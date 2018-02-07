Правительство думает над законом о том, как вернуть невозвращенцев, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Данные ЦСУ еще раз подтвердили всем известную истину: поток эмигрантов из Латвии не мельчает. На этом фоне планы МИДа по реэмиграции выглядят провальными, считают демографы. Однако ведомство продолжает делать хорошую мину при плохой игре.

Жениться здесь — жить там

Согласно недавно обнародованной информации ЦСУ, латвийцы эмигрируют в основном в Великобританию, Ирландию, Германию и Норвегию. Эмиграция в США выросла за три года почти на 5 процентных пунктов. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек — 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей (и это официально!). Самая многочисленная группа эмигрантов — лица 25–29 лет (за последние пять лет их доля в общем потоке уезжающих составила 18%). Более половины эмигрантов — 50,4% — латыши.

Самая большая категория среди эмигрантов — не семейные люди (46%). Судя по опросу, тотальное большинство намерено остаться жить за границей, не веря в светлое будущее Латвии.

Более того, мнение, которое озвучивали респонденты, пугает: одна часть собирается обзавестись семьей на месте пребывания, другая — вернуться в Латвию, жениться (или выйти замуж) и увезти вторую половинку за границу в более дружественную социальную среду.

Ради детей

Кроме того, данные ЦСУ свидетельствуют о том, что многие едут на заработки ради детей, которых оставляют в Латвии на попечение родственников. Так, оба родителя уехали, оставив в Латвии свое чадо в 31,6% случаев. Отдельно изучены случаи, когда свою родину и своего ребенка покидает одни из родителей: случаев, когда уезжает отец, а ребенок остается в стране, — 83%.

Но намного больше тех трудоспособных латвийцев, которые забирают ребенка с собой (почти 70%) с намерением устроить его обучение и трудовую жизнь за границей.

И это крайне удивительно, поскольку правительство не устает твердить дружным хором, что экономический кризис был успешно преодолен в 2014–2016 годах. Про это, очевидно, ничего не слышали отъезжающие на ПМЖ в страны Запада.

В 2016 году в Латвию из других стран приехало 8300 человек, а выехало — 20 600. Точной картины по прошлому году еще нет, но в ЦСУ говорят, что она примерно такая же, как в 2016–м.

Заманят законом

Надежда умирает последней. В настоящее время идет разработка закона, с помощью которого МИД будет пытаться возвращать невозвращенцев.

По словам парламентского секретаря МИДа Занды Калнини–Лукашевицы, акцент в законе, который должен появиться уже в нынешнем году, будет с хитрецой.

Призывать эмигрантов вернуться в Латвию никто не собирается, просто с ними будет установлено взаимовыгодное сотрудничество, подталкивающее блудных сыновей и дочерей к мыслям о возвращении на родину.

«Нет нас или их. Диаспора — это часть единой Латвии. Все эти люди имеют принадлежность к Латвии», — убеждает окружающих секретарь.

Другой вопрос, слышат ли нас «они».

Не по средствам

Подобные меры ученые считают провальными и косметическими. По крайней мере, такую точку зрения высказал в разговоре с газетой «СЕГОДНЯ» Зигуртс Крузе, демограф, доктор социологических наук, научный консультант Латвийского центра по делам демографии.

«По данным ЦСУ, в среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек. Я считаю, что эта цифра составляет на самом деле не менее 70. Правительство ничего не делает в реальности, чтобы она уменьшалась. Реальные меры — это финансирование. С этим у нас проблемы», — сказал З. Крузе.

По его словам, у государства нет четкого плана действий. «Медвежью услугу правительство оказало также новой запутанной налоговой системой, которая игнорирует демографические тренды и наказывает прежде всего самых слабых — в частности, работающих пенсионеров. Сейчас Латвия ведет жизнь не по средствам за счет будущих поколений», — заключил демограф.

Есть мнение

В этом году демографическая ситуация в Латвии может резко измениться в лучшую сторону. Уверенность в этом высказал в эфире радио Baltkom посол по особым поручениям по вопросам диаспоры МИД Латвии Атис Съянитс.

«Я считаю, что этот год ознаменует поворотный момент в вопросе реэмиграции, для этого созрели объективные предпосылки, которых еще два–три года назад не было. Число свободных вакансий растет, и растет быстро, с каждым днем их все больше — соответственно растут и зарплаты», — сказал А. Съянитс.

Он также привел примеры того, как именно государство может помочь покинувшим родину латвийцам. «Государство может оплачивать интеграцию детей в школы. Человек возвращается в Латвию, и у ребенка нет соответствующих знаний госязыка или других, которые требуют школа, — государство оплачивает необходимые занятия. Есть и другие проекты — например, в каждом регионе Латвии должен быть конкретный человек, оказывающий поддержку реэмигрантам», — сказал А. Съянитс.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.