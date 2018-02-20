Энерджи диет: как похудеть на коктейлях?

Мечта о «волшебной таблетке» для похудения подвигла производителей питания создать специальные коктейли для снижения веса. Мол, разводишь молоком, пьешь и худеешь.

Что это такое?

Строго говоря, речь не о диете. Это тот самый случай, когда слово diet следует переводить не как «диета», а как «режим питания». Производители и распространители позиционируют продукт как сбалансированный, помогающий изменить пищевые привычки, контролировать аппетит, корректировать избыточный вес и наращивать мышечную массу.

По большому счету, речь не о похудении, а об изменении образа жизни. Впрочем, поворот к здоровому образу жизни может случиться и без использования специальных коктейлей.

Однако у этой системы питания достаточно поклонников. Они хвалят ее за простоту: не нужно считать калории, придумывать меню — просто разбавляешь порошок водой или молоком и пьешь. Вкусовая линейка продукта весьма широкая: шейк может иметь вкус и аромат мороженого, кофе, фруктов и даже супа. И небольшой порцией коктейля можно заменить себе завтрак, обед, ужин и даже десерт. Еще один плюс «энерджи диет», который отмечают распространители: не нужно тратить время на готовку и поход по магазинам.

Отзывы

Производители и распространители специального питания говорят о его эффективности при условии использования полной программы: детокс, контроль аппетита, запуск ускоренного обмена веществ и подтяжка кожи. Для каждого этапа есть свои продукты.

Результаты

Те, кто опробовал систему питания, пишут, что постройнели уже в первый месяц (минус 8 см на талии), а за полгода на коктейлях сбросили до 16 кг. Однако на «похудательных» форумах некоторые уточняют также, что попутно лишили себя вредных перекусов и тяжелой пищи и не пропускали занятий спортом: походов в спортзал 2-3 раза в неделю, пробежек, бассейна.

Меню, калорийность

Для начала предлагается измерить индекс массы тела по формуле m/h2 , где m — это масса тела в килограммах, а h — рост в метрах. Если отношение массы к росту не превышает 24, то вес в порядке. Если есть избыточные килограммы, то в зависимости от их количества следует рассчитать среднюю суточную калорийность. Обычно для желающих похудеть она колеблется между 1200 и 1500 ккал в сутки. И после пить столько коктейлей, сколько покроет потребность в калориях.

Первый этап длится 3-5 дней. Предлагается пить только коктейли: 4-5 приемов в течение дня.

Второй этап продолжается 3 месяца. В рацион включают низкокалорийные продукты по утрам и вечерам.

Третий этап длится 2-3 месяца. Совершается переход на новый режим питания, в котором коктейлем заменяют только ужин.

Разрешенные продукты в энерджи диет

В разряд разрешенных продуктов для второго и третьего этапа диеты попали:

овощи (сырые, вареные, запеченные), кроме картофеля, моркови и свеклы;

зелень;

фрукты, за исключением бананов и винограда;

диетическое мясо (индейка, кролик, нежирная курица).

Мнение врачей

Среди врачей нет единодушия относительно энерджи диеты. В целом они не против, если пациент не переходит на белковые коктейли полностью. А вот среди потребителей разыгрываются настоящие баталии. Главные аргументы «за» — безопасность порошков и их сбалансированный состав.

А высказывания «против» связаны с высокой стоимостью продукта и, как ни странно, его составом. Скептикам не нравится наличие быстрых углеводов, не способствующих похудению, а также растительных белков, представленных не в виде белкового изолята (очищенного от антинутриентов и обогащенного аминокислотами, а значит более полезного), а попросту соевой или гороховой муки. Противники делают вывод, что можно сменить свою систему питания, не покупая коктейли, — выйдет дешевле и полезней для организма. Решать исключительно тебе.