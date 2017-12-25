Эминем выпустил клип с Бейонсе

В клипе не появляется Бейонсе, зато присутствует множество двойников Эминема, один из которых в конце пишет текст к его песне «Stan».
Сингл «Walk on Water» вошел в девятый альбом рэпера «Revival», который вышел 15 декабря.
Эминем представил клип на трек «Walk on Water», записанный при участии Бейонсе.
В клипе не появляется Бейонсе, зато присутствует множество двойников Эминема, один из которых в конце пишет текст к его песне «Stan».
Сингл «Walk on Water» вошел в девятый альбом рэпера «Revival», который вышел 15 декабря.
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