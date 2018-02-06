Всего три дня побыла зима — с морозом за десятку, с легкой метелью. И все — устала. Сдалась на милость оттепели.

И снова слякоть. В такую погоду из дома выбираться было неохота. Однако поехал — надо отвезти корм моим лесным нахлебничкам, которым есть хочется в любую погоду.

Кормушки были пустыми. Все запасы были съедены, а вся синичья компания вместе с белками словно ждали моего появления.

Зарядил все кормушки, а сам отошел в сторонку, чтобы не мешать трапезе. И что вижу: одна из елей восприняла погодные шутки за реалии — выпустила на своих мохнатых лапах крошечные зеленые шишечки.

Они мягкие на ощупь, на них уже сформировано продолжение ветвей. Прикасаться к ним — одно удовольствие. Тем более — посреди зимы.

И представилось мне, что ель, решившая, что пора уже переходить от зимы к весне, вовсе и не ель. А нечто иное, гораздо более чувствительное. Ведь неспроста она, так и не дождавшись зимнего сна, вдруг очнулась в полном недоумении: а что это было? Да и был ли это сон? Вряд ли. Скорее всего, у нее, как у многих людей, случилась бессонница.

По себе знаю, если жду чего–то или куда–то надо спозаранок ехать — не сплю всю ночь. Так и эта ель: с осени готовилась к лютым холодам и длительным метелям, поджала под себя все ветви, опахнувшись ими, словно укуталась в тулуп. А зима лишь попугала небольшим морозцем, а сама так и не пришла.

Да и весне вроде бы еще рано являться — календарь не обманешь. Наверно, зима еще напомнит о себе, но когда и как? И в тревожном ожидании этой неизвестности ель не ушла в спячку, а лишь погружалась в некое забытье, когда и сна нет, и пробуждение не приходит. Лишь крошечные лапки на кончиках веток свидетельствуют о том, что дерево в этот нестабильный период пытается опередить время.

Что будет с молодыми побегами, если зима еще вернется? Удастся ли им продолжить свое развитие или они просто–напросто отмерзнут?

В минувшие годы тоже удавалось видеть такие же явления на елях, но никаких серьезных повреждений свежие веточки, появившиеся в январе, не получили, хотя морозы в феврале и даже в марте случались нешуточные.

Видимо, природа сама регулирует и количество морозов, и затяжные оттепели среди зимы. А уж деревья, в том числе и эта ель, выбирают — спать им или бодрствовать. Ну, а коль не получается у них определиться с четким выбором между сном и пробуждением, то и моя ель сейчас пребывает в состоянии бессонницы.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.