Возглавил топ «Крестный отец».

В прошлый раз «Крестный отец» назывался аудиторией издания лучшим фильмом всех времен в 2008 году.

В 2014-м же, когда подобный опрос проводился в прошлый раз, читатели назвали главной лентой в истории кино фантастику «Империя наносит ответный удар». Сейчас этот эпизод «Звездных войн» находится на втором месте.

«Спустя 45 лет после релиза невероятно видеть, как „Крестный отец“ по-прежнему вызывает такую привязанность у любителей кино», — комментирует выбор читателей главный редактор Empire Терри Уайт.

На третьей строчке «Темный рыцарь», на четвертой — «Побег из Шоушенка», на пятой — «Криминальное чтиво», на шестой — «Славные парни», на седьмой — «В поисках утраченного ковчега», на восьмой — «Челюсти», на девятой — «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». Замыкает десятку фэнтези «Властелин колец: Братство кольца».

Полный список будет опубликован на сайте издания в понедельник, 12 июня. Как сообщает Independent, также в нем есть такие картины, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Касабланка» и «В джазе только девушки». Самый свежий фильм в перечне — «Ла-Ла Ленд» (он на 62-м месте).

Всего в опросе участвовало около 20 тысяч человек.