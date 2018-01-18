34-летняя Эмбер Роуз поделилась с фолловерами в Instagram эмоциями перед пластической операцией – американская актриса и фотомодель решила уменьшить грудь. Провести редукционную маммопластику Эмбер доверила доктору Гарту Фишеру, с которым сфотографировалась накануне операции.

«Немного волнуюсь перед завтрашней операцией @amberrose. Как и многие женщины, она чувствует боль в шее и спине из-за размера груди. Мы уменьшим грудь», – прокомментировал селфи хирург.

Бывшая подруга Канье Уэста рассказала поклонникам, что решилась на такой шаг в том числе из-за болей в спине, а также из эстетических соображений. До согласия на операцию она говорила, что очень волнуется и спрашивала советы у фолловеров, имеющих опыт уменьшения груди.

«Я боюсь шрамов. И нет, у меня нет имплантов, чтобы их можно было просто убрать», — признавалась Роуз.