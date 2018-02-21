Эмиссар Трампа едет в Ригу(10)

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газета Сегодня
22:00 20.02.2018
газета Сегодня / Визит

Кто прошлое помянет — тому газ вон

Как сообщил газете «СЕГОДНЯ» МИД Латвии, в этот четверг, 22 февраля, с рабочим визитом нашу страну посетит заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

 

Важный вояж

 

Визит, важный для скромного политического потенциала ЛР: Дж. Салливан станет самым высокопоставленным должностным лицом администрации президента США Дональда Трампа, посетившим страну.

 

По информации МИД, у заместителя госсекретаря США предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичсом. В ходе встреч планируется обсудить дальнейшее укрепление партнерства Латвии и США в сфере безопасности и обороны, возможности расширения экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной политики безопасности. 

 

Делу дружбы верны

 

Отношения стран Балтии с Д. Трампом не заладились еще до того, как бывший бизнесмен въехал в Белый дом. Тот в открытую симпатизировал Владимиру Путину и назвал НАТО «устаревшим», чем довел Ригу, Таллин и Вильнюс до состояния обморока. Но со временем, и особенно после того как стало понятно, что история любви Вашингтона и Москвы не складывается, все вернулось в старое русло. 

 

В апреле минувшего года президент Латвии Раймондс Вейонис получил от президента США Дональда Трампа письмо, в котором говорилось, что США останутся верным другом и союзником Латвии. Трамп подчеркнул, что трансатлантическая безопасность крайне важна и США будут верны взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Латвией.

 

В июле минувшего года состоялся и короткий разговор Вейониса и Трампа в Варшаве. Правда, это были не официальные переговоры — встреча состоялась на полях саммита «Инициатива трех морей». Там, на этом саммите, Д. Трамп продвигал в Европе американский сжиженный природный газ. Прошла пара месяцев, и американский газ стали использовать и в Латвии. Правда, поступает он сюда не напрямую, а через Литву. Но делу дружбы это, конечно, не помеха.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 22:06 20:02:2018

ASV ir Latvijas uzticams draugs un sabiedrotais. Ar prieku sagaidīsim augsto viesi. Dievs svētī ASV!

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Саня™ 22:09 20:02:2018

приедит от хозяина осматривать земли

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ASV kolonija patriotam 22:16 20:02:2018

Вот дико интересно,где у тебя вытутаирован флаг хозяев на лбу или на жопе?Ты на ночь на святого Обаму надеюсь помолился холоп?

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фыв 22:19 20:02:2018

У Саурона нет друзей, только шестерки))

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Саксофоб 22:13 20:02:2018

Мыльте попу и покупайте цветы,холопы-хозяин едет.

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Холопы ждут Хозяина 23:32 20:02:2018

Вот приедет барин, барин вас рассудит.
Всё правительство разгонит,
Проект "латвия" закроет.

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Latviešu patriots 22:23 20:02:2018

Pie mums brauc draugs!

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Latviešu patriots 22:37 20:02:2018

Latvijas - ASV draudzība nesatricināma! Ne velti visus okupācijas gadus Vašingtonā eksistēja neatkarīgās Latvijas vēstniecība!

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Тpамп и вaгoны для cкота 00:03 21:02:2018

Наверно будут пуcтоголовых лабycов в Афpику пеpеселять.
К умным негpам, умy-разyму yчиться.
Как обещал прибалтам Тpамп, в свою пpедвыборную гонку !

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)