Кто прошлое помянет — тому газ вон

Как сообщил газете «СЕГОДНЯ» МИД Латвии, в этот четверг, 22 февраля, с рабочим визитом нашу страну посетит заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Важный вояж

Визит, важный для скромного политического потенциала ЛР: Дж. Салливан станет самым высокопоставленным должностным лицом администрации президента США Дональда Трампа, посетившим страну.

По информации МИД, у заместителя госсекретаря США предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичсом. В ходе встреч планируется обсудить дальнейшее укрепление партнерства Латвии и США в сфере безопасности и обороны, возможности расширения экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной политики безопасности.

Делу дружбы верны

Отношения стран Балтии с Д. Трампом не заладились еще до того, как бывший бизнесмен въехал в Белый дом. Тот в открытую симпатизировал Владимиру Путину и назвал НАТО «устаревшим», чем довел Ригу, Таллин и Вильнюс до состояния обморока. Но со временем, и особенно после того как стало понятно, что история любви Вашингтона и Москвы не складывается, все вернулось в старое русло.

В апреле минувшего года президент Латвии Раймондс Вейонис получил от президента США Дональда Трампа письмо, в котором говорилось, что США останутся верным другом и союзником Латвии. Трамп подчеркнул, что трансатлантическая безопасность крайне важна и США будут верны взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Латвией.

В июле минувшего года состоялся и короткий разговор Вейониса и Трампа в Варшаве. Правда, это были не официальные переговоры — встреча состоялась на полях саммита «Инициатива трех морей». Там, на этом саммите, Д. Трамп продвигал в Европе американский сжиженный природный газ. Прошла пара месяцев, и американский газ стали использовать и в Латвии. Правда, поступает он сюда не напрямую, а через Литву. Но делу дружбы это, конечно, не помеха.

Григорий АНТОНОВ.