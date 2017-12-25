Эминем выпустил клип с Бейонсе

Лента новостей
Состояние Табакова резко ухудшилось Forbes назвал фиаско года в России Жена дагестанского муфтия хочет стать президентом России Стоимость биткоина сочли равной нулю Доклад: латвийцы — пассивны! Синоптики пугают холодными зимами Навальному отказали выдвинуться в президенты России. Чего боится власть? Грибаускайте: с Россией лучше торговать, а не воевать В игре за Балтию Калининград — ферзь РФ, Гданьск — ферзь НАТО
Eще в разделе
Состояние Табакова резко ухудшилось Первый канал готовит бомбу: Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули Барабанщик The Beatles получит титул рыцаря Пугающие подробности завещания Джигарханяна Ливанский таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за мини-юбки
Анатолий Тарасов
13:31 25.12.2017
Lifenews / Шоу бизнес

Эминем представил клип на трек «Walk on Water», записанный при участии Бейонсе.

В клипе не появляется Бейонсе, зато присутствует множество двойников Эминема, один из которых в конце пишет текст к его песне «Stan».

 

Сингл «Walk on Water» вошел в девятый альбом рэпера «Revival», который вышел 15 декабря.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV