Как сообщил газете «СЕГОДНЯ» МИД Латвии, в этот четверг, 22 февраля, с рабочим визитом нашу страну посетит заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.
Важный вояж
Визит, важный для скромного политического потенциала ЛР: Дж. Салливан станет самым высокопоставленным должностным лицом администрации президента США Дональда Трампа, посетившим страну.
По информации МИД, у заместителя госсекретаря США предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичсом. В ходе встреч планируется обсудить дальнейшее укрепление партнерства Латвии и США в сфере безопасности и обороны, возможности расширения экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной политики безопасности.
Делу дружбы верны
Отношения стран Балтии с Д. Трампом не заладились еще до того, как бывший бизнесмен въехал в Белый дом. Тот в открытую симпатизировал Владимиру Путину и назвал НАТО «устаревшим», чем довел Ригу, Таллин и Вильнюс до состояния обморока. Но со временем, и особенно после того как стало понятно, что история любви Вашингтона и Москвы не складывается, все вернулось в старое русло.
В апреле минувшего года президент Латвии Раймондс Вейонис получил от президента США Дональда Трампа письмо, в котором говорилось, что США останутся верным другом и союзником Латвии. Трамп подчеркнул, что трансатлантическая безопасность крайне важна и США будут верны взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Латвией.
В июле минувшего года состоялся и короткий разговор Вейониса и Трампа в Варшаве. Правда, это были не официальные переговоры — встреча состоялась на полях саммита «Инициатива трех морей». Там, на этом саммите, Д. Трамп продвигал в Европе американский сжиженный природный газ. Прошла пара месяцев, и американский газ стали использовать и в Латвии. Правда, поступает он сюда не напрямую, а через Литву. Но делу дружбы это, конечно, не помеха.
Григорий АНТОНОВ.
ASV ir Latvijas uzticams draugs un sabiedrotais. Ar prieku sagaidīsim augsto viesi. Dievs svētī ASV!« ответить
приедит от хозяина осматривать земли« ответить
Вот дико интересно,где у тебя вытутаирован флаг хозяев на лбу или на жопе?Ты на ночь на святого Обаму надеюсь помолился холоп?« ответить
У Саурона нет друзей, только шестерки))« ответить
Мыльте попу и покупайте цветы,холопы-хозяин едет.« ответить
Вот приедет барин, барин вас рассудит.« ответить
Всё правительство разгонит,
Проект "латвия" закроет.
Pie mums brauc draugs!« ответить
Latvijas - ASV draudzība nesatricināma! Ne velti visus okupācijas gadus Vašingtonā eksistēja neatkarīgās Latvijas vēstniecība!« ответить
Наверно будут пуcтоголовых лабycов в Афpику пеpеселять.« ответить
К умным негpам, умy-разyму yчиться.
Как обещал прибалтам Тpамп, в свою пpедвыборную гонку !