамвайную ветку вместо того, чтобы купить новые трамваи. И пересмотреть ситуацию уже нельзя.

Насколько это правильно или неправильно — это уже вопрос отношения и приоритетов. Но в любом случае это деньги, которые придут в город и достанутся хотя бы тем самым строителям, которые будут работать на объекте.

Но нельзя же все время о плохом, можно и о положительном. Или о том, что кажется положительным на первый взгляд. Даугавпилс является абсолютным чемпионом Латвии по количеству различных пособий. Различные категории льготников бьют все мыслимые пределы.

Даугавпилс довели до статуса самого бедного города в стране. Людям необходима помощь, и количество видов пособий этому подтверждение.

К сожалению, развитие города ушло на второй план — предпринимателям не помогали создавать новые рабочие места, отпустили на заработки молодежь, лишь на словах реализовывали масштабные проекты, такие как аэропорт и тому подобные. Вот и получите результат — более шестидесяти тысяч заявлений с просьбой о помощи.

До этого года, на удивление, Даугавпилс был рекордсменом Латвии еще в одном аспекте, а именно — в демократии. Этот город был одним из немногих, где мэру было разрешено задавать вопросы во время заседаний.

Но это упущение было исправлено: Рихардс Эйгимс не только запретил задавать себе вопросы, но и ограничил до десяти минут время на все вопросы в ходе заседания. Причем, по словам Элксниньша, это распространяется и на вопросы по принятию бюджета.

То есть ситуация такая: в Риге, например, бюджет принимался три дня. У нас, согласно новому решению, на вопросы будет десять минут на 15 депутатов. То есть примерно 45 секунд на один вопрос. Я даже улицы проблемные перечислить не успею не то что за 45 секунд, но и за все десять минут.

Тут даже не в языке дело. Он и по-русски отвечает с трудом. Дело в том, что он часто вообще не понимает, о чем идет речь. Он не знает, что такое дотация. Не знает, как распределяется финансирование европейских проектов. Он так и говорит: «Я ни за что не отвечаю. Есть чиновники, они профессионалы. А я — менеджер!»

Эйгимс был мэром четыре раза. Четыре раза его снимали. Мне кажется, что у него будет пятый — юбилейный.