Эминем сменил сайт гей-знакомств на Tinder(3)

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Герман Бергер
22:50 28.02.2018
Lifenews / Люди

Американский рэпер Эминем в интервью журналу Vulture признался, что тяжело переживал развод со своей женой Кимберли. На ней рэпер женился дважды, но в 2006 году пара окончательно развелась.

От отчаяния и скуки звезда искал утешение в мобильном приложении знакомств для геев Grindr. Спустя какое-то время Эминему удалось немного прийти в себя, и после этого он отправился на поиски своей второй половинки в стриптиз-клубы и на сайт знакомств Tinder.

 

«Да, я действительно пользуюсь Tinder и хожу по клубам. Я всё ещё надеюсь, что встречу кого-нибудь. Может, даже там», — рассказал рэпер в интервью.

 

Не все поклонники Эминема были в восторге от признания своего любимого исполнителя. «Эминем был на Grindr? А ведь я когда-то фанател от его песен», — разочарованно комментировал признание один из его поклонников.

 

Некоторые напротив заступились за певца. «Эминем сидел на сайте для геев — это всё, что вы запомнили из всего интервью? Ребята, где ваше чувство юмора?», «Все зациклились именно на признании о геях, но мало кого волнует, что сейчас он ищет новую любовь среди девушек...».

 

Кимберли Энн Скотт и Эминем были знакомы с подросткового возраста, а поженились впервые в 1999 году. Пара вскоре развелась, попыталась сойтись снова через несколько лет, но, к сожалению, их отношения потерпели крах. От этого брака у Эминема есть дочь Хэйли.

life.ru / Фото
Комментарии (3)
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janka 00:41 01:03:2018

pedro...

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Гомоcексуализм = cатанизм 01:40 01:03:2018

Придуpкам, дoлбящимся в жoппу
Pасплата бyдет yжасна !

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ИвАн 07:29 01:03:2018

Да вся блекстармафия в очко долбится. Русские обожают, когда их ебут.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)