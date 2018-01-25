Элтон Джон закончит гастрольную деятельность после последнего тура, который стартует в сентябре 2018 года и продлится три года. У музыканта «изменились приоритеты», заявил он, цитирует РБК.

Британский музыкант Элтон Джон заявил о намерении завершить гастрольную деятельность, сообщает Reuters.

По словам музыканта, он уйдет со сцены после мирового турне, которое начнется в сентябре. «У меня изменились приоритеты. Теперь на первом месте для меня мои дети, мой муж и моя семья», — сказал музыкант. «Это не означает, что я перестану заниматься творчеством, но я перестану разъезжать с концертами», — уточнил он.

При этом последний тур продлится три года, концерты пройдут по всему миру, добавил музыкант. «Это будет прекрасный способ поблагодарить людей», — сказал он.

Музыкант пояснил, что хочет «уйти с размахом, а не скулить». «Я не заканчиваю с музыкой, собираюсь делать больше записей, писать больше мюзиклов, но прежде всего я собираюсь отдать своего ребенка в футбольную школу — и это самое главное», — сказал Элтон Джон.

Он также опроверг слухи о том, что прекращает гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем. «В прошлом году я подхватил инфекцию, тяжело болел, и это сбило меня с ног. Но при этом я отработал 96 шоу», — заметил он. «Поверьте, если вы когда-нибудь сделаете 300 шоу, вы будете чувствовать себя неважно», — пояснил он.

Элтон Джон родился 25 марта 1947 года. Он считается одним из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За свою карьеру продал свои записи тиражом более чем 300 млн экземпляров. Музыкант ​занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.