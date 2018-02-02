Оператор проекта «Северный поток — 2» получил разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Германии. Процедуры получения разрешений на строительство в других четырех странах по маршруту газопровода идут по графику. Попытки США и Прибалтики помешать строительству «Северного потока» оказались безрезультатны.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55‑километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности», — говорится на официальном сайте проекта Nord Stream 2. Строительство газопровода в немецких территориальных водах одобрено Германией, равно как и прокладка сухопутной части газопровода в районе Лубмина вблизи Грайфсвальда.

Для начала строительства «Северного потока — 2» нужны также разрешения других четырех стран, вдоль которых проходит маршрут трубопровода: России, Финляндии, Швеции, Дании. Процедуры получения разрешений в этих странах идут по графику. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил 30 января, что компания рассчитывает получить все необходимые разрешения в феврале и приступить к строительству второй ветки «Северного потока» летом 2018 года.

Все попытки заблокировать выполнение стратегического энергопроекта, которые предпринимали в последние годы США, Украина, Румыния, Польша и страны Прибалтики, оказываются безрезультатны.

Этот факт признают и в Киеве. «Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — прокомментировал на своей странице в Facebook выдачу Германией разрешения на строительство «Северного потока — 2» глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку опасается, что российские газопроводы, проложенные в обход Украины, лишат «Незалежную» доходов от транзита российского газа. В «Газпроме» на это много лет отвечали, что цель «Потоков» не в этом, а в диверсификации маршрутов доставки российского газа европейским покупателям и минимизации рисков, связанных с изношенностью газотранспортной системы Украины, которая никак не пройдет модернизацию. Тем не менее у Киева в самом деле есть причины для беспокойства. Только исходят эти причины с запада, а не с востока. Не из России, а из стран ЕС.

В руководстве «Газпрома» заявляют, что многие европейские потребители российского газа хотят отказаться от его транзита через Украину и получать газ по альтернативным маршрутам.

«Я не раскрою имена, но многим партнерам была предложена возможность сохранить транзит через Украину после 2019 года, но они сказали: нет, спасибо, мы хотим получать газ в новом пункте», — заявил заместитель председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев, выступая на Европейской газовой конференции. Медведев подчеркнул, что объемы поставок российского газа по украинскому маршруту будут определяться условиями транзита и спросом европейских партнеров.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите российского газа через Украину истекает в 2019 году. Новый контракт по транзиту пока не подписан; будет ли подписан, непонятно; каким он будет (если будет) — тем более. В Киеве хоть сейчас готовы объявить даже малейшее сокращение транзитных объемов «энергетическим шантажом» и актом гибридной войны. Но это если сокращение транзита предложит Россия. А если о своем желании получать газ по «Северному потоку» заявит Германия, Дания, Австрия, Чехия или Швеция? Их что, объявлять агентами Кремля и утверждать, что Путин держит револьвер у виска каждого европейского лидера, который говорит, что его стране выгоднее получать газ по Nord Stream, а не через Украину?

«Северный поток — 2» — это редкий для сегодняшних международных отношений случай, когда экономика оказывается сильнее политики: прагматические резоны участия в проекте газопровода перевешивают политические мотивы, а инструменты политического давления оказываются бессильны.

В случае Nord Stream в прошлом десятилетии и его второй ветки в нынешнем не сработала кампания европейской солидарности с Украиной, затеянная странами Восточной Европы. Оказалась на поверку «белым шумом» трескучая риторика об «энергетическом пакте Молотова — Риббентропа». Не возымело ожидаемых последствий введение Третьего энергопакета ЕС. Пропали втуне увещевания стран Прибалтики о «русской угрозе» на европейском энергорынке.

Наконец, не смогла остановить реализацию проекта Nord Stream 2 «тяжелая артиллерия» в лице Соединенных Штатов Америки, которые пригрозили ввести санкции против европейских энергокомпаний, сотрудничающих с Россией.

Американцами в данном случае двигали не идеалистические мотивы солидарности с Украиной, а свои шкурные интересы: навязать европейцам вместо российского газа из «трубы» по дну Балтийского моря свой сжиженный природный газ, поставляемый из Америки на СПГ‑терминалы. Американских союзников поддержали только верные прибалтийские сателлиты, зато Западная Европа во главе с Германией выступила резко против и отстояла-таки свое право получать дешевый газ из российской «трубы».

Коалиция борцов с «недемократическим» газом из России, похоже, почти смирилась со своим поражением. Первыми на смягчение своей позиции по «Северному потоку — 2» пошли страны Балтии, борьба которых с российским газопроводом вовсе не имела под собой рациональных оснований: старая газотранспортная система проходит через Украину и Польшу, а не через Прибалтику, которая, наоборот, могла бы заработать на участии в строительстве газопровода по дну Балтийского моря.

Вместо этого прибалтийские лидеры больше десяти лет выступали категорически против «Северного потока» и его второй ветки. Однако в конце 2017 года их позиция странным образом изменилась.

Вместо потока сознания на тему «русской угрозы» и попадания Европы в газовую кабалу к Кремлю главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии фактически одобрили строительство газопровода в обход Украины.

В своем традиционном коммюнике по итогам года они ограничились фразой: «Отмечаем, что проект “Северного потока — 2” в случае его реализации должен соответствовать законам ЕС и принципам Энергетического союза». Видимо, даже до прибалтийских политиков дошло, что с Nord Stream уже ничего не поделаешь. А международная солидарность с Украиной? Ну что же, вовремя предать — это не предать. Это предвидеть.