Эминем выпустил клип с Бейонсе

Эминем представил клип на трек «Walk on Water», записанный при участии Бейонсе.

В клипе не появляется Бейонсе, зато присутствует множество двойников Эминема, один из которых в конце пишет текст к его песне «Stan».

Сингл «Walk on Water» вошел в девятый альбом рэпера «Revival», который вышел 15 декабря.